Odkurzacz szczotkowy CV 60/2 RS Bp Pack
Urządzenie kompaktowe z małym promieniem skrętu. Idealny do tekstylnych wykładzin podłogowych i twardych powierzchni. Z przeciwbieżnymi walcami szczotki. Zawiera akumulator.
Urządzenie polecane do podłóg twardych i wykładzin tekstylnych. W wyposażeniu rozciągliwy wąż ssący z wymienną rurą ssącą. Akumulator i zintegrowana ładowarka w zakresie dostawy. Ładowanie akumulatora wewnątrz urządzenia.
Cechy i zalety
System przeciwbieżnych walców szczotkiNa twardych i tekstylnych wykładzinach podłogowych – bez zmiany szczotki. Walce dostosowują się do odkreślonej wykładziny podłogowej.
Rura ssąca z bardzo długim wężemRura ssąca umożliwia wygodne sprzątanie schodów i różnych trudno dostępnych miejsc. Rura może być przedłużona, jeśli jest to konieczne.
Pełne otwarcie pokrywy urządzeniaŁatwa wymiana baterii i worka filtracyjnego. Łatwość serwisowania.
Płaska konstrukcja
- Znakomita manewrowość.
- Pasuje do każdej windy – ułatwia sprzątanie budynków wielokondygnacyjnych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|36
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Szerokość robocza (cm)
|61
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|117 / 11,7
|Wydatek powietrza (l/s)
|34
|Pojemność zbiornika (l)
|17
|Średnica znamionowa ( )
|ID 32
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|68
|Moc silnika szczotkowego (W)
|373
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|219
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1120 x 640 x 1290
Zakres dostawy
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Odłączana rura ssąca
- Rozciągliwy wąż ssący
- Ilość worków filtracyjnych: 1 szt.
- Materiał worka filtracyjnego: Papier
- Szczotka walcowa standardowa: 2 szt.
Wyposażenie
- Wskaźnik napełnienia filtra
- Klasa bezpieczeństwa: II
Wideo
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.