Zasilany bateryjnie odkurzacz ręczny, który posiada wysoką siłę ssania i charakteryzuje się dużą wytrzymałością konstrukcji. W zależności od wersji wyposażony w różne zestawy akcesoriów przeznaczonych do konkretnych zastosowań. Dzięki ssawce szczelinowej i elastycznemu wężowi ssącemu idealnie nadaje się do odkurzania zanieczyszczeń powstających podczas prac instalacyjnych np. podczas wiercenia. Pasek na ramię pozwala na wygodne trzymanie odkurzacza podczas pracy.