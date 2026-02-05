Odkurzacz uniwersalny NT 75/1 Me Ec M Z22
Odkurzacz NT 75/1 Me Ec M Z22 dla pyłów klasy M jest zgodny z dyrektywą ATEX 2014/34/UE (instytut badawczy IBExU) dotyczącą pracy w obszarze zagrożonym eksplozją (Strefa 22).
Certyfikowany zgodnie z obowiązującą w UE dyrektywą ATEX 2014/34/UE przez niezależny instytut badawczy IBExU, odkurzacz NT 75/1 Me Ec H Z22 nadaje się do usuwania pyłów palnych i innych pyłów klasy M w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefa 22. Bezszczotkowy silnik EC gwarantuje okres eksploatacji na poziomie 5000 godzin. W pełni uziemiona konstrukcja i odpowiednie akcesoria przewodzące prąd elektryczny skutecznie zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznym. Dzięki 75-litrowemu pojemnikowi wykonanemu ze stali nierdzewnej i solidnemu podwoziu z regulowanym uchwytem do transportu, duże ilości zebranych zanieczyszczeń można łatwo usunąć ze strefy pracy. Odkurzacz NT 75/1 Me Ec M Z22 jest wyposażony w płaski filtr falisty klasy M do pracy na mokro i sucho, który gwarantuje zatrzymywanie pyłu na poziomie 99,9% i nadaje się również do pracy z cieczami. Odkurzacz do pracy na mokro i sucho nadaje się również do użytku bez worka filtracyjnego lub worka na odpady – w tym celu należy użyć opcjonalnego filtra kartridżowego do drewna, który został specjalnie opracowany do odkurzania włóknistych zanieczysczeń bez worka filtracyjnego.
Cechy i zalety
Certyfikowany dla strefy 22 zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE (instytut badawczy IBExU)Najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkownika w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 22. Odpowiedni do usuwania pyłów klasy M.
bezszczotkowy silnik ECWysoka odporność na zużycie i długi okres eksploatacji (5000 godzin).
System antystatycznySystem antystatyczny z akcesoriami przewodzącymi prąd elektryczny.
Płaski filtr falisty do pracy na sucho i mokro
- Filtr PES w klasie filtrowania M niezawodnie filtruje 99,9% zanieczyszczeń.
- Filtr wykonany z odpornego na wilgoć materiału PES.
- Zatwierdzony do odkurzania pyłów klasy M.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s)
|61
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|220 / 22
|Pojemność zbiornika (l)
|75
|Moc znamionowa (W)
|maks. 1000
|Średnica znamionowa ( )
|ID 40
|Długość przewodu zasilającego (m)
|10
|Materiał kabla
|Guma
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|76
|Kolor
|srebrny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|25,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|31,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|695 x 540 x 1012
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 4 m
- Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 550 mm
- Materiał rur ssących: Stal nierdzewna
- Kolanko: elektrycznie przewodzący
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Zbiornik ze stali szlachetnej
- Płaski filtr falisty: PES z powłoką PTFE
- Uchwyt prowadzący
Wyposażenie
- System antystatyczny
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem
- Klasa pyłu: M
- Materiał zbiornika: Stal nierdzewna
Wideo
Zastosowania
- Odkurzacz bezpieczny do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefa 22
- Certyfikowana klasa filtracji M i L
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.