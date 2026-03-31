Szorowarka do czyszczenia schodów BD 17/5 C Ep

Szorowarka kompaktowa BD 17/5 C z sieciowym zasilaniem oraz technologią dyskową do szorowania, czyszczenia przy pomocy szamponu, krystalizacji małych obszarów takich jak: schody i parapety.

Kompaktowe wymiary (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) zasilanej sieciowo szorowarki kompaktowej BD 17/5 C umożliwiają czyszczenie obszarów, w których niemożliwe jest czyszczenie w tradycyjny sposób, a ręczne czyszczenie jest zbyt drogie. Obudowa urządzenia jest wykonana z wytrzymałego i odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Głowicę dyskową oraz pad można szybko wymienić. Elementy znajdujące z boku urządzenia gwarantują szybką i łatwą obsługę. Dwa uchwyty umożliwiają bezpieczne przenoszenie urządzenia o wadze 5 kg. Regulator prędkości obrotowej (0 - 450 obr./min.) urządzenia umożliwia zoptymalizowaną pracę podczas określonego czyszczenia. Szybkie i dokładne czyszczenie, krystalizacja lub polerowanie twardych obszarów lub pranie wykładzin. Zwłaszcza w przypadku czyszczenia klatki schodowej jednoczesne czyszczenie w pionie i poziomie, pozwala zaoszczędzić czas, ograniczyć wysiłek, a także koszty. Szorowarka kompaktowa BD 17/5 C zwiększa wydajność czyszczenia w budynkach handlowych i komunalnych. W zależności od potrzeb, konieczne może być również zamówienie akcesoriów

Cechy i zalety
Szorowarka do czyszczenia schodów BD 17/5 C Ep: Lekka i kompaktowa
Lekka i kompaktowa
Idealna do niewielkich powierzchni takich jak schody lub parapety. Łatwy transport:
Szorowarka do czyszczenia schodów BD 17/5 C Ep: Regulacja prędkości obrotowej
Regulacja prędkości obrotowej
Prędkość można dopasować do sposobu czyszczenia.
Szorowarka do czyszczenia schodów BD 17/5 C Ep: Opcjonalna szczotka do czyszczeia narożników
Opcjonalna szczotka do czyszczeia narożników
Do czyszczenia w narożnikach (za pomocą dostępnej opcjonalnie szczotki do czyszczenia w narożnikach).
Komponenty wysokiej jakości
  • Szorowarka jest praktycznie bezobsługowa.
Szeroka oferta akcesoriów
  • Wszechstronność.
  • Opcjonalne szczotki o różnej wielkości i stopniu twardości. Również do czyszczenia dywanów.
  • Pady idealnie nadają się do polerowania.
Łatwa w sterowaniu
  • Łatwa obsługa
Wszystkie akcesoria można zdemontować
  • Przechowanie nie wymaga dużej ilości miejsca
Możliwość czyszczenia w pionie i poziomie
  • Dzięki możliwości czyszczenia pionowych powierzchni takich jak schody i parapety.
Możliwość zamontowania zbiornika
  • Ułatwia pracę na podestach (dostępne opcjonalnie)
Wymiana szczotki i padu
  • Łatwe i szybkie dostosowywanie urządzenia do bieżących zadań.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie sieciowe
Szerokość robocza szczotek (mm) 170 - 200
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 450
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 69
Napięcie (V) 220 - 230
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 5,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 330 x 136 x 290

Wyposażenie

  • Regulowana prędkość szczotek
  • Zasilanie sieciowe
  • Zbiornik jako wyposażenie dodatkowe: 2.5 l

Wideo

Zastosowania
  • Czyszczenie schodów stało się łatwe
  • Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
  • Do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach
  • Precyzyjne i dokładne czyszczenie włókien wykładzin znajdujących się na małym obszarze
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.