Odkurzacz akumulatorowy BVL 3/1 Bp Anniversary Edition

Ultralekki i wydajny akumulatorowy odkurzacz plecakowy BVL 3/1 Bp Anniversary Edition w kolorze czarnym wyróżnia się z tłumu dzięki wytrzymałemu materiałowi EPP i doskonałemu stosunkowi jakości do ceny.

Świętujemy 90-lecie firmy Kärcher: ultralekki i wydajny akumulatorowy odkurzacz plecakowy BVL 3/1 Bp Anniversary Edition w kolorze czarnym to pierwszy odkurzacz, który waży zaledwie 4,5 kg dzięki innowacyjnemu materiałowi EPP, a jednocześnie charakteryzuje się wyjątkowo solidną i trwałą konstrukcją. Idealny dla dozorców, fachowców i do użytku prywatnego: dzięki zbiornikowi o pojemności 3 litrów ten wydajny akumulatorowy odkurzacz plecakowy zapewnia imponującą wydajność podczas sprzątania w ograniczonych przestrzeniach oraz ułatwia czyszczenie punktowe i czyszczenie schodów. Wydajny akumulator Kärcher Battery Power zapewnia długi czas pracy, a ergonomiczna rama nośna odciąża użytkownika podczas sprzątania. Praktyczny panel sterowania na pasie biodrowym zapewnia, że obsługa odkurzacza BVL 3/1 Bp Anniversary Edition jest łatwa i bardzo przyjazna dla użytkownika. Silnik bezszczotkowy EC jest również bardzo odporny na zużycie. Oprócz typowych akcesoriów, dodatkowe funkcje, takie jak filtr HEPA-14, są również dostępne jako wyposażenie opcjonalne. Uwaga: w przypadku tej wersji akumulator Kärcher Battery Power+ i kompatybilną ładowarkę zamawia się oddzielnie. Tylko w edycji rocznicowej: 10 odpornych na rozdarcie fizelinowych worków filtracyjnych.

Cechy i zalety
Odkurzacz akumulatorowy BVL 3/1 Bp Anniversary Edition: Wyjątkowo lekki i bezprzewodowy plecakowy odkurzacz
Urządzenie zostało wykonane z wyjątkowo lekkiego, bardzo innowacyjnego EPP (polipropylen spieniony) Urządzenie umożliwia wykonywanie pracy w ergonomiczny sposób. Bezproblemowe transportowanie.
Odkurzacz akumulatorowy BVL 3/1 Bp Anniversary Edition: Bardzo innowacyjny EPP (polipropylen spieniony)
Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe urządzenie. Wyjątkowo lekkie urządzenie. Urządzenie wyjątkowo przyjazne dla środowiska, ponieważ może być w 100% recyklingowane.
Odkurzacz akumulatorowy BVL 3/1 Bp Anniversary Edition: Doskonała ergonomia
Rama do przenoszenia deuter®, wyjątkowo wygodna nawet podczas pracy przez długi czas. Panel obsługowy zamocowany na pasie gwarantuje wygodną obsługę odkurzacza. Wąż ssący można podłączyć z prawej i z lewej strony co umożliwia odkurzanie przez prawo i lewo ręczne osoby.
bezszczotkowy silnik EC
  • Wysoka odporność na zużycie.
  • Wydłuża pracę oraz zwiększa efektywność wykorzystania energii.
Tryb eco!efficiency
  • Zrównoważony rozwój dzięki zmniejszonemu zużyciu energii.
  • Mniejsza głośność i zanieczyszczenie hałasem.
  • Dłuższy czas pracy akumulatora.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
  • Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
  • Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
  • Wydajny akumulator można szybko i łatwo wymienić.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 36 V
Pojemność zbiornika (l) 3
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Wydatek powietrza (l/s) 35,4
Moc znamionowa (W) 350
Podciśnienie (mbar/kPa) 189 / 18,9
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) ok. 120 (5,0 Ah) / ok. 130 (6,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb eco!efficiency: / maks. 52 (5,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 31 (5,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 73 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 41 (7,5 Ah)
Moc znamionowa (A) 2,5
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 4,9
Waga z opakowaniem (kg) 6,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 220 x 317 x 450

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Długość węża ssącego: 1 m
  • Typ węża ssącego: z kolankiem
  • Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
  • Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
  • Przełączana ssawka podłogowa
  • Ssawka szczelinowa
  • Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza

Wyposażenie

  • Tryb eco!efficiency
  • Rama nośna
Odkurzacz akumulatorowy BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
Zastosowania
  • Może być wykorzystywany przez woźnych w szkołach
  • Idealny również dla handlowców i kobiet
  • Idealne urządzenie do prywatnych domów i mieszkań
  • Czyszczenie schodów stało się łatwe
  • Czyszczenie punktowe
Akcesoria
Części zamienne

