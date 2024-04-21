AKUMULATOROWY ODKURZACZ PLECAKOWY BVL 5/1 BP
ULTRALEKKI I NIEZWYKLE WYDAJNY. Najlżejszy w swojej klasie dzięki innowacyjnemu materiałowi EPP. Ultralekki, o dużej mocy, imponująco elastyczny – bezprzewodowy odkurzacz plecakowy BVL 5/1 Bp Kärcher jest niezbędnym elementem wyposażenia wszędzie tam, gdzie nie można używać konwencjonalnych odkurzaczy, na przykład w ciasnych przestrzeniach, na schodach, na drabinach, w autobusach, samolotach i kinach. Tutaj odkryjesz wszystkie zalety naszego nowego akumulatorowego odkurzacza plecakowego BVL 5/1 Bp. Sprzątasz schody, wąskie korytarze albo rzędy foteli i kabel ciągle przeszkadza? Odkurzacz plecakowy Kärcher powstał właśnie do takich zadań. Sprawdzi się tam, gdzie liczy się mobilność, swoboda ruchu i szybkie przemieszczanie się między stanowiskami.
Ultralekki i niezwykle wydajny
NOWY AKUMULATOROWY ODKURZACZ PLECAKOWY BVL 5/1 BP
Sprzątanie sal lekcyjnych, biur, klatek schodowych, magazynów czy środków transportu publicznego, od autobusów po samoloty, itp., istnieje niezliczona liczba sytuacji, w których potrzebny jest lekki, kompaktowy odkurzacz. Nowy akumulatorowy odkurzacz plecakowy BVL 5/1 Bp firmy Kärcher łączy w sobie wyjątkowo niski ciężar, wysoką moc ssania i długi czas pracy na akumulatorze i jest częścią naszej platformy bateryjnej 36 V Kärcher Battery Power+. Nie musisz już ciągnąć za sobą nieporęcznego odkurzacza i szukać gniazdek elektrycznych, gdy masz odkurzacz, który możesz wygodnie nosić na plecach.
ODKURZACZ PLECAKOWY JEST ULTRALEKKI!
W przypadku sprzętu noszonego na plecach ciężar i ergonomia ramy nośnej są niezwykle ważne dla użytkownika. Właśnie dlatego do odkurzacza plecakowego BVL 5/1 Bp firma Kärcher wykorzystuje polipropylen spieniony (EPP). Materiał ten jest wytrzymały, ale składa się w 96% z powietrza, dzięki czemu jest niezwykle lekki. Pochłania również hałas i w 100% nadaje się do recyklingu.
Dzięki materiałowi EPP odkurzacz BVL 5/1 Bp wyróżnia się masą własną wynoszącą zaledwie 3,3 kg lub 4,6 kg z akumulatorem, co sprawia, że nowy bezprzewodowy odkurzacz plecakowy Kärcher jest jednym z najlżejszych urządzeń na rynku.
ODCIĄŻ SWOJĄ PRACĘ DZIĘKI AKUMULATOROWEMU ODKURZACZOWI PLECAKOWEMU BVL 5/1 BP!
Ramę nośną można dostosować do wzrostu użytkownika i jest odpowiednia dla osób prawo- i leworęcznych. Sterownik akumulatorowego odkurzacza plecakowego znajduje się na pasku do noszenia, dzięki czemu jest zawsze pod ręką, niezależnie od tego, czy sprawdzasz stan naładowania, włączasz i wyłączasz urządzenie, czy aktywujesz energooszczędny tryb eco!
Z ODKURZACZEM PLECAKOWYM JUŻ PROŚCIEJ BYĆ NIE MOŻE!
Odkurzacz BVL 5/1 Bp można łatwo dostosować do obsługi przez osoby prawo- lub leworęczne. Wystarczy otworzyć klamrę na urządzeniu i obrócić pojemnik na odpady tak, aby złącze węża ssącego znalazło się po odpowiedniej stronie (lewej lub prawej). Następnie wystarczy ponownie podłączyć wąż ssący i gotowe!
To naprawdę może być takie proste. Obejrzyj materiał wideo, a się przekonasz.
AKUMULATOR 36 V DO ODKURZACZA PLECAKOWEGO
Akumulator litowo-jonowy 36 V/6,0 Ah w bezprzewodowym odkurzaczu plecakowym BVL 5/1 Bp jest kompatybilny z innymi produktami 36 V z platformy akumulatorowej Kärcher Battery Power+. Akumulator dostarczany standardowo z wersjami Bp Pack może zasilać odkurzacz BVL 5/1 Bp przez około 50 minut w trybie eco!efficiency. Przy użyciu dostarczonej szybkiej ładowarki (tylko w wersji Pack) akumulator potrzebuje 44 minut, aby osiągnąć 80% naładowania i 68 minut, aby osiągnąć 100% naładowania. Zatem jeśli masz jedną dodatkową baterię, możesz pracować przez wiele godzin. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych akumulatorach Battery Power+? Kliknij tutaj.
Akumulator jest bezobsługowy i oferuje imponującą żywotność 1000 cykli, co oznacza niższe koszty wymiany i dłuższy okres eksploatacji odkurzacza plecakowego.
MAKSYMALNA HIGIENA DZIĘKI FILTROWI HEPA ODKURZACZA PLECAKOWEGO
Akumulatorowy odkurzacz plecakowy BVL 5/1 Bp jest również dostępny z opcjonalnym, wysoce skutecznym filtrem HEPA 14. Dzięki niezwykłej zdolności pochłaniania kurzu na poziomie 99,995% nasz filtr HEPA 14 do odkurzaczy zatrzymuje nawet najmniejsze cząstki. Wysoka wydajność filtra oznacza, że praktycznie wszystkie aerozole, wirusy i zarazki są wychwytywane, dzięki czemu nie są uwalniane z powrotem do powietrza otoczenia. Skuteczność filtra HEPA 14 potwierdzona certyfikatem według normy DIN EN 1822:2019. Ponadto filtr spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych.
ODKURZACZ PLECAKOWY Z NAPĘDEM BEZSZCZOTKOWYM
Dzięki bezszczotkowemu napędowi EC akumulatorowy odkurzacz plecakowy BVL 5/1 Bp charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem, co pomaga wydłużyć jego żywotność. To sprawia, że odkurzacz plecakowy doskonale nadaje się do zastosowań wymagających intensywnego użytkowania, jednocześnie zwiększając wydajność i produktywność.
PROSTA PRACA Z ODKURZACZEM PLECAKOWYM
Akumulatorowy odkurzacz plecakowy BVL 5/1 Bp jest bardzo łatwy w obsłudze. Sterownik bezprzewodowego odkurzacza plecakowego jest przymocowany do paska do noszenia, dzięki czemu można go łatwo obsługiwać z poziomu biodra. Na sterowniku można odczytać stan ładowania oraz włączać i wyłączać odkurzacz plecakowy. W tym miejscu można również aktywować energooszczędny tryb eco!efficiency.
ZALETY NASZEGO AKUMULATOROWEGO ODKURZACZA PLECAKOWEGO BVL 5/1 BP PACK W SKRÓCIE:
Dlaczego warto wybrać akumulatorowy odkurzacz plecakowy? Lub – innymi słowy – jakie przynosi korzyści? Oto kilka kluczowych korzyści w skrócie:
Gotowość do pracy w mgnieniu oka
Praca bez kabli zasilających
Lekki i kompaktowy, a zatem łatwy do przenoszenia
Idealny do użytku w miejscach o dużym natężeniu ruchu
Znaczne oszczędności kosztów dzięki wydajniejszej pracy
Dostęp do całej platformy bateryjnej
AKUMULATOROWY ODKURZACZ PLECAKOWY BVL 5/1 BP TO IDEALNY WYBÓR DO:
TRANSPORTU/LOGISTYKI
Znalezienie gniazdka elektrycznego w magazynie może być trudne. Z odkurzaczem BVL czyszczenie korytarzy nie może być prostsze.
NIEWYGODNYCH PRZESTRZENI, TAKIE JAK SCHODY
Potrzebujesz szybko i dokładnie wyczyścić schody lub windę? Dzięki akumulatorowemu odkurzaczowi plecakowemu BVL jest to dziecinnie proste.
BRANŻY DETALICZNEJ
Ten bezprzewodowy odkurzacz plecakowy minimalizuje zakłócenia dla klientów. Coś się rozsypało w sklepie? Żaden problem dla odkurzacza BVL.
SIŁOWNI
Sprzątaj swoją siłownię szybko i bardzo wydajnie dzięki odkurzaczowi BVL. Dzięki odkurzaczowi plecakowemu można dostać się do miejsc, do których konwencjonalny odkurzacz nie byłby w stanie dotrzeć, np. między sprzętem do ćwiczeń.
KAWIARNI I RESTAURACJI
Szybkie odkurzanie zanieczyszczeń bez przeszkadzania gościom. Dzięki odkurzaczowi plecakowemu BVL możesz zapewnić swoim gościom maksymalną higienę przy minimalnym wysiłku, ponieważ waży on zaledwie 4,6 kg.
WYJĄTKOWY BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ PLECAKOWY BVL 5/1 BP PACK JEST JUŻ W SPRZEDAŻY!
Nowy, ultralekki i niezwykle wydajny bezprzewodowy odkurzacz plecakowy BVL 5/1 Bp Pack to idealne rozwiązanie do szybkiego, bezproblemowego i wydajnego odkurzania, szczególnie w trudno dostępnych miejscach. Ten zasilany akumulatorowo odkurzacz plecakowy jest również dostępny w wersji Bp Pack, która zawiera akumulator 36 V i szybką ładowarkę. Czy masz już inne urządzenie 36 V z platformy akumulatorowej Kärcher Battery Power+? W takim przypadku warto zakupić wersję Bp, która zawiera samo urządzenie, bez akumulatora i szybkiej ładowarki. Zamówienie nowego urządzenia jest szybkie i łatwe za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Możesz także odwiedzić oficjalnego dealera Kärcher w pobliżu.
AKUMULATOROWY ODKURZACZ PLECAKOWY BVL 5/1 BP PACK
Ultralekki akumulatorowy odkurzacz plecakowy o ponadprzeciętnej sile ssania. Maksymalna elastyczność bez kabla zasilającego i minimalny ciężar!
Urządzenie obejmuje:
1 × akumulator 36 V/6,0 Ah
1 × szybka ładowarka 36 V
Zasilany wymiennym akumulatorem 36 V, który nadaje się również do użytku w innych maszynach w ramach platformy akumulatorowej Battery Power+. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat platformy bateryjnej.
- Prędkość przepływu powietrza (l/s) 40
- Próżnia (mbar) 223
- Pojemność zbiornika (l) 5
- Moc (W) 500
- Ciężar wraz z akumulatorem 36 V/6,0 Ah (kg) 4,6
- Akumulator (V/Ah) 18/3,0
- Standardowy zakres dostawy obejmuje teleskopową rurę ssącą, ssawkę do tapicerki, ssawkę podłogową kombi, ssawkę szczelinową, wąż ssący o długości 1 m.
Dzięki akumulatorowi 1 × 36 V/6,0 Ah odkurzacz może pracować przez ok. 22 minuty w trybie zasilania lub ok. 50 minut w trybie eco!efficiency. Wskazówka: z akumulatorem 36 V/7,5 Ah można pracować do 64 minut w trybie eco!efficiency.
ORYGINALNE AKCESORIA KÄRCHER DO BEZPRZEWODOWEGO ODKURZACZA PLECAKOWEGO
Oryginalne akcesoria Kärcher zapewniają maksymalną wydajność odkurzacza BVL 5/1 Bp Pack. Akcesoria można szybko i łatwo zamówić w naszym sklepie internetowym.
FIZELINOWE WORKI FILTRACYJNE
Aby uzyskać maksymalną moc ssania, absolutnie niezbędne są trójwarstwowe, odporne na rozdarcia fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłów M. Tutaj można zamówić fizelinowe worki filtracyjne do odkurzacza plecakowego BVL 5/1 Bp Pack. Opakowanie zawiera 10 worków filtracyjnych.
FILTR HEPA 14
Ten opcjonalny filtr HEPA zwiększa wydajność filtracji i poprawia jakość powietrza wylotowego. Filtr ten należy wymienić po maksymalnie 50 godzinach pracy.
AKUMULATOR BATTERY POWER+ 36 V/7,5 AH
Wykorzystaj w pełni swój bezprzewodowy odkurzacz plecakowy BVL 5/1 Bp Pack. Dzięki temu dodatkowemu akumulatorowi można pracować do 64 minut w trybie eco!efficiency.
Jak działa akumulatorowy odkurzacz plecakowy BVL 5/1 Bp Pack?
Nasz nowy, ultralekki i wydajny bezprzewodowy odkurzacz plecakowy BVL 5/1 Bp Pack to idealny wybór dla każdego, kto szuka odkurzacza, który zapewnia moc w trudno dostępnych miejscach. Dzięki wyjątkowo niskiej masie wynoszącej zaledwie 4,6 kg i innowacyjnej technologii akumulatorowej, odkurzacz BVL 5/1 Bp Pack jest gotowy na wszystko. Napędzany wysokowydajnym akumulatorem litowo-jonowym 36 V z platformy akumulatorowej Kärcher Battery Power+, odkurzacz BVL jest szczególnie odpowiedni do regularnego czyszczenia niedużych powierzchni w biurach, sklepach i gabinetach, a także w hotelach i restauracjach lub stołówkach, szkołach i szpitalach. Zasadniczo wszędzie tam, gdzie nie można użyć konwencjonalnego odkurzacza.
Zasada działania odkurzacza plecakowego jest zbliżona do klasycznego odkurzacza profesjonalnego, z tą różnicą, że jednostka ssąca znajduje się na plecach użytkownika, a praca odbywa się z użyciem lekkiej rury i ssawek.
- Jednostka ssąca generuje podciśnienie i zasysa zanieczyszczenia.
- Zabrudzenia trafiają do worka filtracyjnego w zbiorniku.
- System filtracji zatrzymuje pył i drobne cząstki.
- Operator pracuje z lekką rurą i ssawką, bez konieczności przemieszczania całego urządzenia po podłodze.
- W wersjach akumulatorowych zasilanie zapewnia wymienny akumulator litowo-jonowy.
Idealny do samolotów
Odkurzacz plecakowy ułatwia czyszczenie nawet niewygodnych przestrzeni, takich jak schowki bagażowe. Ponieważ nie muszę już podnosić odkurzacza, mam jedną wolną rękę, co znacznie ułatwia mi pracę. Jego niewielki ciężar i brak kabla sprawiają, że idealnie nadaje się do użytku w samolotach.
Nawet na drabinie
Dzięki odkurzaczowi plecakowemu mogę dotrzeć do każdego zakamarka w naszych pokojach hotelowych. A jeśli nie mogę czegoś dosięgnąć z podłogi, sięgam zwyczajnie po drabinę.
Swoboda ruchu
Kiedy używam odkurzacza plecakowego, mogę odkurzać wszędzie w naszym salonie wellness bez zakłócania pobytu naszym gościom. Nie ma uciążliwego kabla zasilającego, który mógłby przeszkadzać gościom, a my możemy teraz docierać do miejsc w obszarach, takich jak basen, do których normalnie nigdy nie bylibyśmy w stanie dotrzeć zwykłym odkurzaczem.
Odkurzacz plecakowy Kärcher – maksymalna mobilność bez ograniczeń
Profesjonalny odkurzacz plecakowy Kärcher wyróżnia się konstrukcją, która przenosi ciężar urządzenia na plecy operatora, zamiast ciągnąć go po podłodze. Dzięki temu sprzątanie w ciasnych i trudno dostępnych miejscach staje się znacznie prostsze, a tempo pracy wyraźnie rośnie. Brak przewodu zasilającego dodatkowo eliminuje ryzyko zaczepiania o przeszkody i konieczność częstego przepinania kabla.
Istotnym elementem tych urządzeń jest ergonomia. Regulowane szelki, niska masa własna oraz odpowiednie rozłożenie ciężaru sprawiają, że odkurzacz plecakowy może być używany przez dłuższy czas bez nadmiernego obciążania pleców. W wersjach akumulatorowych dochodzi do tego cicha praca i pełna swoboda poruszania się po obiekcie.
Jakie zalety ma ergonomiczny odkurzacz profesjonalny na plecy?
Ten typ urządzeń został zaprojektowany z myślą o maksymalnej mobilności i efektywności pracy w trudnych warunkach przestrzennych. Najważniejsze zalety rozwiązania to:
- Pełna swoboda ruchu dzięki pracy bez kabla – brak przewodu zasilającego eliminuje ryzyko zahaczania o przeszkody i pozwala swobodnie poruszać się po całym obiekcie.
- Łatwe sprzątanie schodów, wąskich przejść i rzędów siedzeń – operator nie musi przenosić ani przestawiać urządzenia, co znacząco przyspiesza pracę w ciasnych przestrzeniach.
- Niska masa urządzenia i równomierne rozłożenie ciężaru – zastosowanie lekkich materiałów i ergonomicznej ramy ogranicza zmęczenie pleców.
- Możliwość długiej pracy bez przestojów związanych z przepinaniem zasilania – akumulatorowe zasilanie oraz opcja stosowania zapasowych baterii ułatwiają organizację pracy zmianowej.
- Kompatybilność z różnymi ssawkami do podłóg, tapicerki i szczelin – pozwala dostosować zestaw roboczy do różnych powierzchni bez zmiany urządzenia.
- Opcjonalna filtracja HEPA do zastosowań o podwyższonych wymaganiach higienicznych – skutecznie ogranicza emisję drobnych cząstek, alergenów i aerozoli do otoczenia.
- Cicha praca i tryb energooszczędny – możliwość pracy w trybie eco zmniejsza poziom hałasu i zużycie energii, co ma znaczenie w obiektach czynnych w trakcie sprzątania.
- Bezszczotkowy silnik – mniejsze zużycie elementów mechanicznych przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia przy intensywnej eksploatacji.
Gdzie sprawdzi się odkurzacz plecakowy?
Odkurzacz plecakowy znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie klasyczne urządzenia podłogowe są nieporęczne lub spowalniają pracę. Typowe obszary zastosowań:
- schody i klatki schodowe,
- kina, teatry i sale widowiskowe,
- autobusy, pociągi i samoloty,
- hotele i pensjonaty (korytarze, pokoje, schody),
- biura i obiekty użyteczności publicznej,
- firmy sprzątające realizujące prace interwencyjne i nocne.
Profesjonalny odkurzacz plecakowy z filtrem HEPA sprawdzi się w obiektach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, takich jak placówki medyczne, edukacyjne czy obiekty używane przez dużą liczbę osób.
Na co zwrócić uwagę, gdy wybierasz akumulatorowy odkurzacz plecakowy?
Dobór urządzenia powinien uwzględniać zarówno wydajność ssania, jak i realny czas pracy na jednym akumulatorze. Najważniejsze aspekty wyboru:
- Masa urządzenia z akumulatorem – lekki odkurzacz plecakowy do kin i teatrów nie powinien ważyć więcej niż 4,6 kg. Waga urządzenia ma bezpośredni wpływ na komfort pracy przy dłuższym użytkowaniu i obciążenie pleców operatora.
- Parametry ssania – wydatek powietrza ok. 40 l/s oraz podciśnienie ok. 223 mbar zapewniają skuteczne zbieranie zanieczyszczeń w ruchu, np. na schodach czy w wąskich ciągach komunikacyjnych.
- Moc znamionowa – moc ok. 500 W pozwala zachować równowagę pomiędzy skutecznością czyszczenia a rozsądnym zużyciem energii z akumulatora.
- Pojemność zbiornika – odkurzacz plecakowy do pociągów i autobusów powinien mieć pojemny zbiornik. Pięciolitrowy ogranicza konieczność częstego opróżniania.
- Czas pracy na jednym ładowaniu – w przypadku modeli Kärcher może być to np. ok. 22 minut w trybie pełnej mocy lub do 50 minut w trybie eco!efficiency. Przy zastosowaniu akumulatora 36 V / 7,5 Ah czas pracy może wydłużyć się do ok. 64 minut.
- Zakres pracy i akcesoria – odkurzacz plecakowy do sprzątania w trudno dostępnych miejscach powinien być wyposażony np. w rurę teleskopową, ssawki podłogowe, ssawki do tapicerki i ssawkę szczelinową.
- Długość węża ssącego – wąż o długości ok. 1 m zapewnia wystarczający zasięg roboczy przy zachowaniu kontroli nad narzędziem podczas pracy.
- Tryb eco!efficiency – pozwala ograniczyć zużycie energii i wydłużyć czas pracy w sytuacjach, które nie wymagają maksymalnej mocy ssania.
Odkurzacz plecakowy to rozwiązanie stworzone do pracy tam, gdzie liczy się mobilność i szybkie tempo sprzątania w ograniczonej przestrzeni. Jeżeli klasyczne modele utrudniają pracę lub spowalniają realizację zadań, warto postawić na system plecakowy.
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące odkurzaczy plecakowych
Jakie są główne zalety stosowania odkurzacza plecakowego w miejscach ciasnych?
Przede wszystkim swoboda ruchu i brak kabla, co ułatwia sprzątanie schodów, wąskich przejść i rzędów siedzeń. Operator pracuje szybciej, bez konieczności ciągłego przestawiania urządzenia.
Ile waży typowy odkurzacz plecakowy i czy jest komfortowy dla kręgosłupa?
Profesjonalne modele ważą zwykle kilka kilogramów, a dzięki regulowanym szelkom ciężar jest równomiernie rozłożony. Przy prawidłowym dopasowaniu uprzęży urządzenie nie obciąża nadmiernie kręgosłupa.
Jak długo pracuje akumulatorowy odkurzacz plecakowy na jednym ładowaniu?
Czas pracy zależy od pojemności akumulatora i trybu pracy, ale w praktyce wynosi od kilkudziesięciu minut do ponad godziny. Przy pracy zmianowej stosuje się wymienne akumulatory, co pozwala zachować ciągłość sprzątania.