Certyfikowany zgodnie z obowiązującą w UE dyrektywą ATEX 2014/34/UE przez niezależny instytut badawczy IBExU, odkurzacz NT 75/1 Me Ec H Z22 nadaje się do usuwania pyłów palnych i innych pyłów klasy M w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako strefa 22. Bezszczotkowy silnik EC gwarantuje okres eksploatacji na poziomie 5000 godzin. W pełni uziemiona konstrukcja i odpowiednie akcesoria przewodzące prąd elektryczny skutecznie zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznym. Dzięki 75-litrowemu pojemnikowi wykonanemu ze stali nierdzewnej i solidnemu podwoziu z regulowanym uchwytem do transportu, duże ilości zebranych zanieczyszczeń można łatwo usunąć ze strefy pracy. Odkurzacz NT 75/1 Me Ec M Z22 jest wyposażony w płaski filtr falisty klasy M do pracy na mokro i sucho, który gwarantuje zatrzymywanie pyłu na poziomie 99,9% i nadaje się również do pracy z cieczami. Odkurzacz do pracy na mokro i sucho nadaje się również do użytku bez worka filtracyjnego lub worka na odpady – w tym celu należy użyć opcjonalnego filtra kartridżowego do drewna, który został specjalnie opracowany do odkurzania włóknistych zanieczysczeń bez worka filtracyjnego.