ODKURZACZ PLECAKOWY JEST ULTRALEKKI!

W przypadku sprzętu noszonego na plecach ciężar i ergonomia ramy nośnej są niezwykle ważne dla użytkownika. Właśnie dlatego do odkurzacza plecakowego BVL 5/1 Bp firma Kärcher wykorzystuje polipropylen spieniony (EPP). Materiał ten jest wytrzymały, ale składa się w 96% z powietrza, dzięki czemu jest niezwykle lekki. Pochłania również hałas i w 100% nadaje się do recyklingu.

Dzięki materiałowi EPP odkurzacz BVL 5/1 Bp wyróżnia się masą własną wynoszącą zaledwie 3,3 kg lub 4,6 kg z akumulatorem, co sprawia, że nowy bezprzewodowy odkurzacz plecakowy Kärcher jest jednym z najlżejszych urządzeń na rynku.