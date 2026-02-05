Zamiatarka z trakcją KM 170/600 R D Classic
Nadzwyczaj wytrzymała zamiatarka czterokołowa do najcięższych prac w przemyśle. Skutecznie zbiera różne rodzaje brudu od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w mocny silnik Diesla.
Dzięki odpornej na uszkodzenia, trwałej obudowie doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Duża powierzchnia filtracyjna oraz automatyczne oczyszczanie filtra aktywowane po każdorazowym wyłączeniu silnika zamiatarki, gwarantują bezpyłowe zamiatanie. Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane, pojedyncze pokrętło obsługowe sprawia, że z maszyną łatwo sobie poradzi nawet niedoświadczony operator. Stalowa rama i masywna konstrukcja gwarantują możliwość pracy nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Zaletą urządzenia jest hydrauliczny napęd jezdny, hydrauliczny system zamiatania i pływająco zawieszona szczotka główna, która automatycznie dostosowuje się do nierówności podłoża i zapewnia optymalne zamiatanie w każdych warunkach. Zamiatarka została wyposażona w zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 600 litrów.
Cechy i zalety
Wydajny system filtra kieszeniowego
- Zminimalizowane pylenie
- Dostępna również z opcjonalnym płaskim filtrem falistym lub filtrem okrągłym.
- Efektywne oczyszczanie powietrza przekłada się na wydłużone okresy międzyprzeglądowe.
Prosta obsługa, konserwacja i serwis
- Intuicyjna obsługa.
- Szczotka główna oraz filtr mogą być łatwo wymienione bez użycia narzędzi.
- Łatwy dostęp do wszystkich kluczowych komponentów zamiatarki.
Automatyczne oczyszczanie filtra
- Regularne czyszczenie filtra przedłuża jego żywotność.
- Ograniczone pylenie, nawet w ekstremalnych warunkach pracy.
- Funkcjonuje bezawaryjnie ze wszystkimi dostępnymi systemami filtracji.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
- Łatwość dopasowania do indywidualnych potrzeb.
- Możliwość wyposażenia w wiele elementów zwiększających komfort obsługi np. w klimatyzację, ogrzewanie, kabinę.
- Dostępne jako wyposażenie dodatkowe: światła robocze, system natrysku wody, druga szczotka boczna.
Wytrzymała konstrukcja zamiatarki
- Umożliwia pracę w ekstremalnych warunkach.
- Długie okresy międzyprzeglądowe i żywotność podzespołów maszyny.
- Światło ostrzegawcze poprawia bezpieczeństwo pracy.
Szuflowa metoda zamiatania
- Doskonałe rezultaty zamiatania drobnych zanieczyszczeń.
- Efektywne zamiatanie zgrubnych zanieczyszczeń.
- Szuflowa metoda zamiatania skutecznie ogranicza dyspersję pyłu.
Podwozie 4-kołowe
- Poprawiają trakcję na śliskich i nierównych powierzchniach.
- Zwiększają bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Diesel
|Napęd trakcyjny
|Czterosuwowy silnik
|Producent silnika
|Kubota
|Moc napędu (kW)
|18,5
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|23800
|Szerokość robocza (mm)
|1350
|Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm)
|1700
|Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm)
|2000
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|600
|Zdolność do pokonywania wzniesień (%)
|18
|Prędkość robocza (km/h)
|14
|Powierzchnia filtracyjna (m²)
|13
|Waga z akcesoriami (kg)
|1698
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|1695
|Waga z opakowaniem (kg)
|1698
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Zakres dostawy
- Filtr kieszeniowy
- Opony pneumatyczne
Wyposażenie
- Manualne oczyszczanie filtra
- Automatyczne oczyszczanie filtra
- Regulowana szczotka główna zamiatarki
- Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
- Wspomaganie kierownicy
- Regulacja objętości ssania
- Szuflowa metoda zamiatania
- Jazda do przodu
- Jazda do tyłu
- System odsysania
- Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
- Do zastosowań zewnętrznych
- Licznik czasu pracy
- Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
- Automatycznie opuszczana szczotka boczna
Wideo
Zastosowania
- Zamiatanie w odlewniach, hutach żelaza i stali oraz w przemyśle ciężkim.
- Do stosowania w firmach budowlanych i fabrykach, a także na budowach.
- Do stosowania w przemyśle metalowym i halach produkcyjnych
- Nadaje się do sprzątania w strefach załadunku.
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.