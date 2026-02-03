Szorowarka BD 30/4 C Bp Pack

Doskonale nadaje się do czyszczenia niewielkich powierzchni. Łatwa w manewrowaniu czyści twarde i elastyczne posadzki pozostawiając je czyste i suche.

Zasilana skumulatorowo, a więc bez przewodów zasilających i związanych z nimi niebezpieczeństw związanych z potknięciem się, nasza ultrakompaktowa szorowarka BD 30/4 C Bp Pack zapewnia imponującą wydajność na małych powierzchniach do 300 m². Bez względu na to, czy jest to kamień naturalny, czy sztuczny, żywica epoksydowa, linoleum lub PCV: znacznie szybsze i dokładniejsze czyszczenie w porównaniu z czyszczeniem ręcznym. Urządzenie może we wszystkich kierunkach, dzięki obrotowej listwie ssącej. Dobrze zaprojektowana i niezwykle prosta koncepcja obsługi z elementami sterującymi oznaczonymi kolorami. Urządzenie wyposażone w wymienny, szybkoładujący akumulator litowo-jonowy. Niewielka waga urządzenia wynosząca zaledwie około 20 kilogramów ułatwia jej używanie na różnych piętrach, nawet gdy nie ma windy.

Cechy i zalety
Szorowarka BD 30/4 C Bp Pack: Wydajny akumulator litowo-jonowa, w zestawie
Wydajny akumulator litowo-jonowa, w zestawie
Całkowicie bezobsługowa,żywotność akumulatorów kilka razy dłuższa niż w przypadku zwykłych akumulatorów Możliwe bezproblemowe częściowe lub przerywane ładowanie.
Szorowarka BD 30/4 C Bp Pack: Niewielkie rozmiary
Niewielkie rozmiary
Niewielkie wymagania dotyczące miejsca do przechowywania. Może być również transportowana w pojazdach osobowych.
Szorowarka BD 30/4 C Bp Pack: Łukowa belka ssąca
Łukowa belka ssąca
Niezawodne odsysanie wody, nawet w ciasnych zakrętach. W razie potrzeby możliwe jest również odsysanie wsteczne. W zestawie miękka, olejoodporna, poliuretanowa belka ssąca.
Niewielka zewnętrzna ładowarka, w zestawie
  • Łatwa w przechowywaniu.
  • Może być stosowana z dowolnym gniazdkiem elektrycznym.
  • Umożliwia krótkie czasy ładowania.
Niezmiennie wysokiej jakości komponenty i materiały
  • Zaczep i podwozie wykonane z wysokiej jakości aluminium.
  • Solidna, trwała jakość.
Ekonomiczny tryb eco!efficiency
  • Pomaga oszczędzać wodę i wydłuża czas pracy akumulatora.
  • Oszczędza koszty dzięki dłuższym interwałom czyszczenia i zmniejszonemu zużyciu środka czyszczącego.
  • Zredukowany hałas podczas pracy.
Ekstremalnie kompaktowa i zwrotna
  • Skuteczne czyszczenie małych i mocno zatłoczonych powierzchni.
  • Regulowany uchwyt umożliwia odsuwanie się od ścian pod kątem 90 °.
Niska waga urządzenia (20 kg)
  • Ułatwia transport.
  • Winda nie jest wymaga do pracy na różnych piętrach.
  • Może być łatwo umieszczony w samochodzie przez jedną osobę.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 280
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 325
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 4 / 4
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 900
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 600
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 36,5 / 5,2
Czas pracy akumulatora (h) maks. 1
Czas ładowania akumulatora (h) 3
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 150
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 20 / 10
Zużycie wody (l/min) 1
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) maks. 70
Moc znamionowa (W) maks. 240
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 19,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 555 x 375 x 1050

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Zasilanie bateryjne
  • Ładowarka
  • Kółka transportowe
  • Belka ssąca łukowa

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
Szorowarka BD 30/4 C Bp Pack
Szorowarka BD 30/4 C Bp Pack

Wideo

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.