Odkurzacz szczotkowy CV 30/1
Urządzenie kolumnowe przeznaczone do dogłębnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Doskonale zbiera włosy i nici, które trudno usunąć za pomocą standardowego odkurzacza.
Odkurzacz odrywa zabrudzenia od włókien dywanu i jednocześnie je usuwa rozczesując runo i nadając mu odświeżony wygląd. Może być opcjonalnie wyposażony w filtr powietrza wylotowego HEPA, co jest szczególnie przydatne w przypadku odkurzania w szpitalach, hotelach czy przedszkolach. Elastyczny, rozciągliwy wąż ssący można łatwo wyjąć w celu udrożnienia kanału ssącego. Fizelinowe torebki filtracyjne charakteryzują się większą pojemnością w stosunku do torebek papierowych i są znacznie bardziej odporne na rozdarcia. Dzięki opatentowanemu systemowi montażu torebki jej wymiana jest wyjątkowo prosta. Szczotkę w razie potrzeby można łatwo wymienić bez jakichkolwiek narzędzi. Opatentowane sprzęgło odśrodkowe zabezpiecza głowicę szczotkową przed przeciążeniem. Rura ssąca (wyposażona w ssawkę szczelinową) przeznaczona jest do łatwego odkurzania trudnodostępnych miejsc: narożników, listew podłogowych czy zakamarków. Umożliwia też czyszczenie tapicerki (ze ssawką do tapicerki). Podczas odkurzania za pomocą rury ssącej silnik szczotki automatycznie wyłącza się, co pozwala chronić zarówno szczotkę jak i wykładzinę. Wysokość szczotki można dopasować do wysokości runa dywanu.
Cechy i zalety
Ręczna regulacja walca szczotkiWysokość szczotki można dopasować do wysokości runa dywanu.
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędziaSzybka wymiana szczotki, bez użycia narzędzi.
System szybkiej wymiany kabla zasilającegoNiski koszt i łatwa wymiana kabla zasilającego w przypadku jego uszkodzenia.
Opatentowane sprzęgło odśrodkowe
- Dłuższa żywotność: innowacyjne, opatentowane złącze odśrodkowe chroni całą głowicę szczotki przed przeciążeniem, co pozwala uniknąć wysokich kosztów serwisowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Szerokość robocza (cm)
|30
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Wydatek powietrza (l/s)
|43
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|5,5
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|66
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|340 x 310 x 1215
Zakres dostawy
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Odłączana rura ssąca
- Rozciągliwy wąż ssący
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szczotka walcowa standardowa: 1 szt.
- filtr piankowy: 1 szt.
Wyposażenie
- Wskaźnik napełnienia filtra
- Wtyczka elektryczna: Standard
- Regulowana wysokość uchwytu
- Klasa bezpieczeństwa: II
