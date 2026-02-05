Nasz pionowy odkurzacz szczotkowy CV 48/2 Adv to optymalne rozwiązanie do intensywnego sprzątania w handlu detalicznym, hotelarstwie, restauracjach, biurach, budynkach użyteczności publicznej i salonach wystawowych. Bardzo duża szerokość robocza urządzenia umożliwia również skuteczne, szybkie i wydajne czyszczenie dużych powierzchni. Akcesoria zintegrowane bezpośrednio z maszyną gwarantują, że można skutecznie czyścić również krawędzie lub małe wnęki, a optyczna pomoc w regulacji szczotki zapewnia dokładne dopasowanie wysokości szczotki i włókna. Przemyślane rozwiązania, takie jak system szybkiej wymiany wytrzymałego kabla zasilającego Gleitflex, beznarzędziowa wymiana szczotek lub opatentowany system wyjmowania umożliwiający niemal bezpyłową wymianę niezwykle odpornych na rozdarcia fizelinowych worków filtracyjnych, podkreślają łatwość obsługi tego przyjaznego dla użytkownika urządzenia. Odkurzacz CV 48/2 Adv wyróżnia się także ergonomią. Na przykład niski ciężar sprzyja długim czasom pracy bez nadmiernego wysiłku.