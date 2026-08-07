Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp As
Odkurzacz ręczny zasilany akumulatorowo – zawsze pod ręką. Lekki, mocny i wszechstronny. W zestawie z wężem ssącym i akcesoriami do czyszczenia wnętrz pojazdów.
Zasilany bateryjnie odkurzacz ręczny, który posiada wysoką siłę ssania i charakteryzuje się dużą wytrzymałością konstrukcji. W zależności od wersji wyposażony w różne zestawy akcesoriów przeznaczonych do konkretnych zastosowań. Dzięki ssawce do odkurzania wnętrza samochodu i elastycznemu wężowi ssącemu odkurzacz zapewnia maksymalną swobodę ruchu podczas odkurzania trudno dostępnych miejsc w samochodzie.
Cechy i zalety
Duża powierzchnia filtra i wydajna turbinaWysoka wydajność odkurzania na wszystkich powierzchniach.
Kompaktowy, lekki i elastyczny w zastosowaniuPraca we wszystkich kierunkach.
Tryb eco!effciencyOszczędza energie i wydłuża pracę baterii. Redukcja poziomu głośności pracy.
Bateria litowo-jonowa ze wskaźnikiem naładowania
- Aktualna informacja o poziomie naładowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Pojemność zbiornika (l)
|0,9
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|69
|Wydatek powietrza (l/s)
|33
|Moc znamionowa (W)
|115
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb zasilania: / maks. 21 (2,5 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 35 (2,5 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|35 / 55
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|306 x 116 x 290
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 0.5 m
- Typ węża ssącego: Rozciągliwy wąż ssący
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka samochodowa
- Filtr kartridżowy: Papier
- Filtr wstępny
- Akumulator: Akumualtor 18 V / 2,5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka 18 V (1 szt.)
Wideo
Zastosowania
- Motoryzacja
- Ręczne czyszczenie wnętrz samochodów
Akcesoria
Części zamienne
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