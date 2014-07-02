Polerka BDP 50/1500 C
Urządzenie o ultra-wysokiej prędkości obrotowej przeznaczone do polerowania małych i średnich powierzchni. Najbardziej efektywne na podłogach drewnianych, pokrytych linoleum lub PCV.
Urządzenie doskonale sprawdza się w hotelach, szkołach, biurowcach, restauracjach, przychodniach lekarskich, butikach i muzeach oraz w innych miejscach, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. Polecane jest także firmom sprzątającym. Zaletą polerki jest łatwość prowadzenia i cicha praca. Funkcja odsysania pyłu ułatwia pracę osobie obsługującej urządzenie. W BDP 50/1500 C pył jest zbierany w torebce wyposażonej w zamek błyskawiczny, dzięki czemu można ją łatwo opróżnić. Dzięki pływającemu mocowaniu talerza napędowego, urządzenie automatycznie dopasowuje nacisk na podłoże, co zapewnia jednakowe rezultaty polerowania, bez względu na ewentualne nierówności podłogi. Dzięki niewielkim wymiarom i składanym uchwytom jest łatwe w transporcie i zajmują niewiele miejsca podczas przechowywania. Dwa duże koła pomagają w pokonywaniu schodów oraz ułatwiają manewrowanie urządzeniem podczas pracy.
Cechy i zalety
Odsysanie pyłu po polerowaniu
- Pył powstający podczas polerowania jest utrzymywany pod padem, co skutecznie zapobiega pyleniu. Stąd jest odsysany w górę do torebki filtracyjnej.
- Torebkę na pył można łatwo opróżnić i ponownie wykorzystać.
Automatyczna kontrola ciśnienia
- Napęd padu korzysta z mechanizmu sprężynowego. Ciśnienie kontaktowe jest automatycznie regulowane podczas podczas polerowania.
- Optymalny docisk padu niezależnie od polerowanej powierzchni.
Wysoka prędkość polerowania
- Wysoka prędkość obrotowa gwarantuje doskonałe rezultaty polerowania.
Zintegrowany układ jezdny
- Dobra stabilność podłużna polerki, łatwa w prowadzeniu.
Kompaktowe wymiary
- BDP 50/1500 C charakteryzuje się doskonałą manewrowością.
Silnik z przekładnią pasową
- Cicha praca.
Łatwe prowadzenie dzięki rolce i dwóm kołom
- Długie okresy pracy bez przerw
Centralne mocowanie pada
- Talerz napędowy z systemem center lock.
Centralnie zamontowane koło
- Z łatwością dociera do narożników.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie sieciowe
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1500
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|4
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|56 - 61
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|35,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Zakres dostawy
- Talerz napędowy
Wyposażenie
- Odsysanie pyłu
- Zasilanie sieciowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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