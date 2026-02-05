Odkurzacz szczotkowy CV 60/2 RS Bp Pack

Urządzenie kompaktowe z małym promieniem skrętu. Idealny do tekstylnych wykładzin podłogowych i twardych powierzchni. Z przeciwbieżnymi walcami szczotki. Zawiera akumulator.

Urządzenie polecane do podłóg twardych i wykładzin tekstylnych. W wyposażeniu rozciągliwy wąż ssący z wymienną rurą ssącą. Akumulator i zintegrowana ładowarka w zakresie dostawy. Ładowanie akumulatora wewnątrz urządzenia.

Cechy i zalety
Odkurzacz szczotkowy CV 60/2 RS Bp Pack: System przeciwbieżnych walców szczotki
System przeciwbieżnych walców szczotki
Na twardych i tekstylnych wykładzinach podłogowych – bez zmiany szczotki. Walce dostosowują się do odkreślonej wykładziny podłogowej.
Odkurzacz szczotkowy CV 60/2 RS Bp Pack: Rura ssąca z bardzo długim wężem
Rura ssąca z bardzo długim wężem
Rura ssąca umożliwia wygodne sprzątanie schodów i różnych trudno dostępnych miejsc. Rura może być przedłużona, jeśli jest to konieczne.
Odkurzacz szczotkowy CV 60/2 RS Bp Pack: Pełne otwarcie pokrywy urządzenia
Pełne otwarcie pokrywy urządzenia
Łatwa wymiana baterii i worka filtracyjnego. Łatwość serwisowania.
Płaska konstrukcja
  • Znakomita manewrowość.
  • Pasuje do każdej windy – ułatwia sprzątanie budynków wielokondygnacyjnych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 36
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Szerokość robocza (cm) 61
Podciśnienie (mbar/kPa) 117 / 11,7
Wydatek powietrza (l/s) 34
Pojemność zbiornika (l) 17
Średnica znamionowa ( ) ID 32
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 68
Moc silnika szczotkowego (W) 373
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 219
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1120 x 640 x 1290

Zakres dostawy

  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki
  • Odłączana rura ssąca
  • Rozciągliwy wąż ssący
  • Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
  • Materiał worka filtracyjnego: Papier
  • Szczotka walcowa standardowa: 2 szt.

Wyposażenie

  • Wskaźnik napełnienia filtra
  • Klasa bezpieczeństwa: II

Wideo

Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.