Wygodny w użytkowaniu dzięki 3-palcowemu spustowi i wszechstronny przy natryskiwaniu i pienieniu detergentów, które można stosować w spryskiwaczu w kolorze niebieskim. Spryskiwacz posiada obrotową dyszę spryskującą do regulacji wymaganego kształtu strumienia – od niewielkiego strumienia do mgiełki detergentu. Z zamocowaną dyszą pianową jest on podawany w postaci stabilnej i delikatnie porowatej piany na nakładkę czyszczącą lub na powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia, jednocześnie znacznie ograniczając tworzenie się aerozolu. Doskonałe przyleganie piany, nawet na powierzchniach pionowych, również zapewnia dłuższe czasy kontaktu, a zatem lepsze rezultaty czyszczenia. Wysokiej jakości i trwała głowica spryskująca od Kärcher umożliwia użycie przynajmniej 15 000 razy (40 × butelka o poj. 0,5 l).