Środek do czyszczenia toalet i czyszczenia zasadniczego SanitPro CA 10 C eco!perform, 5l

Gotowy do użycia środek do czyszczenia toalet z certyfikatem EU EcoLabel o lepkiej żelowej formule zapewniającej bardzo dobrą przyczepność do wnętrza toalet i pisuarów.

Dzięki lepkiej konsystencji środek do czyszczenia toalet SanitPro CA 10 C eco!perform firmy Kärcher dobrze przylega również do pionowych powierzchni toalet i pisuarów, zapewniając dłuższy czas kontaktu i lepsze wyniki czyszczenia. Koncentrat czyszczący stosuje się w postaci nierozcieńczonej do ręcznego czyszczenia toalet i pisuarów oraz w postaci rozcieńczonej do posadzek i powierzchni. Funkcjonalna nasadka zapewnia łatwość użycia, a aktywny kwas cytrynowy jest bardzo skuteczny i pozostawia przyjemny cytrusowy zapach. Usuwa zanieczyszczenia mineralne, takie jak osad wapienny, mydło wapienne, kamień moczowy i typowe zanieczyszczenia organiczne w toaletach, a także tłuszcz i pozostałości mydła szybko, niezawodnie i, dzięki zrównoważonej formule, w niezwykle przyjazny dla środowiska sposób. Środek do czyszczenia toalet SanitPro CA 10 C eco!perform jest certyfikowany zgodnie z surowymi wymogami oznakowania ekologicznego UE i otrzymał austriackie oznakowanie Ecolabel.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 5
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 2
pH 2
Waga (kg) 5,3
Waga z opakowaniem (kg) 5,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 192 x 145 x 248

Właściwości

  • Silny kwaśny środek do czyszczenia podstawowego sanitariatów
  • Usuwa osady z kamienia i kamień moczowy, pozostałości mydła, tłuszcz i ślady po obcasach
  • Dzięki formule żelowej posiada dobrą przyczepność do powierzchni pionowych
  • Spłukane powierzchnie wysychają bez smug
  • Bezpieczne działanie czyszczące
  • Przyjemny, świeży zapach
  • Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel
  • Z efektem łatwego czyszczenia. Ułatwia kolejne procesy czyszczenia
Środek do czyszczenia toalet i czyszczenia zasadniczego SanitPro CA 10 C eco!perform, 5l
Środek do czyszczenia toalet i czyszczenia zasadniczego SanitPro CA 10 C eco!perform, 5l
Środek do czyszczenia toalet i czyszczenia zasadniczego SanitPro CA 10 C eco!perform, 5l
Środek do czyszczenia toalet i czyszczenia zasadniczego SanitPro CA 10 C eco!perform, 5l
Środek do czyszczenia toalet i czyszczenia zasadniczego SanitPro CA 10 C eco!perform, 5l
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Niebezpieczny
  • H290 Może powodować korozję metali.
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
  • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
  • Czyszczenie obiektów sanitarnych
Akcesoria
Części zamienne

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