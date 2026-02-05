Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp Cs Pack
Odkurzacz ręczny zasilany akumulatorowo – zawsze pod ręką. Lekki, mocny i wszechstronny. W zestawie z elastycznym wężem ssącym oraz paskiem ujatwiającym przenoszenie odkurzacza. W zestawie akumulator i ładowarka. Zasilany nowymi akumulatorami Platformy Bateryjnej Kärcher.
Zasilany bateryjnie odkurzacz ręczny, który posiada wysoką siłę ssania i charakteryzuje się dużą wytrzymałością konstrukcji. W zależności od wersji wyposażony w różne zestawy akcesoriów przeznaczonych do konkretnych zastosowań. Dzięki ssawce szczelinowej i elastycznemu wężowi ssącemu idealnie nadaje się do odkurzania zanieczyszczeń powstających podczas prac instalacyjnych np. podczas wiercenia. Pasek na ramię pozwala na wygodne trzymanie odkurzacza podczas pracy.
Cechy i zalety
Duża powierzchnia filtra i wydajna turbinaWysoka wydajność odkurzania na wszystkich powierzchniach.
Kompaktowy, lekki i elastyczny w zastosowaniuPraca we wszystkich kierunkach.
Tryb eco!effciencyUmożliwia oszczędzanie energii i wydłuża czas działania akumulatora. Redukcja poziomu głośności pracy.
Technologia monitorowania rzeczywistego czasu pracy
- Do wyświetlania pozostałego czasu pracy w czasie rzeczywistym na akumulatorze Kärcher Battery Power.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Pojemność zbiornika (l)
|0,9
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70
|Wydatek powietrza (l/s)
|33
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / maks. 29 (2,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 22 (2,5 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 42 (3,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 25 (3,0 Ah)
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|44 / 83
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|313 x 115 x 315
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Długość węża ssącego: 0.5 m
- Typ węża ssącego: Rozciągliwy wąż ssący
- Ssawka szczelinowa
- Szczotka ssąca
- Filtr kartridżowy: Papier
- Filtr wstępny
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Pasek do noszenia
Wyposażenie
- Tryb eco!efficiency
Wideo
Zastosowania
- Do usuwania zwiercin lub pyłu po wierceniu
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.