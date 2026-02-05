Zamiatarka z trakcją KM 105/180 R Bp Classic
W pełni hydrauliczna zamiatarka przemysłowa. Bardzo wytrzymała i nadaje się doskonale zarówno do użytku we wnętrzach jak i na obszarach zewnętrznych. Napęd elektryczny.
Nadaje się do zamiatania dużych ilości kurzu i opornych zabrudzeń. Może być wykorzystywana do zamiatania w pomieszczeniach. Napęd jezdny oraz napęd szczotki walcowej i szczotki bocznej są w pełni hydrauliczne, co czyni je wyjątkowo wytrzymałymi. Wysokiej jakości komponenty i niebrudzące opony gumowe sprawiają, że urządzenie nie wymaga konserwacji i ma długą żywotność. Filtr kieszeniowy jest standardowym wyposażeniem i podlega częstemu czyszczeniu przez automatyczny system oczyszczania. Dzięki temu urządzenie radzi sobie z pracą w trudnych warunkach. Obsługa zamiatarki jest prosta i intuicyjna. Zbiornik na zanieczyszczenia jest opróżniany za pomocą dźwigni i podnosi się na dużą wysokość.
Cechy i zalety
Wytrzymała konstrukcja zamiatarki
- W pełni hydrauliczny napęd.
- Długie okresy międzyprzeglądowe i żywotność podzespołów maszyny.
- Światło ostrzegawcze poprawia bezpieczeństwo pracy.
Szuflowa metoda zamiatania
- Doskonałe rezultaty zamiatania drobnych zanieczyszczeń.
- Efektywne zamiatanie zgrubnych zanieczyszczeń.
- Szuflowa metoda zamiatania skutecznie ogranicza dyspersję pyłu.
Prosta obsługa, konserwacja i serwis
- Intuicyjna obsługa.
- Szczotka główna oraz filtr mogą być łatwo wymienione bez użycia narzędzi.
- Łatwy dostęp do wszystkich kluczowych komponentów zamiatarki.
Wydajny system filtra kieszeniowego
- Zminimalizowane pylenie
- Dostępna również z opcjonalnym płaskim filtrem falistym lub filtrem okrągłym.
- Efektywne oczyszczanie powietrza przekłada się na wydłużone okresy międzyprzeglądowe.
Automatyczne oczyszczanie filtra
- Regularne czyszczenie filtra przedłuża jego żywotność.
- Ograniczone pylenie, nawet w ekstremalnych warunkach pracy.
- Funkcjonuje bezawaryjnie ze wszystkimi dostępnymi systemami filtracji.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Elektryczny
|Napęd trakcyjny
|Silnik prądu stałego
|Moc napędu (V/kW)
|36 / 2,5
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|6300
|Szerokość robocza (mm)
|780
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1050
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1300
|Pojemność akumulatora (Ah)
|240
|Napięcie akumulatora (V)
|36
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|180
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|14
|Prędkość robocza (km/h)
|6
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|5,2
|Waga z akcesoriami (kg)
|530
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|850
|Waga z opakowaniem (kg)
|530
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Zakres dostawy
- Filtr kieszeniowy
- Odporne na przebicia opony (opcja)
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Regulacja objętości ssania
- Szuflowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Wskaźnik stanu naładowania baterii
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Automatycznie opuszczana szczotka boczna
Zastosowania
- Doskonale nadaje się do wykorzystania w halach produkcyjnych, magazynach, czy w centrach logistycznych
- Nadaje się do sprzątania w strefach załadunku i na budowlach.
- Fabryki i przemysł ciężki
