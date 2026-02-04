Zamiatarka z trakcją KM 150/500 R Bp
Przemysłowa zamiatarka o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu – od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w hydrauliczny napęd oraz wytrzymałą stalową ramę. Napęd elektryczny.
Dzięki odpornej na uszkodzenia, trwałej obudowie doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. W tej wersji może być stosowana zarówno na terenach zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń takich jak magazyny czy hale przemysłowe. Duża powierzchnia filtracyjna oraz automatyczne oczyszczanie filtra aktywowane po każdorazowym wyłączeniu silnika zamiatarki, gwarantują bezpyłowe zamiatanie. Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane, pojedyncze pokrętło obsługowe sprawia, że z maszyną łatwo sobie poradzi nawet niedoświadczony operator. Niezawodny, wyjątkowo mocny, przemysłowy silnik chłodzony wodą, stalowa rama i masywna konstrukcja gwarantują możliwość pracy nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Zaletą urządzenia jest hydrauliczny napęd jezdny, hydrauliczny system zamiatania i pływająco zawieszona szczotka główna. Wyposażona w zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 500 litrów.
Cechy i zalety
Zasilanie bateryjne
- Bezemisyjna praca.
- Do użytku zarówno na terenach zewnętrznych, jak i wewnątrz zamkniętych pomieszczeń.
- Cicha praca.
Podwójny grzebień
- Efektywne oczyszczanie filtra.
- Łatwa w obsłudze.
Koncepcja obsługi EASY Operation
- Łatwa w użyciu.
- Szybkie przyuczenie do obsługi urządzenia.
- Zabezpieczenie przed nieprawidłową obsługą.
Płaski filtr falisty
- Doskonała poręczność i dostęp.
- Zmywalny poliester.
- Bardzo wytrzymała.
Trójstopniowy System Docisku
- Optymalne rezultaty zamiatania.
- Małe zużycie szczotki głównej.
- Łatwo dostosowuje się do różnych sprzątanych powierzchni
Hydrauliczne opróżnianie zbiornika
- Łatwe opróżnianie zanieczyszczeń.
- Możliwość podniesienia zbiornika na zanieczyszczenia na wysokość do 1,45 m).
Szuflowa metoda zamiatania
- Dokładnie zbiera zanieczyszczenia z czyszczonych powierzchni.
- Nie wznieca kurzu.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
- Może być skonfigurowana w zależności od potrzeb.
- Druga i trzecia boczna szczotka dostępna w opcji.
Hydrauliczny napęd jezdny i hydrauliczny system zamiatania.
- Brak konieczności częstego serwisowania.
- Brak zużycia.
- Wysoka żywotność.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Elektryczny
|Napęd trakcyjny
|Silnik prądu stałego
|Moc napędu (V/kW)
|48 / 10
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|12000
|Szerokość robocza (mm)
|1200
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1500
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1800
|Napięcie akumulatora (V)
|48
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|500
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|12
|Prędkość robocza (km/h)
|8
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|7
|Waga z akcesoriami (kg)
|1398
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|2690
|Waga z opakowaniem (kg)
|1398
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Zakres dostawy
- Opony pneumatyczne
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
- Wspomaganie kierownicy
- Regulacja objętości ssania
- Szuflowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Do zastosowań zewnętrznych
- Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Automatycznie opuszczana szczotka boczna
Wideo
Zastosowania
- Przemysł (odlewnie, cementownie), logistyka i magazyny, parkingi, budownictwo, lotniska, porty
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.