Odkurzacz akumulatorowy LVS 1/1 Bp
Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho LVS 1/1 Bp o doskonałej sile ssania dzięki technologii filtra cyklonowego. Wszechstronne zastosowanie, trzystopniowa regulacja siły ssania, filtr HEPA 13, ssawka podłogowa i ssawka szczelinowa.
Solidny, akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho LVS 1/1 Bp oferuje doskonałą siłę ssania i skutecznie usuwa kurz i brud. Technologia filtra cyklonowego Kärcher utrzymuje stale wysoką siłę ssania. Bezprzewodowy, kompaktowy i zwrotny, odkurzacz idealnie nadaje się do szybkiego czyszczenia w sektorze hotelarskim, gastronomicznym, handlowym oraz w czyszczeniu budynków. Dzięki nieograniczonej swobodzie ruchu jest również idealny do sprzątania schodów. Zintegrowany filtr HEPA 13 zapewnia najwyższe standardy higieny. Siłę ssania można regulować w trzech stopniach, a w zaledwie kilku prostych krokach odkurzacz cylindryczny zmienia się w odkurzacz ręczny do tapicerki i innych powierzchni. Pojemnik na zanieczyszczenia nie wymaga worków filtracyjnych, co oszczędza koszty i jest rozwiązaniem ekologicznym. Można go opróżnić szybko i higienicznie – bez bezpośredniego kontaktu z brudem. Dzięki wydajnym akumulatorom Kärcher 18 V odkurzacz osiąga doskonałe rezultaty czyszczenia. Praktyczny uchwyt zapewnia, że dostarczona ssawka szczelinowa jest zawsze pod ręką. Uwaga: akumulator i szybka ładowarka nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie. Duży wybór ssawek i akcesoriów (DN 35) można zamówić jako wyposażenie opcjonalne.
Cechy i zalety
Profesjonalna jakość: wyjątkowo solidny i trwałyUnikalna technologia filtra cyklonowego dla stale wysokiej siły ssania. Bezszczotkowy silnik EC zapewnia długą żywotność i wysoką odporność na zużycie. Innowacyjny i oszczędzający czas: łatwy w utrzymaniu system filtracji.
Doskonała wydajność czyszczeniaCzyszczenie dostosowane do potrzeb: trzy różne tryby czyszczenia do wyboru. Skutecznie usuwa kurz i brud ze wszystkich powierzchni. Idealny do czyszczenia punktowego. Zasilanie akumulatorowe zapewnia nieograniczoną swobodę ruchu
Bardzo skuteczny filtr HEPA-13Do najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wysoki stopień filtracji i separacji, wychwytuje 99,95% drobnych cząsteczek.
Elastyczne sprzątanie: trzy tryby pracy do wyboru
- Tryb Power, tryb standardowy lub tryb eco!efficiency.
- Wybierz siłę ssania w zależności od celu czyszczenia.
- Tryb eco!efficiency: ekologiczny i zwiększający czas pracy na baterii.
Praktyczny pojemnik na odpady
- Nie wymaga worków filtracyjnych: ekologiczny i redukujący niepotrzebne koszty.
- Można go opróżniać szybko i łatwo, bez bezpośredniego kontaktu z brudem.
- Przezroczysty pojemnik oznacza, że poziom napełnienia jest zawsze widoczny.
Wiele zastosowań
- Szeroki wybór akcesoriów w standardzie DN 35, które można zamówić jako wyposażenie opcjonalne.
- Odpowiedni do różnych pokryć podłogowych, tapicerki i innych powierzchni.
- Może być używany elastycznie jako odkurzacz ręczny lub cylindryczny.
Pasywny ssawka podłogowa o szerokości 22 cm
- Włosy i brud nie wplątują się w ssawkę podłogową.
- Oszczędza czas na konserwację i usuwanie włosów.
- Zwiększa wydajność czyszczenia i skraca czas sprzątania.
Możliwość montażu na ścianie
- Oszczędność miejsca i łatwość przechowywania.
- Bezpieczne przechowywanie odkurzacza.
- Zawsze pod ręką.
Uchwyt na akcesoria
- Dostarczona ssawka szczelinowa jest zawsze pod ręką.
- Umożliwiają transport po schodach.
- Bezpieczny i wygodny transport urządzenia wraz z akcesoriami.
Pełna elastyczność w ramach platformy Kärcher 18 V
- Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami Kärcher 18 V Battery Power+/Power.
- Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
- Wymiana akumulatora jest szybka i łatwa.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Pojemność zbiornika (l)
|0,35
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70
|Wydatek powietrza (l/s)
|12
|Moc znamionowa (W)
|230
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|140 / 14
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb eco!efficiency: / ok. 60 (5,0 Ah) Tryb zasilania: / ok. 20 (5,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / ok. 35 (3,0 Ah) Tryb zasilania: / ok. 12 (3,0 Ah)
|Moc znamionowa (A)
|2,5
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1100 x 220 x 175
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Ilość rur ssących: 1 szt.
- Długość rur ssących: 509 mm
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 in
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 13
- Uchwyt na akcesoria
- Możliwość montażu na ścianie
Wyposażenie
- Tryb eco!efficiency
Wideo
Zastosowania
- Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
- Wygodne rozwiązanie dla firm sprzątających w biurach, na korytarzach i schodach
- Urządzenie doskonale sprawdzi się w przypadku czyszczenia wnętrz samolotów, autobusów oraz pociągów
- Idealnie sprawdzi się w hotelach i restauracjach, handlu detalicznym, jak i w kinach lub teatrach
- Specjalnie zaprojektowany z myślą o dokładnym czyszczeniu wnętrza pojazdu
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.