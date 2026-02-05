Odkurzacz szczotkowy CV 30/1

Urządzenie kolumnowe przeznaczone do dogłębnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Doskonale zbiera włosy i nici, które trudno usunąć za pomocą standardowego odkurzacza.

Odkurzacz odrywa zabrudzenia od włókien dywanu i jednocześnie je usuwa rozczesując runo i nadając mu odświeżony wygląd. Może być opcjonalnie wyposażony w filtr powietrza wylotowego HEPA, co jest szczególnie przydatne w przypadku odkurzania w szpitalach, hotelach czy przedszkolach. Elastyczny, rozciągliwy wąż ssący można łatwo wyjąć w celu udrożnienia kanału ssącego. Fizelinowe torebki filtracyjne charakteryzują się większą pojemnością w stosunku do torebek papierowych i są znacznie bardziej odporne na rozdarcia. Dzięki opatentowanemu systemowi montażu torebki jej wymiana jest wyjątkowo prosta. Szczotkę w razie potrzeby można łatwo wymienić bez jakichkolwiek narzędzi. Opatentowane sprzęgło odśrodkowe zabezpiecza głowicę szczotkową przed przeciążeniem. Rura ssąca (wyposażona w ssawkę szczelinową) przeznaczona jest do łatwego odkurzania trudnodostępnych miejsc: narożników, listew podłogowych czy zakamarków. Umożliwia też czyszczenie tapicerki (ze ssawką do tapicerki). Podczas odkurzania za pomocą rury ssącej silnik szczotki automatycznie wyłącza się, co pozwala chronić zarówno szczotkę jak i wykładzinę. Wysokość szczotki można dopasować do wysokości runa dywanu.

Cechy i zalety
Odkurzacz szczotkowy CV 30/1: Ręczna regulacja walca szczotki
Ręczna regulacja walca szczotki
Wysokość szczotki można dopasować do wysokości runa dywanu.
Odkurzacz szczotkowy CV 30/1: Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
Szybka wymiana szczotki, bez użycia narzędzi.
Odkurzacz szczotkowy CV 30/1: System szybkiej wymiany kabla zasilającego
System szybkiej wymiany kabla zasilającego
Niski koszt i łatwa wymiana kabla zasilającego w przypadku jego uszkodzenia.
Opatentowane sprzęgło odśrodkowe
  • Dłuższa żywotność: innowacyjne, opatentowane złącze odśrodkowe chroni całą głowicę szczotki przed przeciążeniem, co pozwala uniknąć wysokich kosztów serwisowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Szerokość robocza (cm) 30
Podciśnienie (mbar/kPa) 193 / 19,3
Wydatek powietrza (l/s) 43
Moc znamionowa (W) 850
Pojemność zbiornika (l) 5,5
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 66
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 8,3
Waga z opakowaniem (kg) 11,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 340 x 310 x 1215

Zakres dostawy

  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Odłączana rura ssąca
  • Rozciągliwy wąż ssący
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szczotka walcowa standardowa: 1 szt.
  • filtr piankowy: 1 szt.

Wyposażenie

  • Wskaźnik napełnienia filtra
  • Wtyczka elektryczna: Standard
  • Regulowana wysokość uchwytu
  • Klasa bezpieczeństwa: II
Odkurzacz szczotkowy CV 30/1

Wideo

Akcesoria
Części zamienne

