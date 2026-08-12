VehiclePro Klear!Brush RM 891, 20l
VehiclePro Klear!Brush RM 891: do intensywnego czyszczenia, który jest delikatne dla lakierowanych powierzchni, wspomaga samoczyszczenie szczotek i wydłuża ich żywotność. Przyspiesza suszenie i jest zgodny z VDA.
Nasz VehiclePro Klear!Brush RM 891 to bardzo skuteczny szampon o działaniu hydrofobowym, który wspomaga samooczyszczanie szczotek. Zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia i suszenia podczas mycia samochodów i pojazdów użytkowych w myjniach samochodowych. Ułatwia przesuwanie się szczotek, co pomaga chronić lakier, a także wspomaga proces samooczyszczania szczotek, co wydłuża ich żywotność. Bardzo wydajny szampon Kärcher z linii Klear! do szczotek. To wyjątkowo ekonomiczne rozwiązanie, którego wydajność mycia z jednego litra wynosi do 200 samochodów. W razie potrzeby Klear!Brush RM 891 może być również stosowany jako aktywna piana. Jest zgodny z VDA i szybko oddziela olej i wodę w separatorze oleju. Według OECD [Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju] użyte środki powierzchniowo czynne są biodegradowalne.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|11
|Waga z opakowaniem (kg)
|21,1
Właściwości
- Skuteczny szampon do myjni szczotkowych i myjni automatycznych
- Niweluje tarcie szczotek, chroniąc powierzchnię pojazdu
- Dzięki właściwościom hydrofobowym zapewnia doskonały efekt suszenia
- Umożliwia optymalne przesuwanie się szczotki
- Silnie skoncentrowany
- zgodny z VDA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zastosowania
- Samochody
- Komercyjne czyszczenie pojazdów