Świętujemy 90-lecie firmy Kärcher: ultralekki i wydajny akumulatorowy odkurzacz plecakowy BVL 3/1 Bp Anniversary Edition w kolorze czarnym to pierwszy odkurzacz, który waży zaledwie 4,5 kg dzięki innowacyjnemu materiałowi EPP, a jednocześnie charakteryzuje się wyjątkowo solidną i trwałą konstrukcją. Idealny dla dozorców, fachowców i do użytku prywatnego: dzięki zbiornikowi o pojemności 3 litrów ten wydajny akumulatorowy odkurzacz plecakowy zapewnia imponującą wydajność podczas sprzątania w ograniczonych przestrzeniach oraz ułatwia czyszczenie punktowe i czyszczenie schodów. Wydajny akumulator Kärcher Battery Power zapewnia długi czas pracy, a ergonomiczna rama nośna odciąża użytkownika podczas sprzątania. Praktyczny panel sterowania na pasie biodrowym zapewnia, że obsługa odkurzacza BVL 3/1 Bp Anniversary Edition jest łatwa i bardzo przyjazna dla użytkownika. Silnik bezszczotkowy EC jest również bardzo odporny na zużycie. Oprócz typowych akcesoriów, dodatkowe funkcje, takie jak filtr HEPA-14, są również dostępne jako wyposażenie opcjonalne. Uwaga: w przypadku tej wersji akumulator Kärcher Battery Power+ i kompatybilną ładowarkę zamawia się oddzielnie. Tylko w edycji rocznicowej: 10 odpornych na rozdarcie fizelinowych worków filtracyjnych.