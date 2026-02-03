Szorowarka BD 43/25 C Bp

Szorowarka zasilana bateryjnie. Doskonale sprawdza się w restauracjach i hotelach, butikach, sklepach spożywczych i na stacjach benzynowych. Kierownica znacznie ułatwia precyzyjne manewrowanie maszyną.

Zwrotna, cicha i łatwa w obsłudze. Szorowarka BD 43/25 C Bp wyposażona jest w głowicę ze szczotką tarczową w rozmiarze D 43. Urządzenie idealnie nadaje się do czyszczenia małych pomieszczeń gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. Została wyposażona w panel sterowania EASY co zapewnia łatwą obsługę oraz szybki czas nauki podstawowych funkcji urządzenia. Proste i łukowe listwy ssące dostępne jako dodatkowe wyposażenie.

Cechy i zalety
Szorowarka BD 43/25 C Bp: Wytrzymałe elementy sterowania
Wytrzymałe elementy sterowania
Zaprojektowana do codziennej eksploatacji. Wytrzymałe i niezawodne urządzenie.
Szorowarka BD 43/25 C Bp: Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY
Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY
Czytelne symbole i panel sterowania. Elektrozawór do automatycznego odcięcia wody po zwolnieniu wyłącznika. Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Szorowarka BD 43/25 C Bp: Małe, kompaktowe urządzenie czyszczące.
Małe, kompaktowe urządzenie czyszczące.
Bardzo zwrotne i łatwe w użyciu. Dobra widoczność czyszczonych powierzchni.
Możliwość montowania różnych typów baterii.
  • Łatwo dostępny akumulator ułatwia jego wymianę.
  • Przystosowana do pracy wielozmianowej.
Opcjonalny zestaw Home-Base
  • Uchwyty na mop itp. dostępne jako opcja.
  • Wyposażenie do czyszczenia ręcznego może być transportowane na szorowarce.
Niedrogi model podstawowy w klasie od 25 do 35 litrów
  • Doskonała relacja ceny do wydajności.
  • Najważniejsze funkcje skupione w jednym urzadzeniu.
Żółte, dobrze widoczne elementy obsługowe
  • Żółte elementy sterowania ułatwiają obsługę i skracają czas nauki.
Proste i łukowe listwy ssące dostępne jako dodatkowe wyposażenie.
  • Optymalne dostosowanie do aktualnie czyszczonej podłogi.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 430
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 750
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 25 / 25
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1720
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1250
Zasilanie bateryjne (V) 24
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Zużycie wody (l/min) maks. 2,7
Moc znamionowa (W) 1100
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 44
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1135 x 520 x 1025

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Belka ssąca typ V

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

