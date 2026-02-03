Szorowarka BD 30/4 C Bp Pack
Doskonale nadaje się do czyszczenia niewielkich powierzchni. Łatwa w manewrowaniu czyści twarde i elastyczne posadzki pozostawiając je czyste i suche.
Zasilana skumulatorowo, a więc bez przewodów zasilających i związanych z nimi niebezpieczeństw związanych z potknięciem się, nasza ultrakompaktowa szorowarka BD 30/4 C Bp Pack zapewnia imponującą wydajność na małych powierzchniach do 300 m². Bez względu na to, czy jest to kamień naturalny, czy sztuczny, żywica epoksydowa, linoleum lub PCV: znacznie szybsze i dokładniejsze czyszczenie w porównaniu z czyszczeniem ręcznym. Urządzenie może we wszystkich kierunkach, dzięki obrotowej listwie ssącej. Dobrze zaprojektowana i niezwykle prosta koncepcja obsługi z elementami sterującymi oznaczonymi kolorami. Urządzenie wyposażone w wymienny, szybkoładujący akumulator litowo-jonowy. Niewielka waga urządzenia wynosząca zaledwie około 20 kilogramów ułatwia jej używanie na różnych piętrach, nawet gdy nie ma windy.
Cechy i zalety
Wydajny akumulator litowo-jonowa, w zestawieCałkowicie bezobsługowa,żywotność akumulatorów kilka razy dłuższa niż w przypadku zwykłych akumulatorów Możliwe bezproblemowe częściowe lub przerywane ładowanie.
Niewielkie rozmiaryNiewielkie wymagania dotyczące miejsca do przechowywania. Może być również transportowana w pojazdach osobowych.
Łukowa belka ssącaNiezawodne odsysanie wody, nawet w ciasnych zakrętach. W razie potrzeby możliwe jest również odsysanie wsteczne. W zestawie miękka, olejoodporna, poliuretanowa belka ssąca.
Niewielka zewnętrzna ładowarka, w zestawie
- Łatwa w przechowywaniu.
- Może być stosowana z dowolnym gniazdkiem elektrycznym.
- Umożliwia krótkie czasy ładowania.
Niezmiennie wysokiej jakości komponenty i materiały
- Zaczep i podwozie wykonane z wysokiej jakości aluminium.
- Solidna, trwała jakość.
Ekonomiczny tryb eco!efficiency
- Pomaga oszczędzać wodę i wydłuża czas pracy akumulatora.
- Oszczędza koszty dzięki dłuższym interwałom czyszczenia i zmniejszonemu zużyciu środka czyszczącego.
- Zredukowany hałas podczas pracy.
Ekstremalnie kompaktowa i zwrotna
- Skuteczne czyszczenie małych i mocno zatłoczonych powierzchni.
- Regulowany uchwyt umożliwia odsuwanie się od ścian pod kątem 90 °.
Niska waga urządzenia (20 kg)
- Ułatwia transport.
- Winda nie jest wymaga do pracy na różnych piętrach.
- Może być łatwo umieszczony w samochodzie przez jedną osobę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|280
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|325
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|4 / 4
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|900
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|600
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 1
|Czas ładowania akumulatora (h)
|3
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|150
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Zużycie wody (l/min)
|1
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|maks. 70
|Moc znamionowa (W)
|maks. 240
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|19,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|555 x 375 x 1050
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- Zasilanie bateryjne
- Ładowarka
- Kółka transportowe
- Belka ssąca łukowa
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
