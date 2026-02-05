Odkurzacz akumulatorowy BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
Ultralekki i wydajny akumulatorowy odkurzacz plecakowy BVL 3/1 Bp Anniversary Edition w kolorze czarnym wyróżnia się z tłumu dzięki wytrzymałemu materiałowi EPP i doskonałemu stosunkowi jakości do ceny.
Świętujemy 90-lecie firmy Kärcher: ultralekki i wydajny akumulatorowy odkurzacz plecakowy BVL 3/1 Bp Anniversary Edition w kolorze czarnym to pierwszy odkurzacz, który waży zaledwie 4,5 kg dzięki innowacyjnemu materiałowi EPP, a jednocześnie charakteryzuje się wyjątkowo solidną i trwałą konstrukcją. Idealny dla dozorców, fachowców i do użytku prywatnego: dzięki zbiornikowi o pojemności 3 litrów ten wydajny akumulatorowy odkurzacz plecakowy zapewnia imponującą wydajność podczas sprzątania w ograniczonych przestrzeniach oraz ułatwia czyszczenie punktowe i czyszczenie schodów. Wydajny akumulator Kärcher Battery Power zapewnia długi czas pracy, a ergonomiczna rama nośna odciąża użytkownika podczas sprzątania. Praktyczny panel sterowania na pasie biodrowym zapewnia, że obsługa odkurzacza BVL 3/1 Bp Anniversary Edition jest łatwa i bardzo przyjazna dla użytkownika. Silnik bezszczotkowy EC jest również bardzo odporny na zużycie. Oprócz typowych akcesoriów, dodatkowe funkcje, takie jak filtr HEPA-14, są również dostępne jako wyposażenie opcjonalne. Uwaga: w przypadku tej wersji akumulator Kärcher Battery Power+ i kompatybilną ładowarkę zamawia się oddzielnie. Tylko w edycji rocznicowej: 10 odpornych na rozdarcie fizelinowych worków filtracyjnych.
Cechy i zalety
Wyjątkowo lekki i bezprzewodowy plecakowy odkurzaczUrządzenie zostało wykonane z wyjątkowo lekkiego, bardzo innowacyjnego EPP (polipropylen spieniony) Urządzenie umożliwia wykonywanie pracy w ergonomiczny sposób. Bezproblemowe transportowanie.
Bardzo innowacyjny EPP (polipropylen spieniony)Wyjątkowo trwałe i wytrzymałe urządzenie. Wyjątkowo lekkie urządzenie. Urządzenie wyjątkowo przyjazne dla środowiska, ponieważ może być w 100% recyklingowane.
Doskonała ergonomiaRama do przenoszenia deuter®, wyjątkowo wygodna nawet podczas pracy przez długi czas. Panel obsługowy zamocowany na pasie gwarantuje wygodną obsługę odkurzacza. Wąż ssący można podłączyć z prawej i z lewej strony co umożliwia odkurzanie przez prawo i lewo ręczne osoby.
bezszczotkowy silnik EC
- Wysoka odporność na zużycie.
- Wydłuża pracę oraz zwiększa efektywność wykorzystania energii.
Tryb eco!efficiency
- Zrównoważony rozwój dzięki zmniejszonemu zużyciu energii.
- Mniejsza głośność i zanieczyszczenie hałasem.
- Dłuższy czas pracy akumulatora.
Pełna elastyczność z platformą Kärcher 36 V
- Kompatybilność: wszystkie akumulatory 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
- Wydajny akumulator można szybko i łatwo wymienić.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 36 V
|Pojemność zbiornika (l)
|3
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Wydatek powietrza (l/s)
|35,4
|Moc znamionowa (W)
|350
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|ok. 120 (5,0 Ah) / ok. 130 (6,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / maks. 52 (5,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 31 (5,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 73 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 41 (7,5 Ah)
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|220 x 317 x 450
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Długość węża ssącego: 1 m
- Typ węża ssącego: z kolankiem
- Kolanko: Antystatyczny, z regulatorem przepływu powietrza
- Teleskopowa rura ssąca: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopowa rura ssąca, materiał: Aluminium
- Przełączana ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Ilość worków filtracyjnych: 10 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
Wyposażenie
- Tryb eco!efficiency
- Rama nośna
Zastosowania
- Może być wykorzystywany przez woźnych w szkołach
- Idealny również dla handlowców i kobiet
- Idealne urządzenie do prywatnych domów i mieszkań
- Czyszczenie schodów stało się łatwe
- Czyszczenie punktowe
