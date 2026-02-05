Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp Fs Pack

Odkurzacz ręczny zasilany akumulatorowo – zawsze pod ręką. Lekki, mocny i wszechstronny. W zestawie z akcesoriami do odkurzania tapicerki i podłogi. W zestawie bateria i ładowarka. Zasilany nowymi akumulatorami Platformy Bateryjnej Kärcher.

Zasilany bateryjnie odkurzacz ręczny, który posiada wysoką siłę ssania i charakteryzuje się dużą wytrzymałością konstrukcji. W zależności od wersji wyposażony w różne zestawy akcesoriów przeznaczonych do konkretnych zastosowań. Dzięki ssawce podłogowej, ssawce do tapicerki oraz ssawce szczelinowej doskonale nadaje się do odkurzania mebli i tapicerki.

Cechy i zalety
Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp Fs Pack: Duża powierzchnia filtra i wydajna turbina
Wysoka wydajność odkurzania na wszystkich powierzchniach.
Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp Fs Pack: Kompaktowy, lekki i elastyczny w zastosowaniu
Praca we wszystkich kierunkach.
Odkurzacz akumulatorowy HV 1/1 Bp Fs Pack: Tryb eco!effciency
Umożliwia oszczędzanie energii i wydłuża czas działania akumulatora. Redukcja poziomu głośności pracy.
Technologia monitorowania rzeczywistego czasu pracy
  • Do wyświetlania pozostałego czasu pracy w czasie rzeczywistym na akumulatorze Kärcher Battery Power.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Pojemność zbiornika (l) 0,9
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70
Wydatek powietrza (l/s) 33
Podciśnienie (mbar/kPa) 47 / 4,7
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) maks. 100 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb eco!efficiency: / maks. 42 (3,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 25 (3,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 29 (2,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 22 (2,5 Ah)
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 44 / 83
Moc znamionowa (A) 2,5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 1,8
Waga z opakowaniem (kg) 4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 313 x 115 x 315

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Ilość rur ssących: 2 szt.
  • Długość rur ssących: 505 mm
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka podłogowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Ssawka szczelinowa
  • Szczotka ssąca
  • Filtr kartridżowy: Papier
  • Filtr wstępny
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Szybka ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)

Wyposażenie

  • Tryb eco!efficiency
Wideo

Zastosowania
  • Doskonale nadaje się do czyszczenia tapicerki lub małych powierzchni
  • Czyszczenie pojazdów
Akcesoria
Części zamienne

