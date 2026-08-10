Środek do czyszczenia toalet i czyszczenia zasadniczego SanitPro CA 10 C eco!perform, 5l
Gotowy do użycia środek do czyszczenia toalet z certyfikatem EU EcoLabel o lepkiej żelowej formule zapewniającej bardzo dobrą przyczepność do wnętrza toalet i pisuarów.
Dzięki lepkiej konsystencji środek do czyszczenia toalet SanitPro CA 10 C eco!perform firmy Kärcher dobrze przylega również do pionowych powierzchni toalet i pisuarów, zapewniając dłuższy czas kontaktu i lepsze wyniki czyszczenia. Koncentrat czyszczący stosuje się w postaci nierozcieńczonej do ręcznego czyszczenia toalet i pisuarów oraz w postaci rozcieńczonej do posadzek i powierzchni. Funkcjonalna nasadka zapewnia łatwość użycia, a aktywny kwas cytrynowy jest bardzo skuteczny i pozostawia przyjemny cytrusowy zapach. Usuwa zanieczyszczenia mineralne, takie jak osad wapienny, mydło wapienne, kamień moczowy i typowe zanieczyszczenia organiczne w toaletach, a także tłuszcz i pozostałości mydła szybko, niezawodnie i, dzięki zrównoważonej formule, w niezwykle przyjazny dla środowiska sposób. Środek do czyszczenia toalet SanitPro CA 10 C eco!perform jest certyfikowany zgodnie z surowymi wymogami oznakowania ekologicznego UE i otrzymał austriackie oznakowanie Ecolabel.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (l)
|5
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|2
|pH
|2
|Waga (kg)
|5,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|192 x 145 x 248
Właściwości
- Silny kwaśny środek do czyszczenia podstawowego sanitariatów
- Usuwa osady z kamienia i kamień moczowy, pozostałości mydła, tłuszcz i ślady po obcasach
- Dzięki formule żelowej posiada dobrą przyczepność do powierzchni pionowych
- Spłukane powierzchnie wysychają bez smug
- Bezpieczne działanie czyszczące
- Przyjemny, świeży zapach
- Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel
- Z efektem łatwego czyszczenia. Ułatwia kolejne procesy czyszczenia
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- Niebezpieczny
- H290 Może powodować korozję metali.
- H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
- P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
- P405 Przechowywać pod zamknięciem.
- P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
- Czyszczenie obiektów sanitarnych
Akcesoria
Części zamienne
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