Spryskiwacz, niebieski z dyszą pianową
Spryskiwacz w kolorze niebieskim z wysokiej jakości i trwałą głowicą spryskującą 2-w-1. Demontowalna dysza pianowa umożliwia szybkie i łatwe przełączanie się między pienieniem i spryskiwaniem.
Wygodny w użytkowaniu dzięki 3-palcowemu spustowi i wszechstronny przy natryskiwaniu i pienieniu detergentów, które można stosować w spryskiwaczu w kolorze niebieskim. Spryskiwacz posiada obrotową dyszę spryskującą do regulacji wymaganego kształtu strumienia – od niewielkiego strumienia do mgiełki detergentu. Z zamocowaną dyszą pianową jest on podawany w postaci stabilnej i delikatnie porowatej piany na nakładkę czyszczącą lub na powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia, jednocześnie znacznie ograniczając tworzenie się aerozolu. Doskonałe przyleganie piany, nawet na powierzchniach pionowych, również zapewnia dłuższe czasy kontaktu, a zatem lepsze rezultaty czyszczenia. Wysokiej jakości i trwała głowica spryskująca od Kärcher umożliwia użycie przynajmniej 15 000 razy (40 × butelka o poj. 0,5 l).
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|280 x 115 x 32