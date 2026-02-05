Nadaje się do zamiatania dużych ilości kurzu i opornych zabrudzeń. Może być wykorzystywana do zamiatania w pomieszczeniach. Napęd jezdny oraz napęd szczotki walcowej i szczotki bocznej są w pełni hydrauliczne, co czyni je wyjątkowo wytrzymałymi. Wysokiej jakości komponenty i niebrudzące opony gumowe sprawiają, że urządzenie nie wymaga konserwacji i ma długą żywotność. Filtr kieszeniowy jest standardowym wyposażeniem i podlega częstemu czyszczeniu przez automatyczny system oczyszczania. Dzięki temu urządzenie radzi sobie z pracą w trudnych warunkach. Obsługa zamiatarki jest prosta i intuicyjna. Zbiornik na zanieczyszczenia jest opróżniany za pomocą dźwigni i podnosi się na dużą wysokość.