Środek do usuwania śladów opon RM 776, 20l
Aktywny środek czyszczący do usuwania śladów opon i śladów jazdy wózków widłowych. Skuteczny także w usuwaniu zanieczyszczeń z olejów, smarów, sadzy, oraz powłok polimerowych i woskowych.
Wysoce alkaliczny środek do usuwania śladów opon FloorPro RM 776, specjalnie opracowany do czyszczenia punktowego i dokładnego posadzek przemysłowych, jastrychów cementowych i pływających oraz powierzchni pokrytych żywicą epoksydową. Przyjazny dla separatorów specjalny środek czyszczący stosuje się z użyciem metody dwustopniowej – nakłada się go za pomocą urządzenia spryskującego, a następnie zanieczyszczona woda jest usuwana za pomocą szorowarki po wyraźnym czasie kontaktu. Wysoce skuteczny detergent całkowicie usuwa ślady ścieranej gumy i ślady po wózkach widłowych, a także pozostałości po taśmie klejącej oraz silne zanieczyszczenia olejem i sadzą. Firmy zajmujące się obróbką metali i farb stosujące środek do usuwania śladów opon FloorPro RM 776 również czerpią korzyści z jego formuły, która nie zawiera silikonów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|20
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|1
|pH
|13
|Waga (kg)
|21,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|22,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|280 x 240 x 430
Właściwości
- Mocny specjalistyczny środk do usuwania śladów po oponach i wózkach widłowych
- Rozpuszcza gumę i
- Skutecznie usuwa olej, tłuszcz, smołę, żywicę
- Usuwa powłoki polimerowe, woski i wybielacze
- Skutecznie usuwa ślady opon i taśm
- Może być także stosowany do sprzątania końcowgo na budowlach
- Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- H290 Może powodować korozję metali.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
- Czyszczenie podłóg