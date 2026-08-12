Nasz VehiclePro Klear!Brush RM 891 to bardzo skuteczny szampon o działaniu hydrofobowym, który wspomaga samooczyszczanie szczotek. Zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia i suszenia podczas mycia samochodów i pojazdów użytkowych w myjniach samochodowych. Ułatwia przesuwanie się szczotek, co pomaga chronić lakier, a także wspomaga proces samooczyszczania szczotek, co wydłuża ich żywotność. Bardzo wydajny szampon Kärcher z linii Klear! do szczotek. To wyjątkowo ekonomiczne rozwiązanie, którego wydajność mycia z jednego litra wynosi do 200 samochodów. W razie potrzeby Klear!Brush RM 891 może być również stosowany jako aktywna piana. Jest zgodny z VDA i szybko oddziela olej i wodę w separatorze oleju. Według OECD [Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju] użyte środki powierzchniowo czynne są biodegradowalne.