Odkurzacz szczotkowy CV 38/2 Adv

Dwusilnikowy odkurzacz szczotkowy do dywanów o sporym zakresie szerokości roboczych zapewnia dokładne sprzątanie dużych obszarów, w sklepach, biurach, hotelach i restauracjach.

Ochrona szczotki przez przeciążeniem. Optyczna pomoc w regulacji szczotki. Przewód Highflex.

Cechy i zalety
Odkurzacz szczotkowy CV 38/2 Adv: Sygnał świetlny
Sygnał świetlny
Wizualne oznaczenie do regulacji wysokości szczotki walcowej. Szczotka walcowa regulowana do różnych wysokości okryw wykładzin. Zoptymalizowana regulacja wysokości szczotki walcowej zapewnia optymalne efekty czyszczenia.
Odkurzacz szczotkowy CV 38/2 Adv: System szybkiej wymiany kabla zasilającego Glideflex
System szybkiej wymiany kabla zasilającego Glideflex
Szczególnie elastyczny, wytrzymały i trwały kabel zasilający Glideflex. Łatwy do wymiany bez konieczności posiadania żadnej wcześniejszej wiedzy. Oszczędność czasu i niższe koszty obsługi.
Odkurzacz szczotkowy CV 38/2 Adv: Elastyczna i skuteczna opcja czyszczenia
Elastyczna i skuteczna opcja czyszczenia
Łatwy i szybki demontaż rozciągliwego węża ssącego. Łatwe usuwanie zatorów w razie potrzeby.
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
  • Szybka wymiana szczotki, bez użycia narzędzi.
  • Oszczędność czasu i niższe koszty obsługi.
Ergonomiczny uchwyt z włącznikiem/wyłącznikiem
  • Wygodna i przyjazna dla użytkownika obsługa.
  • Integracja włącznika/wyłącznika to kolejna zaleta pod względem ergonomii.
  • Umożliwia wygodną i niemęczącą pracę.
Podręczna półka na narzędzia lub akcesoria na obudowie odkurzacza
  • System zatrzasków do przechowywania ssawek.
  • Ssawka szczelinowa i ssawka do tapicerki zawsze pod ręką.
Filtr HEPA (opcjonalny)
  • Filtr HEPA 13 zgodny z normą DIN EN 1822:2019.
  • Bardzo wysoki stopień separacji 99,95%.
  • Aerozole, wirusy i zarazki są niemal całkowicie zatrzymywane.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Szerokość robocza (cm) 38
Podciśnienie (mbar/kPa) 200 / 20
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 850
Pojemność zbiornika (l) 5,5
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Moc silnika szczotkowego (W) 150
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 8,8
Waga z opakowaniem (kg) 12,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 370 x 390 x 1215

Zakres dostawy

  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Odłączana rura ssąca
  • Rozciągliwy wąż ssący
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szczotka walcowa standardowa: 1 szt.

Wyposażenie

  • Wskaźnik napełnienia filtra
  • Wtyczka elektryczna: Elastyczność
  • Regulowana wysokość uchwytu
Odkurzacz szczotkowy CV 38/2 Adv

Wideo

Zastosowania
  • Wykładzina/dywan
  • Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.