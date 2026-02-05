Odkurzacz do pracy na mokro i sucho NT 75/1 Me Ec H Z22 jest certyfikowany zgodnie z obowiązującą w UE dyrektywą ATEX 2014/34/UE przez niezależny i renomowany instytut badawczy IBExU. Odkurzacz przeznaczony do usuwania pyłów palnych i innych pyłów klasy H w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefa 22. Mocny, bezszczotkowy silnik EC gwarantuje okres eksploatacji na poziomie 5000 godzin. Odkurzacz ma w pełni uziemioną konstrukcję, a odpowiednie akcesoria są elektrycznie przewodzące. Dzięki 75-litrowemu zbiornikowi wykonanemu ze stali nierdzewnej i solidnemu podwoziu z regulowanym uchwytem do transportu, duże ilości pyłu, gruboziarnistych zanieczyszczeń lub cieczy można łatwo usunąć ze strefy pracy. W zestawie płaski filtr falisty klasy H- szczególnie odporny i trwały dzięki specjalnej powłoce PTFE. Ponadto gwarantuje zdolność zatrzymywania pyłu na poziomie 99,995%.