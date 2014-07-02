Urządzenie doskonale sprawdza się w hotelach, szkołach, biurowcach, restauracjach, przychodniach lekarskich, butikach i muzeach oraz w innych miejscach, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. Polecane jest także firmom sprzątającym. Zaletą polerki jest łatwość prowadzenia i cicha praca. Funkcja odsysania pyłu ułatwia pracę osobie obsługującej urządzenie. W BDP 50/1500 C pył jest zbierany w torebce wyposażonej w zamek błyskawiczny, dzięki czemu można ją łatwo opróżnić. Dzięki pływającemu mocowaniu talerza napędowego, urządzenie automatycznie dopasowuje nacisk na podłoże, co zapewnia jednakowe rezultaty polerowania, bez względu na ewentualne nierówności podłogi. Dzięki niewielkim wymiarom i składanym uchwytom jest łatwe w transporcie i zajmują niewiele miejsca podczas przechowywania. Dwa duże koła pomagają w pokonywaniu schodów oraz ułatwiają manewrowanie urządzeniem podczas pracy.