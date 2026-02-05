Odkurzacz szczotkowy CV 38/2 Adv
Dwusilnikowy odkurzacz szczotkowy do dywanów o sporym zakresie szerokości roboczych zapewnia dokładne sprzątanie dużych obszarów, w sklepach, biurach, hotelach i restauracjach.
Ochrona szczotki przez przeciążeniem. Optyczna pomoc w regulacji szczotki. Przewód Highflex.
Cechy i zalety
Sygnał świetlnyWizualne oznaczenie do regulacji wysokości szczotki walcowej. Szczotka walcowa regulowana do różnych wysokości okryw wykładzin. Zoptymalizowana regulacja wysokości szczotki walcowej zapewnia optymalne efekty czyszczenia.
System szybkiej wymiany kabla zasilającego GlideflexSzczególnie elastyczny, wytrzymały i trwały kabel zasilający Glideflex. Łatwy do wymiany bez konieczności posiadania żadnej wcześniejszej wiedzy. Oszczędność czasu i niższe koszty obsługi.
Elastyczna i skuteczna opcja czyszczeniaŁatwy i szybki demontaż rozciągliwego węża ssącego. Łatwe usuwanie zatorów w razie potrzeby.
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
- Szybka wymiana szczotki, bez użycia narzędzi.
- Oszczędność czasu i niższe koszty obsługi.
Ergonomiczny uchwyt z włącznikiem/wyłącznikiem
- Wygodna i przyjazna dla użytkownika obsługa.
- Integracja włącznika/wyłącznika to kolejna zaleta pod względem ergonomii.
- Umożliwia wygodną i niemęczącą pracę.
Podręczna półka na narzędzia lub akcesoria na obudowie odkurzacza
- System zatrzasków do przechowywania ssawek.
- Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki zawsze pod ręką.
Filtr HEPA (opcjonalny)
- Filtr HEPA 13 zgodny z normą DIN EN 1822:2019.
- Bardzo wysoki stopień separacji 99,95%.
- Aerozole, wirusy i zarazki są niemal całkowicie zatrzymywane.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Szerokość robocza (cm)
|38
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|200 / 20
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|5,5
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Moc silnika szczotkowego (W)
|150
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|8,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|12,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|370 x 390 x 1215
Zakres dostawy
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Odłączana rura ssąca
- Rozciągliwy wąż ssący
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szczotka walcowa standardowa: 1 szt.
Wyposażenie
- Wskaźnik napełnienia filtra
- Wtyczka elektryczna: Elastyczność
- Regulowana wysokość uchwytu
Wideo
Zastosowania
- Wykładzina/dywan
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.