Szorowarka BD 38/12 C Bp Pack
Wyjątkowo zwrotna i mobilna szorowarka kompaktowa. Kierownica znacznie ułatwia precyzyjne manewrowanie maszyną, a dzięki regulowanej wysokości dopasowuje się do wzrostu operatora.
Głowica ze szczotką tarczową charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością czyszczenia równych i gładkich posadzek. Szorowarkę wyposażono w wysokowydajny akumulator litowo-jonowy. Charakteryzuje się on nawet 3-krotnie dłuższą żywotnością od baterii klasycznej, niewielkimi gabarytami i ciężarem oraz bezobsługową pracą. Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania. Szorowarka może pracować w trybie eco!efficiency, który wpływa na wydłużenie czasu pracy na akumulatorze o 50% i obniżenie głośności pracy o około 40%. Umożliwia to stosowanie urządzenia w obszarach o wysokiej wrażliwości na hałas (szpitalach, przychodniach, przedszkolach, SPA).
Cechy i zalety
Wysokowydajne akumulatory litowo-jonowe
- Całkowicie bezobsługowy, o trzykrotnie dłuższej żywotności w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami.
- Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).
- Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
Wbudowana ładowarka
- Wbudowana ładowarka – zawsze z urządzeniem.
- Może być w pełni naładowana w ciągu 3 godzin, połowa pojemności (50%) jest uzyskiwana po godzinnym ładowaniu.
- Ładowarka wyłącza się automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.
Bardzo niska waga
- 35% lżejsza niż konkurencyjne urządzenia podobnej klasy.
- Łatwiejsze manewrowanie na stopniach, progach lub schodach.
- Łatwa w manewrowaniu i transporcie.
Niezawodna technika głowicy ze szczotkami tarczowymi
- Doskonałe rezultaty czyszczenia na gładkich powierzchniach.
- Odpowiednie do używania ze szczotkami i padami
- Szczotka w wyposażeniu.
Belka ssąca bezpośrednio za szczotką tarczową
- Optymalne odsysanie – nawet w łukach.
- Łatwe podnoszenie po naciśnięciu pedału.
Kompaktowe wymiary
- Odjeżdżanie od ściany jest możliwe pod kątem 90°.
- Brak wystających z urządzenia elementów.
- Łatwa obsługa.
Składana kierownica
- Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
- Możliwość transportu także w małych pojazdach.
Kierownica regulowana na wysokość
- Ergonomiczna konstrukcja: możliwość dostosowania do różnych wzrostów użytkowników.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|380
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|480
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|12 / 12
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1520
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1140
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,2 / 21
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 1,5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 2,7
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1050
|Zużycie wody (l/min)
|1
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Moc znamionowa (W)
|500
|Kolor
|antracyt
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|48
|Waga bez akcesoriów (kg)
|36
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|995 x 495 x 1090
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- Baterie i ładowarka w zestawie
- Kółka transportowe
- Belka ssąca łukowa
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.