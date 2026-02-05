Odkurzacz akumulatorowy LVS 1/1 Bp

Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho LVS 1/1 Bp o doskonałej sile ssania dzięki technologii filtra cyklonowego. Wszechstronne zastosowanie, trzystopniowa regulacja siły ssania, filtr HEPA 13, ssawka podłogowa i ssawka szczelinowa.

Solidny, akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho LVS 1/1 Bp oferuje doskonałą siłę ssania i skutecznie usuwa kurz i brud. Technologia filtra cyklonowego Kärcher utrzymuje stale wysoką siłę ssania. Bezprzewodowy, kompaktowy i zwrotny, odkurzacz idealnie nadaje się do szybkiego czyszczenia w sektorze hotelarskim, gastronomicznym, handlowym oraz w czyszczeniu budynków. Dzięki nieograniczonej swobodzie ruchu jest również idealny do sprzątania schodów. Zintegrowany filtr HEPA 13 zapewnia najwyższe standardy higieny. Siłę ssania można regulować w trzech stopniach, a w zaledwie kilku prostych krokach odkurzacz cylindryczny zmienia się w odkurzacz ręczny do tapicerki i innych powierzchni. Pojemnik na zanieczyszczenia nie wymaga worków filtracyjnych, co oszczędza koszty i jest rozwiązaniem ekologicznym. Można go opróżnić szybko i higienicznie – bez bezpośredniego kontaktu z brudem. Dzięki wydajnym akumulatorom Kärcher 18 V odkurzacz osiąga doskonałe rezultaty czyszczenia. Praktyczny uchwyt zapewnia, że dostarczona ssawka szczelinowa jest zawsze pod ręką. Uwaga: akumulator i szybka ładowarka nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie. Duży wybór ssawek i akcesoriów (DN 35) można zamówić jako wyposażenie opcjonalne.

Cechy i zalety
Odkurzacz akumulatorowy LVS 1/1 Bp: Profesjonalna jakość: wyjątkowo solidny i trwały
Unikalna technologia filtra cyklonowego dla stale wysokiej siły ssania. Bezszczotkowy silnik EC zapewnia długą żywotność i wysoką odporność na zużycie. Innowacyjny i oszczędzający czas: łatwy w utrzymaniu system filtracji.
Odkurzacz akumulatorowy LVS 1/1 Bp: Doskonała wydajność czyszczenia
Czyszczenie dostosowane do potrzeb: trzy różne tryby czyszczenia do wyboru. Skutecznie usuwa kurz i brud ze wszystkich powierzchni. Idealny do czyszczenia punktowego. Zasilanie akumulatorowe zapewnia nieograniczoną swobodę ruchu
Odkurzacz akumulatorowy LVS 1/1 Bp: Bardzo skuteczny filtr HEPA-13
Do najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarach o wysokich wymaganiach higienicznych. Wysoki stopień filtracji i separacji, wychwytuje 99,95% drobnych cząsteczek.
Elastyczne sprzątanie: trzy tryby pracy do wyboru
  • Tryb Power, tryb standardowy lub tryb eco!efficiency.
  • Wybierz siłę ssania w zależności od celu czyszczenia.
  • Tryb eco!efficiency: ekologiczny i zwiększający czas pracy na baterii.
Praktyczny pojemnik na odpady
  • Nie wymaga worków filtracyjnych: ekologiczny i redukujący niepotrzebne koszty.
  • Można go opróżniać szybko i łatwo, bez bezpośredniego kontaktu z brudem.
  • Przezroczysty pojemnik oznacza, że poziom napełnienia jest zawsze widoczny.
Wiele zastosowań
  • Szeroki wybór akcesoriów w standardzie DN 35, które można zamówić jako wyposażenie opcjonalne.
  • Odpowiedni do różnych pokryć podłogowych, tapicerki i innych powierzchni.
  • Może być używany elastycznie jako odkurzacz ręczny lub cylindryczny.
Pasywny ssawka podłogowa o szerokości 22 cm
  • Włosy i brud nie wplątują się w ssawkę podłogową.
  • Oszczędza czas na konserwację i usuwanie włosów.
  • Zwiększa wydajność czyszczenia i skraca czas sprzątania.
Możliwość montażu na ścianie
  • Oszczędność miejsca i łatwość przechowywania.
  • Bezpieczne przechowywanie odkurzacza.
  • Zawsze pod ręką.
Uchwyt na akcesoria
  • Dostarczona ssawka szczelinowa jest zawsze pod ręką.
  • Umożliwiają transport po schodach.
  • Bezpieczny i wygodny transport urządzenia wraz z akcesoriami.
Pełna elastyczność w ramach platformy Kärcher 18 V
  • Kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami Kärcher 18 V Battery Power+/Power.
  • Praktyczny wskaźnik pozostałego czasu pracy na samym akumulatorze.
  • Wymiana akumulatora jest szybka i łatwa.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Pojemność zbiornika (l) 0,35
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70
Wydatek powietrza (l/s) 12
Moc znamionowa (W) 230
Podciśnienie (mbar/kPa) 140 / 14
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb eco!efficiency: / ok. 60 (5,0 Ah) Tryb zasilania: / ok. 20 (5,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / ok. 35 (3,0 Ah) Tryb zasilania: / ok. 12 (3,0 Ah)
Moc znamionowa (A) 2,5
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 2,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1100 x 220 x 175

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Ilość rur ssących: 1 szt.
  • Długość rur ssących: 509 mm
  • Nominalna szerokość rur ssących: 35 in
  • Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
  • Ssawka podłogowa
  • Ssawka szczelinowa
  • Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA 13
  • Uchwyt na akcesoria
  • Możliwość montażu na ścianie

Wyposażenie

  • Tryb eco!efficiency
Odkurzacz akumulatorowy LVS 1/1 Bp
Wideo

Zastosowania
  • Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
  • Wygodne rozwiązanie dla firm sprzątających w biurach, na korytarzach i schodach
  • Urządzenie doskonale sprawdzi się w przypadku czyszczenia wnętrz samolotów, autobusów oraz pociągów
  • Idealnie sprawdzi się w hotelach i restauracjach, handlu detalicznym, jak i w kinach lub teatrach
  • Specjalnie zaprojektowany z myślą o dokładnym czyszczeniu wnętrza pojazdu
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.