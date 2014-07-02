Zamiatarka z trakcją KM 150/500 R D
Przemysłowa zamiatarka o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu – od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w hydrauliczny napęd oraz wytrzymałą stalową ramę. Silnik Diesla.
Dzięki odpornej na uszkodzenia, trwałej obudowie doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Duża powierzchnia filtracyjna oraz automatyczne oczyszczanie filtra aktywowane po każdorazowym wyłączeniu silnika zamiatarki, gwarantują bezpyłowe zamiatanie. Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane, pojedyncze pokrętło obsługowe sprawia, że z maszyną łatwo sobie poradzi nawet niedoświadczony operator. Niezawodny, wyjątkowo mocny, przemysłowy silnik chłodzony wodą, stalowa rama i masywna konstrukcja gwarantują możliwość pracy nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Zaletą urządzenia jest hydrauliczny napęd jezdny, hydrauliczny system zamiatania i pływająco zawieszona szczotka główna. Wyposażona w zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 500 litrów.
Cechy i zalety
Wydajny system filtracji7 m² powierzchni filtracyjnej. Efektywne oczyszczanie filtra za pomocą podwójnego grzebienia. Bezkurzowe zamiatanie.
Wygodne miejsce pracy operatoraCzytelnie oznakowane najważniejsze funkcje zamiatarki. Dobra widoczność wyświetlacza. Jako opcja dostępna kabina ogrzewana lub klimatyzowana.
Prosta obsługa, konserwacja i serwisProsta technologia wykorzystująca sprawdzone komponenty: pełny hydrauliczny napęd. Łatwy dostep do silnika ułatwia czynności obsługowe. Główna szczotka walcowa i płaski filtr falisty są łatwe w wymianie, bez konieczności użycia narzędzi.
Silnik Diesla
- Długie okresy pracy bez przerw.
- Mocny silnik
Opcjonalne 4 kołowe podwozie
- Poprawiają trakcję na śliskich i nierównych powierzchniach.
- Zwiększają bezpieczeństwo i komfort jazdy.
- Doskonale nadają się do zastosowania na delikatncyh powierzchniach z uwagi na mały nacisk powierzchniowy.
Hydrauliczne opróżnianie zbiornika
- Łatwe opróżnianie zanieczyszczeń.
- Możliwość podniesienia zbiornika na zanieczyszczenia na wysokość do 1,45 m).
Szuflowa metoda zamiatania
- Dokładnie zbiera zanieczyszczenia z czyszczonych powierzchni.
- Nie wznieca kurzu.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
- Łatwość dopasowania do indywidualnych potrzeb.
- Jako wyposażenie dodatkowe dostępna kabina z ogrzewaniem lub z klimatyzacją
- Druga i trzecia boczna szczotka dostepna w opcji
Hydrauliczny napęd jezdny i hydrauliczny system zamiatania.
- Niski koszt obsługi.
- Brak zużycia.
- Solidna budowa.
Filtr cyklonowy
- Duża trwałość filtra powietrza silnika.
- Wydłużone okresy międzyobsługowe.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Diesel
|Napęd trakcyjny
|Czterosuwowy silnik
|Producent silnika
|Yanmar
|Moc napędu (kW)
|18,6
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|18000
|Szerokość robocza (mm)
|1200
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1500
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|1800
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|500
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|18
|Prędkość robocza (km/h)
|12
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|7
|Waga z akcesoriami (kg)
|1440
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|1440
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Zakres dostawy
- Opony pneumatyczne
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
- Wspomaganie kierownicy
- Regulacja objętości ssania
- Szuflowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Do zastosowań zewnętrznych
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Automatycznie opuszczana szczotka boczna
Zastosowania
- Przemysł (odlewnie, cementownie), logistyka i magazyny, parkingi, budownictwo, lotniska, porty
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.