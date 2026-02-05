Zamiatarka z trakcją KM 105/180 R Bp Classic

W pełni hydrauliczna zamiatarka przemysłowa. Bardzo wytrzymała i nadaje się doskonale zarówno do użytku we wnętrzach jak i na obszarach zewnętrznych. Napęd elektryczny.

Nadaje się do zamiatania dużych ilości kurzu i opornych zabrudzeń. Może być wykorzystywana do zamiatania w pomieszczeniach. Napęd jezdny oraz napęd szczotki walcowej i szczotki bocznej są w pełni hydrauliczne, co czyni je wyjątkowo wytrzymałymi. Wysokiej jakości komponenty i niebrudzące opony gumowe sprawiają, że urządzenie nie wymaga konserwacji i ma długą żywotność. Filtr kieszeniowy jest standardowym wyposażeniem i podlega częstemu czyszczeniu przez automatyczny system oczyszczania. Dzięki temu urządzenie radzi sobie z pracą w trudnych warunkach. Obsługa zamiatarki jest prosta i intuicyjna. Zbiornik na zanieczyszczenia jest opróżniany za pomocą dźwigni i podnosi się na dużą wysokość.

Cechy i zalety
Wytrzymała konstrukcja zamiatarki
  • W pełni hydrauliczny napęd.
  • Długie okresy międzyprzeglądowe i żywotność podzespołów maszyny.
  • Światło ostrzegawcze poprawia bezpieczeństwo pracy.
Szuflowa metoda zamiatania
  • Doskonałe rezultaty zamiatania drobnych zanieczyszczeń.
  • Efektywne zamiatanie zgrubnych zanieczyszczeń.
  • Szuflowa metoda zamiatania skutecznie ogranicza dyspersję pyłu.
Prosta obsługa, konserwacja i serwis
  • Intuicyjna obsługa.
  • Szczotka główna oraz filtr mogą być łatwo wymienione bez użycia narzędzi.
  • Łatwy dostęp do wszystkich kluczowych komponentów zamiatarki.
Wydajny system filtra kieszeniowego
  • Zminimalizowane pylenie
  • Dostępna również z opcjonalnym płaskim filtrem falistym lub filtrem okrągłym.
  • Efektywne oczyszczanie powietrza przekłada się na wydłużone okresy międzyprzeglądowe.
Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Regularne czyszczenie filtra przedłuża jego żywotność.
  • Ograniczone pylenie, nawet w ekstremalnych warunkach pracy.
  • Funkcjonuje bezawaryjnie ze wszystkimi dostępnymi systemami filtracji.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Elektryczny
Napęd trakcyjny Silnik prądu stałego
Moc napędu (V/kW) 36 / 2,5
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 6300
Szerokość robocza (mm) 780
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 1050
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 1300
Pojemność akumulatora (Ah) 240
Napięcie akumulatora (V) 36
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 180
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 14
Prędkość robocza (km/h) 6
Powierzchnia filtracyjna (m²) 5,2
Waga z akcesoriami (kg) 530
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 850
Waga z opakowaniem (kg) 530
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1847 x 1065 x 1388

Zakres dostawy

  • Filtr kieszeniowy
  • Odporne na przebicia opony (opcja)

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Regulowana szczotka główna zamiatarki
  • Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
  • Regulacja objętości ssania
  • Szuflowa metoda zamiatania
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • System odsysania
  • Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
  • Wskaźnik stanu naładowania baterii
  • Licznik czasu pracy
  • Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
  • Automatycznie opuszczana szczotka boczna
Zamiatarka z trakcją KM 105/180 R Bp Classic
Zastosowania
  • Doskonale nadaje się do wykorzystania w halach produkcyjnych, magazynach, czy w centrach logistycznych
  • Nadaje się do sprzątania w strefach załadunku i na budowlach.
  • Fabryki i przemysł ciężki
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.