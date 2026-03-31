Szorowarka do czyszczenia schodów BD 17/5 C Ep
Szorowarka kompaktowa BD 17/5 C z sieciowym zasilaniem oraz technologią dyskową do szorowania, czyszczenia przy pomocy szamponu, krystalizacji małych obszarów takich jak: schody i parapety.
Kompaktowe wymiary (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) zasilanej sieciowo szorowarki kompaktowej BD 17/5 C umożliwiają czyszczenie obszarów, w których niemożliwe jest czyszczenie w tradycyjny sposób, a ręczne czyszczenie jest zbyt drogie. Obudowa urządzenia jest wykonana z wytrzymałego i odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Głowicę dyskową oraz pad można szybko wymienić. Elementy znajdujące z boku urządzenia gwarantują szybką i łatwą obsługę. Dwa uchwyty umożliwiają bezpieczne przenoszenie urządzenia o wadze 5 kg. Regulator prędkości obrotowej (0 - 450 obr./min.) urządzenia umożliwia zoptymalizowaną pracę podczas określonego czyszczenia. Szybkie i dokładne czyszczenie, krystalizacja lub polerowanie twardych obszarów lub pranie wykładzin. Zwłaszcza w przypadku czyszczenia klatki schodowej jednoczesne czyszczenie w pionie i poziomie, pozwala zaoszczędzić czas, ograniczyć wysiłek, a także koszty. Szorowarka kompaktowa BD 17/5 C zwiększa wydajność czyszczenia w budynkach handlowych i komunalnych. W zależności od potrzeb, konieczne może być również zamówienie akcesoriów
Cechy i zalety
Lekka i kompaktowaIdealna do niewielkich powierzchni takich jak schody lub parapety. Łatwy transport:
Regulacja prędkości obrotowejPrędkość można dopasować do sposobu czyszczenia.
Opcjonalna szczotka do czyszczeia narożnikówDo czyszczenia w narożnikach (za pomocą dostępnej opcjonalnie szczotki do czyszczenia w narożnikach).
Komponenty wysokiej jakości
- Szorowarka jest praktycznie bezobsługowa.
Szeroka oferta akcesoriów
- Wszechstronność.
- Opcjonalne szczotki o różnej wielkości i stopniu twardości. Również do czyszczenia dywanów.
- Pady idealnie nadają się do polerowania.
Łatwa w sterowaniu
- Łatwa obsługa
Wszystkie akcesoria można zdemontować
- Przechowanie nie wymaga dużej ilości miejsca
Możliwość czyszczenia w pionie i poziomie
- Dzięki możliwości czyszczenia pionowych powierzchni takich jak schody i parapety.
Możliwość zamontowania zbiornika
- Ułatwia pracę na podestach (dostępne opcjonalnie)
Wymiana szczotki i padu
- Łatwe i szybkie dostosowywanie urządzenia do bieżących zadań.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie sieciowe
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|170 - 200
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|450
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|69
|Napięcie (V)
|220 - 230
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Kolor
|antracyt
|Waga z akcesoriami (kg)
|5,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|330 x 136 x 290
Wyposażenie
- Regulowana prędkość szczotek
- Zasilanie sieciowe
- Zbiornik jako wyposażenie dodatkowe: 2.5 l
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie schodów stało się łatwe
- Dokładne czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg - od twardych po dywany.
- Do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach
- Precyzyjne i dokładne czyszczenie włókien wykładzin znajdujących się na małym obszarze
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.