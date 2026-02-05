Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp Cs Pack

Odkurzacz ręczny zasilany akumulatorowo – zawsze pod ręką. Lekki, mocny i wszechstronny. W zestawie z elastycznym wężem ssącym oraz paskiem ujatwiającym przenoszenie odkurzacza. W zestawie akumulator i ładowarka. Zasilany nowymi akumulatorami Platformy Bateryjnej Kärcher.

Zasilany bateryjnie odkurzacz ręczny, który posiada wysoką siłę ssania i charakteryzuje się dużą wytrzymałością konstrukcji. W zależności od wersji wyposażony w różne zestawy akcesoriów przeznaczonych do konkretnych zastosowań. Dzięki ssawce szczelinowej i elastycznemu wężowi ssącemu idealnie nadaje się do odkurzania zanieczyszczeń powstających podczas prac instalacyjnych np. podczas wiercenia. Pasek na ramię pozwala na wygodne trzymanie odkurzacza podczas pracy.

Cechy i zalety
Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp Cs Pack: Duża powierzchnia filtra i wydajna turbina
Wysoka wydajność odkurzania na wszystkich powierzchniach.
Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp Cs Pack: Kompaktowy, lekki i elastyczny w zastosowaniu
Praca we wszystkich kierunkach.
Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp Cs Pack: Tryb eco!effciency
Umożliwia oszczędzanie energii i wydłuża czas działania akumulatora. Redukcja poziomu głośności pracy.
Technologia monitorowania rzeczywistego czasu pracy
  • Do wyświetlania pozostałego czasu pracy w czasie rzeczywistym na akumulatorze Kärcher Battery Power.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Pojemność zbiornika (l) 0,9
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70
Wydatek powietrza (l/s) 33
Podciśnienie (mbar/kPa) 47 / 4,7
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb eco!efficiency: / maks. 29 (2,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 22 (2,5 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 42 (3,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 25 (3,0 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 44 / 83
Moc znamionowa (A) 2,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 1,8
Waga z opakowaniem (kg) 4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 313 x 115 x 315

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Długość węża ssącego: 0.5 m
  • Typ węża ssącego: Rozciągliwy wąż ssący
  • Ssawka szczelinowa
  • Szczotka ssąca
  • Filtr kartridżowy: Papier
  • Filtr wstępny
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
  • Pasek do noszenia

Wyposażenie

  • Tryb eco!efficiency
Wideo

Zastosowania
  • Do usuwania zwiercin lub pyłu po wierceniu
Akcesoria
Części zamienne

