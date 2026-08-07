Zasilany bateryjnie odkurzacz ręczny, który posiada wysoką siłę ssania i charakteryzuje się dużą wytrzymałością konstrukcji. W zależności od wersji wyposażony w różne zestawy akcesoriów przeznaczonych do konkretnych zastosowań. Dzięki ssawce do odkurzania wnętrza samochodu i elastycznemu wężowi ssącemu odkurzacz zapewnia maksymalną swobodę ruchu podczas odkurzania trudno dostępnych miejsc w samochodzie.