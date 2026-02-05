Solidny, akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho LVS 1/1 Bp oferuje doskonałą siłę ssania i skutecznie usuwa kurz i brud. Technologia filtra cyklonowego Kärcher utrzymuje stale wysoką siłę ssania. Bezprzewodowy, kompaktowy i zwrotny, odkurzacz idealnie nadaje się do szybkiego czyszczenia w sektorze hotelarskim, gastronomicznym, handlowym oraz w czyszczeniu budynków. Dzięki nieograniczonej swobodzie ruchu jest również idealny do sprzątania schodów. Zintegrowany filtr HEPA 13 zapewnia najwyższe standardy higieny. Siłę ssania można regulować w trzech stopniach, a w zaledwie kilku prostych krokach odkurzacz cylindryczny zmienia się w odkurzacz ręczny do tapicerki i innych powierzchni. Pojemnik na zanieczyszczenia nie wymaga worków filtracyjnych, co oszczędza koszty i jest rozwiązaniem ekologicznym. Można go opróżnić szybko i higienicznie – bez bezpośredniego kontaktu z brudem. Dzięki wydajnym akumulatorom Kärcher 18 V odkurzacz osiąga doskonałe rezultaty czyszczenia. Praktyczny uchwyt zapewnia, że dostarczona ssawka szczelinowa jest zawsze pod ręką. Uwaga: akumulator i szybka ładowarka nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie. Duży wybór ssawek i akcesoriów (DN 35) można zamówić jako wyposażenie opcjonalne.