Kompaktowe wymiary (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) zasilanej sieciowo szorowarki kompaktowej BD 17/5 C umożliwiają czyszczenie obszarów, w których niemożliwe jest czyszczenie w tradycyjny sposób, a ręczne czyszczenie jest zbyt drogie. Obudowa urządzenia jest wykonana z wytrzymałego i odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Głowicę dyskową oraz pad można szybko wymienić. Elementy znajdujące z boku urządzenia gwarantują szybką i łatwą obsługę. Dwa uchwyty umożliwiają bezpieczne przenoszenie urządzenia o wadze 5 kg. Regulator prędkości obrotowej (0 - 450 obr./min.) urządzenia umożliwia zoptymalizowaną pracę podczas określonego czyszczenia. Szybkie i dokładne czyszczenie, krystalizacja lub polerowanie twardych obszarów lub pranie wykładzin. Zwłaszcza w przypadku czyszczenia klatki schodowej jednoczesne czyszczenie w pionie i poziomie, pozwala zaoszczędzić czas, ograniczyć wysiłek, a także koszty. Szorowarka kompaktowa BD 17/5 C zwiększa wydajność czyszczenia w budynkach handlowych i komunalnych. W zależności od potrzeb, konieczne może być również zamówienie akcesoriów