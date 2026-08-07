Odkurzacz szczotkowy CV 48/2

Urządzenie kolumnowe przeznaczone do dogłębnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Doskonale zbiera włosy i nici, które trudno usunąć za pomocą standardowego odkurzacza.

Odkurzacz odrywa zabrudzenia od włókien dywanu i jednocześnie je usuwa rozczesując runo i nadając mu odświeżony wygląd. Może być opcjonalnie wyposażony w filtr powietrza wylotowego HEPA. Elastyczny, rozciągliwy wąż ssący można łatwo wyjąć w celu udrożnienia kanału ssącego. Fizelinowe torebki filtracyjne charakteryzują się większą pojemnością w stosunku do torebek papierowych i są znacznie bardziej odporne na rozdarcia. Dzięki opatentowanemu systemowi montażu torebki jej wymiana jest wyjątkowo prosta. Szczotkę w razie potrzeby można łatwo wymienić bez jakichkolwiek narzędzi. Opatentowane sprzęgło odśrodkowe zabezpiecza głowicę szczotkową przed przeciążeniem. W razie zablokowania szczotki przez zbyt duży obiekt odkurzacz automatycznie wyłącza się. Rura ssąca (wyposażona w ssawkę szczelinową) przeznaczona jest do łatwego odkurzania trudnodostępnych miejsc: narożników, listew podłogowych czy zakamarków. Umożliwia też czyszczenie tapicerki (ze ssawką do tapicerki). Podczas odkurzania za pomocą rury ssącej silnik szczotki automatycznie wyłącza się, co pozwala chronić zarówno szczotkę jak i wykładzinę. Wysokość szczotki można dopasować do wysokości runa dywanu.

Cechy i zalety
Odkurzacz szczotkowy CV 48/2: Sygnał świetlny
Sygnał świetlny
Lampka kontrolna wskazuje, kiedy należy wyregulować szczotkę walcową, aby uzyskać optymalne wyniki czyszczenia.
Odkurzacz szczotkowy CV 48/2: System szybkiej wymiany kabla zasilającego
System szybkiej wymiany kabla zasilającego
Niski koszt i łatwa wymiana kabla zasilającego w przypadku jego uszkodzenia.
Odkurzacz szczotkowy CV 48/2: Elastyczna i skuteczna opcja czyszczenia
Elastyczna i skuteczna opcja czyszczenia
Rozciągliwy wąż ssący można łatwo wyjąć, co oznacza, że zatory można usunąć szybko i bez wysiłku.
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
  • Szybka wymiana szczotki, bez użycia narzędzi.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Szerokość robocza (cm) 48
Podciśnienie (mbar/kPa) 200 / 20
Wydatek powietrza (l/s) 40
Moc znamionowa (W) 850
Pojemność zbiornika (l) 5,5
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Długość przewodu zasilającego (m) 12
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Moc silnika szczotkowego (W) 150
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 9,1
Waga z opakowaniem (kg) 13,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 370 x 485 x 1215

Zakres dostawy

  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Odłączana rura ssąca
  • Rozciągliwy wąż ssący
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
  • Szczotka walcowa standardowa: 1 szt.

Wyposażenie

  • Wskaźnik napełnienia filtra
  • Wtyczka elektryczna: Standard
  • Uchwyt
  • Regulowana wysokość uchwytu
Odkurzacz szczotkowy CV 48/2

Wideo

Akcesoria
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