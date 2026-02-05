Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Me Ec M Z22

Odkurzacz NT 75/1 Me Ec M Z22 dla pyłów klasy M jest zgodny z dyrektywą ATEX 2014/34/UE (instytut badawczy IBExU) dotyczącą pracy w obszarze zagrożonym eksplozją (Strefa 22).

Certyfikowany zgodnie z obowiązującą w UE dyrektywą ATEX 2014/34/UE przez niezależny instytut badawczy IBExU, odkurzacz NT 75/1 Me Ec H Z22 nadaje się do usuwania pyłów palnych i innych pyłów klasy M w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefa 22. Bezszczotkowy silnik EC gwarantuje okres eksploatacji na poziomie 5000 godzin. W pełni uziemiona konstrukcja i odpowiednie akcesoria przewodzące prąd elektryczny skutecznie zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznym. Dzięki 75-litrowemu pojemnikowi wykonanemu ze stali nierdzewnej i solidnemu podwoziu z regulowanym uchwytem do transportu, duże ilości zebranych zanieczyszczeń można łatwo usunąć ze strefy pracy. Odkurzacz NT 75/1 Me Ec M Z22 jest wyposażony w płaski filtr falisty klasy M do pracy na mokro i sucho, który gwarantuje zatrzymywanie pyłu na poziomie 99,9% i nadaje się również do pracy z cieczami. Odkurzacz do pracy na mokro i sucho nadaje się również do użytku bez worka filtracyjnego lub worka na odpady – w tym celu należy użyć opcjonalnego filtra kartridżowego do drewna, który został specjalnie opracowany do odkurzania włóknistych zanieczysczeń bez worka filtracyjnego.

Cechy i zalety
Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Me Ec M Z22: Certyfikowany dla strefy 22 zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE (instytut badawczy IBExU)
Najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkownika w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 22. Odpowiedni do usuwania pyłów klasy M.
Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Me Ec M Z22: bezszczotkowy silnik EC
Wysoka odporność na zużycie i długi okres eksploatacji (5000 godzin).
Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Me Ec M Z22: System antystatyczny
System antystatyczny z akcesoriami przewodzącymi prąd elektryczny.
Płaski filtr falisty do pracy na sucho i mokro
  • Filtr PES w klasie filtrowania M niezawodnie filtruje 99,9% zanieczyszczeń.
  • Filtr wykonany z odpornego na wilgoć materiału PES.
  • Zatwierdzony do odkurzania pyłów klasy M.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s) 61
Podciśnienie (mbar/kPa) 220 / 22
Pojemność zbiornika (l) 75
Moc znamionowa (W) maks. 1000
Średnica znamionowa ( ) ID 40
Długość przewodu zasilającego (m) 10
Materiał kabla Guma
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 76
Kolor srebrny
Waga bez akcesoriów (kg) 25,1
Waga z opakowaniem (kg) 31,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 695 x 540 x 1012

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 4 m
  • Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 550 mm
  • Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
  • Kolanko: elektrycznie przewodzący
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
  • Ssawka szczelinowa
  • Zbiornik ze stali szlachetnej
  • Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
  • Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

  • System antystatyczny
  • Klasa bezpieczeństwa: I
  • Kółko samonastawne z hamulcem
  • Klasa pyłu: M
  • Materiał zbiornika: Stal nierdzewna
Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Me Ec M Z22
Wideo

Zastosowania
  • Odkurzacz bezpieczny do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefa 22
  • Certyfikowana klasa filtracji M i L
Akcesoria
Części zamienne

