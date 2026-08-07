Odkurzacz szczotkowy CV 48/2
Urządzenie kolumnowe przeznaczone do dogłębnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Doskonale zbiera włosy i nici, które trudno usunąć za pomocą standardowego odkurzacza.
Odkurzacz odrywa zabrudzenia od włókien dywanu i jednocześnie je usuwa rozczesując runo i nadając mu odświeżony wygląd. Może być opcjonalnie wyposażony w filtr powietrza wylotowego HEPA. Elastyczny, rozciągliwy wąż ssący można łatwo wyjąć w celu udrożnienia kanału ssącego. Fizelinowe torebki filtracyjne charakteryzują się większą pojemnością w stosunku do torebek papierowych i są znacznie bardziej odporne na rozdarcia. Dzięki opatentowanemu systemowi montażu torebki jej wymiana jest wyjątkowo prosta. Szczotkę w razie potrzeby można łatwo wymienić bez jakichkolwiek narzędzi. Opatentowane sprzęgło odśrodkowe zabezpiecza głowicę szczotkową przed przeciążeniem. W razie zablokowania szczotki przez zbyt duży obiekt odkurzacz automatycznie wyłącza się. Rura ssąca (wyposażona w ssawkę szczelinową) przeznaczona jest do łatwego odkurzania trudnodostępnych miejsc: narożników, listew podłogowych czy zakamarków. Umożliwia też czyszczenie tapicerki (ze ssawką do tapicerki). Podczas odkurzania za pomocą rury ssącej silnik szczotki automatycznie wyłącza się, co pozwala chronić zarówno szczotkę jak i wykładzinę. Wysokość szczotki można dopasować do wysokości runa dywanu.
Cechy i zalety
Sygnał świetlnyLampka kontrolna wskazuje, kiedy należy wyregulować szczotkę walcową, aby uzyskać optymalne wyniki czyszczenia.
System szybkiej wymiany kabla zasilającegoNiski koszt i łatwa wymiana kabla zasilającego w przypadku jego uszkodzenia.
Elastyczna i skuteczna opcja czyszczeniaRozciągliwy wąż ssący można łatwo wyjąć, co oznacza, że zatory można usunąć szybko i bez wysiłku.
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
- Szybka wymiana szczotki, bez użycia narzędzi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Szerokość robocza (cm)
|48
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|200 / 20
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|5,5
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Moc silnika szczotkowego (W)
|150
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|13,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|370 x 485 x 1215
Zakres dostawy
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Odłączana rura ssąca
- Rozciągliwy wąż ssący
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szczotka walcowa standardowa: 1 szt.
Wyposażenie
- Wskaźnik napełnienia filtra
- Wtyczka elektryczna: Standard
- Uchwyt
- Regulowana wysokość uchwytu
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
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