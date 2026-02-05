Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Me Ec H Z22

Certyfikowany zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE odkurzacz NT 75/1 Me Ec H Z22 dla klasy pyłów H nadaje się do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako Strefa 22.

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 75/1 Me Ec H Z22 jest certyfikowany zgodnie z obowiązującą w UE dyrektywą ATEX 2014/34/UE przez niezależny i renomowany instytut badawczy IBExU. Odkurzacz przeznaczony do usuwania pyłów palnych i innych pyłów klasy H w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefa 22. Mocny, bezszczotkowy silnik EC gwarantuje okres eksploatacji na poziomie 5000 godzin. Odkurzacz ma w pełni uziemioną konstrukcję, a odpowiednie akcesoria są elektrycznie przewodzące. Dzięki 75-litrowemu zbiornikowi wykonanemu ze stali nierdzewnej i solidnemu podwoziu z regulowanym uchwytem do transportu, duże ilości pyłu, gruboziarnistych zanieczyszczeń lub cieczy można łatwo usunąć ze strefy pracy. W zestawie płaski filtr falisty klasy H- szczególnie odporny i trwały dzięki specjalnej powłoce PTFE. Ponadto gwarantuje zdolność zatrzymywania pyłu na poziomie 99,995%.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Me Ec H Z22: Certyfikowany dla strefy 22 zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE (instytut badawczy IBExU)
Najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkownika w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 22. Odpowiedni do usuwania niebezpiecznych pyłów klasy H.
Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Me Ec H Z22: bezszczotkowy silnik EC
Wysoka odporność na zużycie i długi okres eksploatacji (5000 godzin).
Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Me Ec H Z22: System antystatyczny
System antystatyczny z akcesoriami przewodzącymi prąd elektryczny.
Bezpieczny filtr falisty
  • Gwarantowany poziom zatrzymywania pyłu 99,995%.
  • Szczególna odporność i trwałość dzięki powłoce PTFE.
  • Zatwierdzony do odkurzania niebezpiecznych pyłów klasy H.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 61
Podciśnienie (mbar/kPa) 220 / 22
Pojemność zbiornika (l) 75
Moc znamionowa (W) maks. 1000
Średnica znamionowa ( ) ID 40
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Materiał kabla Guma
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 76
Kolor srebrny
Waga bez akcesoriów (kg) 25,1
Waga z opakowaniem (kg) 31,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 695 x 540 x 1012

Zakres dostawy

  • Bezpieczny worek filtracyjny: 1 szt.
  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Kolanko: elektrycznie przewodzący
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Zbiornik ze stali szlachetnej
  • Płaski filtr falisty: Włókno szklane
  • Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

  • System antystatyczny
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
  • Klasa pyłu: H
  • Materiał zbiornika: Stal nierdzewna
Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Me Ec H Z22
Wideo

Zastosowania
  • Odkurzacz bezpieczny do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefa 22
  • Bezpieczne odkurzanie szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy H
Akcesoria
Części zamienne

