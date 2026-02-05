Środek do usuwania śladów opon RM 776, 20l

Aktywny środek czyszczący do usuwania śladów opon i śladów jazdy wózków widłowych. Skuteczny także w usuwaniu zanieczyszczeń z olejów, smarów, sadzy, oraz powłok polimerowych i woskowych.

Wysoce alkaliczny środek do usuwania śladów opon FloorPro RM 776, specjalnie opracowany do czyszczenia punktowego i dokładnego posadzek przemysłowych, jastrychów cementowych i pływających oraz powierzchni pokrytych żywicą epoksydową. Przyjazny dla separatorów specjalny środek czyszczący stosuje się z użyciem metody dwustopniowej – nakłada się go za pomocą urządzenia spryskującego, a następnie zanieczyszczona woda jest usuwana za pomocą szorowarki po wyraźnym czasie kontaktu. Wysoce skuteczny detergent całkowicie usuwa ślady ścieranej gumy i ślady po wózkach widłowych, a także pozostałości po taśmie klejącej oraz silne zanieczyszczenia olejem i sadzą. Firmy zajmujące się obróbką metali i farb stosujące środek do usuwania śladów opon FloorPro RM 776 również czerpią korzyści z jego formuły, która nie zawiera silikonów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 20
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 13
Waga (kg) 21,3
Waga z opakowaniem (kg) 22,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 280 x 240 x 430

Właściwości

  • Mocny specjalistyczny środk do usuwania śladów po oponach i wózkach widłowych
  • Rozpuszcza gumę i
  • Skutecznie usuwa olej, tłuszcz, smołę, żywicę
  • Usuwa powłoki polimerowe, woski i wybielacze
  • Skutecznie usuwa ślady opon i taśm
  • Może być także stosowany do sprzątania końcowgo na budowlach
  • Wolny od NTA
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
  • Czyszczenie podłóg
