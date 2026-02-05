Odkurzacz szczotkowy CV 48/2 Adv
Dwusilnikowy odkurzacz szczotkowy do dywanów o sporym zakresie szerokości roboczych zapewnia dokładne sprzątanie dużych obszarów, w sklepach, biurach, hotelach i restauracjach.
Nasz pionowy odkurzacz szczotkowy CV 48/2 Adv to optymalne rozwiązanie do intensywnego sprzątania w handlu detalicznym, hotelarstwie, restauracjach, biurach, budynkach użyteczności publicznej i salonach wystawowych. Bardzo duża szerokość robocza urządzenia umożliwia również skuteczne, szybkie i wydajne czyszczenie dużych powierzchni. Akcesoria zintegrowane bezpośrednio z maszyną gwarantują, że można skutecznie czyścić również krawędzie lub małe wnęki, a optyczna pomoc w regulacji szczotki zapewnia dokładne dopasowanie wysokości szczotki i włókna. Przemyślane rozwiązania, takie jak system szybkiej wymiany wytrzymałego kabla zasilającego Gleitflex, beznarzędziowa wymiana szczotek lub opatentowany system wyjmowania umożliwiający niemal bezpyłową wymianę niezwykle odpornych na rozdarcia fizelinowych worków filtracyjnych, podkreślają łatwość obsługi tego przyjaznego dla użytkownika urządzenia. Odkurzacz CV 48/2 Adv wyróżnia się także ergonomią. Na przykład niski ciężar sprzyja długim czasom pracy bez nadmiernego wysiłku.
Cechy i zalety
Sygnał świetlnyWizualne oznaczenie do regulacji wysokości szczotki walcowej. Szczotka walcowa regulowana do różnych wysokości okryw wykładzin. Zoptymalizowana regulacja wysokości szczotki walcowej zapewnia optymalne efekty czyszczenia.
System szybkiej wymiany kabla zasilającego GlideflexSzczególnie elastyczny, wytrzymały i trwały kabel zasilający Glideflex. Łatwy do wymiany bez konieczności posiadania żadnej wcześniejszej wiedzy. Oszczędność czasu i niższe koszty obsługi.
Elastyczna i skuteczna opcja czyszczeniaRozciągliwy wąż ssący można łatwo wyjąć, co oznacza, że zatory można usunąć szybko i bez wysiłku.
Do zmiany szczotki nie są potrzebne narzędzia
- Szybka wymiana szczotki, bez użycia narzędzi.
- Oszczędność czasu i niższe koszty obsługi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Szerokość robocza (cm)
|48
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|200 / 20
|Wydatek powietrza (l/s)
|40
|Moc znamionowa (W)
|850
|Pojemność zbiornika (l)
|5,5
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Długość przewodu zasilającego (m)
|12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Moc silnika szczotkowego (W)
|150
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|13,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|370 x 485 x 1215
Zakres dostawy
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Odłączana rura ssąca
- Rozciągliwy wąż ssący
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- Szczotka walcowa standardowa: 1 szt.
Wyposażenie
- Wskaźnik napełnienia filtra
- Wtyczka elektryczna: Elastyczność
- Uchwyt
- Regulowana wysokość uchwytu
Wideo
Zastosowania
- Wykładzina/dywan
- Idealna do stosowania w hotelach, obiektach gastronomicznych, a także do czyszczenia w sklepach i budynkach
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.