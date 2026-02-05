Zamiatarka z trakcją KM 170/600 R D Classic

Nadzwyczaj wytrzymała zamiatarka czterokołowa do najcięższych prac w przemyśle. Skutecznie zbiera różne rodzaje brudu od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w mocny silnik Diesla.

Dzięki odpornej na uszkodzenia, trwałej obudowie doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach. Duża powierzchnia filtracyjna oraz automatyczne oczyszczanie filtra aktywowane po każdorazowym wyłączeniu silnika zamiatarki, gwarantują bezpyłowe zamiatanie. Wszystkie najważniejsze funkcje zamiatarki są czytelnie oznakowane, pojedyncze pokrętło obsługowe sprawia, że z maszyną łatwo sobie poradzi nawet niedoświadczony operator. Stalowa rama i masywna konstrukcja gwarantują możliwość pracy nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Zaletą urządzenia jest hydrauliczny napęd jezdny, hydrauliczny system zamiatania i pływająco zawieszona szczotka główna, która automatycznie dostosowuje się do nierówności podłoża i zapewnia optymalne zamiatanie w każdych warunkach. Zamiatarka została wyposażona w zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 600 litrów.

Cechy i zalety
Wydajny system filtra kieszeniowego
  • Zminimalizowane pylenie
  • Dostępna również z opcjonalnym płaskim filtrem falistym lub filtrem okrągłym.
  • Efektywne oczyszczanie powietrza przekłada się na wydłużone okresy międzyprzeglądowe.
Prosta obsługa, konserwacja i serwis
  • Intuicyjna obsługa.
  • Szczotka główna oraz filtr mogą być łatwo wymienione bez użycia narzędzi.
  • Łatwy dostęp do wszystkich kluczowych komponentów zamiatarki.
Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Regularne czyszczenie filtra przedłuża jego żywotność.
  • Ograniczone pylenie, nawet w ekstremalnych warunkach pracy.
  • Funkcjonuje bezawaryjnie ze wszystkimi dostępnymi systemami filtracji.
Duży wybór dodatkowych akcesoriów
  • Łatwość dopasowania do indywidualnych potrzeb.
  • Możliwość wyposażenia w wiele elementów zwiększających komfort obsługi np. w klimatyzację, ogrzewanie, kabinę.
  • Dostępne jako wyposażenie dodatkowe: światła robocze, system natrysku wody, druga szczotka boczna.
Wytrzymała konstrukcja zamiatarki
  • Umożliwia pracę w ekstremalnych warunkach.
  • Długie okresy międzyprzeglądowe i żywotność podzespołów maszyny.
  • Światło ostrzegawcze poprawia bezpieczeństwo pracy.
Szuflowa metoda zamiatania
  • Doskonałe rezultaty zamiatania drobnych zanieczyszczeń.
  • Efektywne zamiatanie zgrubnych zanieczyszczeń.
  • Szuflowa metoda zamiatania skutecznie ogranicza dyspersję pyłu.
Podwozie 4-kołowe
  • Poprawiają trakcję na śliskich i nierównych powierzchniach.
  • Zwiększają bezpieczeństwo i komfort jazdy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Diesel
Napęd trakcyjny Czterosuwowy silnik
Producent silnika Kubota
Moc napędu (kW) 18,5
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 23800
Szerokość robocza (mm) 1350
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) 1700
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) 2000
Zbiornik zanieczyszczeń (l) 600
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) 18
Prędkość robocza (km/h) 14
Powierzchnia filtracyjna (m²) 13
Waga z akcesoriami (kg) 1698
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) 1695
Waga z opakowaniem (kg) 1698
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 2742 x 1904 x 2213

Zakres dostawy

  • Filtr kieszeniowy
  • Opony pneumatyczne

Wyposażenie

  • Manualne oczyszczanie filtra
  • Automatyczne oczyszczanie filtra
  • Regulowana szczotka główna zamiatarki
  • Wahliwie zawieszona szczotka walcowa
  • Wspomaganie kierownicy
  • Regulacja objętości ssania
  • Szuflowa metoda zamiatania
  • Jazda do przodu
  • Jazda do tyłu
  • System odsysania
  • Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Licznik czasu pracy
  • Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)
  • Automatycznie opuszczana szczotka boczna
Wideo

Zastosowania
  • Zamiatanie w odlewniach, hutach żelaza i stali oraz w przemyśle ciężkim.
  • Do stosowania w firmach budowlanych i fabrykach, a także na budowach.
  • Do stosowania w przemyśle metalowym i halach produkcyjnych
  • Nadaje się do sprzątania w strefach załadunku.
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.