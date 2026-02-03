Zasilana skumulatorowo, a więc bez przewodów zasilających i związanych z nimi niebezpieczeństw związanych z potknięciem się, nasza ultrakompaktowa szorowarka BD 30/4 C Bp Pack zapewnia imponującą wydajność na małych powierzchniach do 300 m². Bez względu na to, czy jest to kamień naturalny, czy sztuczny, żywica epoksydowa, linoleum lub PCV: znacznie szybsze i dokładniejsze czyszczenie w porównaniu z czyszczeniem ręcznym. Urządzenie może we wszystkich kierunkach, dzięki obrotowej listwie ssącej. Dobrze zaprojektowana i niezwykle prosta koncepcja obsługi z elementami sterującymi oznaczonymi kolorami. Urządzenie wyposażone w wymienny, szybkoładujący akumulator litowo-jonowy. Niewielka waga urządzenia wynosząca zaledwie około 20 kilogramów ułatwia jej używanie na różnych piętrach, nawet gdy nie ma windy.