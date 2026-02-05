Dzięki odpornej na uszkodzenia, trwałej obudowie doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Duża powierzchnia filtracyjna oraz automatyczne oczyszczanie filtra aktywowane po każdorazowym wyłączeniu silnika zamiatarki, gwarantują bezpyłowe zamiatanie. Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane, pojedyncze pokrętło obsługowe sprawia, że z maszyną łatwo sobie poradzi nawet niedoświadczony operator. Stalowa rama i masywna konstrukcja gwarantują możliwość pracy nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Zaletą urządzenia jest hydrauliczny napęd jezdny, hydrauliczny system zamiatania i pływająco zawieszona szczotka główna, która automatycznie dostosowuje się do nierówności podłoża i zapewnia optymalne zamiatanie w każdych warunkach. Zamiatarka została wyposażona w zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 600 litrów.