Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp Cs

Odkurzacz ręczny zasilany akumulatorowo – zawsze pod ręką. Lekki, mocny i wszechstronny. W zestawie z elastycznym wężem ssącym oraz paskiem ujatwiającym przenoszenie odkurzacza.

Zasilany bateryjnie odkurzacz ręczny, który posiada wysoką siłę ssania i charakteryzuje się dużą wytrzymałością konstrukcji. W zależności od wersji wyposażony w różne zestawy akcesoriów przeznaczonych do konkretnych zastosowań. Dzięki ssawce szczelinowej i elastycznemu wężowi ssącemu idealnie nadaje się do usuwania odkurzania zanieczyszczeń powstających podczas prac instalacyjnych np. podczas wiercenia. Pasek na ramię pozwala umożliwia wygodne trzymanie odkurzacza podczas pracy.

Cechy i zalety
Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp Cs: Duża powierzchnia filtra i wydajna turbina
Duża powierzchnia filtra i wydajna turbina
Wysoka wydajność odkurzania na wszystkich powierzchniach.
Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp Cs: Kompaktowy, lekki i elastyczny w zastosowaniu
Kompaktowy, lekki i elastyczny w zastosowaniu
Praca we wszystkich kierunkach.
Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp Cs: Tryb eco!effciency
Tryb eco!effciency
Oszczędza energie i wydłuża pracę baterii. Redukcja poziomu głośności pracy.
Bateria litowo-jonowa ze wskaźnikiem naładowania
  • Aktualna informacja o poziomie naładowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Pojemność zbiornika (l) 0,9
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 69
Wydatek powietrza (l/s) 33
Moc znamionowa (W) 115
Podciśnienie (mbar/kPa) 47 / 4,7
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb zasilania: / maks. 21 (2,5 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 35 (2,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 35 / 55
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 1,8
Waga z opakowaniem (kg) 4,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 306 x 116 x 290

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 0.5 m
  • Typ węża ssącego: Rozciągliwy wąż ssący
  • Ssawka szczelinowa
  • Szczotka ssąca
  • Filtr kartridżowy: Papier
  • Filtr wstępny
  • Akumulator: Akumualtor 18 V / 2,5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka 18 V (1 szt.)
  • Pasek do noszenia

Wideo

Zastosowania
  • Budownictwo
  • Do usuwania zwiercin lub pyłu po wierceniu
  • Idealny dla firm oferujących usługi sprzątające w budynkach użytku publicznego lub biurach.
Akcesoria
Części zamienne

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