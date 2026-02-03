Szorowarka BD 38/12 C Bp Pack

Wyjątkowo zwrotna i mobilna szorowarka kompaktowa. Kierownica znacznie ułatwia precyzyjne manewrowanie maszyną, a dzięki regulowanej wysokości dopasowuje się do wzrostu operatora.

Głowica ze szczotką tarczową charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością czyszczenia równych i gładkich posadzek. Szorowarkę wyposażono w wysokowydajny akumulator litowo-jonowy. Charakteryzuje się on nawet 3-krotnie dłuższą żywotnością od baterii klasycznej, niewielkimi gabarytami i ciężarem oraz bezobsługową pracą. Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania. Szorowarka może pracować w trybie eco!efficiency, który wpływa na wydłużenie czasu pracy na akumulatorze o 50% i obniżenie głośności pracy o około 40%. Umożliwia to stosowanie urządzenia w obszarach o wysokiej wrażliwości na hałas (szpitalach, przychodniach, przedszkolach, SPA).

Cechy i zalety
Wysokowydajne akumulatory litowo-jonowe
  • Całkowicie bezobsługowy, o trzykrotnie dłuższej żywotności w porównaniu z konwencjonalnymi akumulatorami.
  • Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).
  • Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
Wbudowana ładowarka
  • Wbudowana ładowarka – zawsze z urządzeniem.
  • Może być w pełni naładowana w ciągu 3 godzin, połowa pojemności (50%) jest uzyskiwana po godzinnym ładowaniu.
  • Ładowarka wyłącza się automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.
Bardzo niska waga
  • 35% lżejsza niż konkurencyjne urządzenia podobnej klasy.
  • Łatwiejsze manewrowanie na stopniach, progach lub schodach.
  • Łatwa w manewrowaniu i transporcie.
Niezawodna technika głowicy ze szczotkami tarczowymi
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia na gładkich powierzchniach.
  • Odpowiednie do używania ze szczotkami i padami
  • Szczotka w wyposażeniu.
Belka ssąca bezpośrednio za szczotką tarczową
  • Optymalne odsysanie – nawet w łukach.
  • Łatwe podnoszenie po naciśnięciu pedału.
Kompaktowe wymiary
  • Odjeżdżanie od ściany jest możliwe pod kątem 90°.
  • Brak wystających z urządzenia elementów.
  • Łatwa obsługa.
Składana kierownica
  • Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
  • Możliwość transportu także w małych pojazdach.
Kierownica regulowana na wysokość
  • Ergonomiczna konstrukcja: możliwość dostosowania do różnych wzrostów użytkowników.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 380
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 480
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 12 / 12
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1520
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1140
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,2 / 21
Czas pracy akumulatora (h) maks. 1,5
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 2,7
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 25 - 30 / 16 - 20
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1050
Zużycie wody (l/min) 1
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Moc znamionowa (W) 500
Kolor antracyt
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 48
Waga bez akcesoriów (kg) 36
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 995 x 495 x 1090

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Baterie i ładowarka w zestawie
  • Kółka transportowe
  • Belka ssąca łukowa

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
