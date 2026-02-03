Szorowarka BD 43/25 C Bp Pack
BD 43/25 C Bp Pack to zasilana bateryjnie (76 Ah) automat szorująco-zbierająca z technologią tarczową, przeznaczona w szczególności do konserwacji i gruntownego czyszczenia powierzchni do 900 m².
Akumulatorowy automat szorująco-zbierający BD 43/25 C Bp Pack z technologią tarczową ma szerokość roboczą 43 centymetry, 900-milimetrową ssawkę w kształcie litery V i 25-litrowy zbiornik. Jest przeznaczony do ekonomicznego czyszczenia gruntownego i konserwacyjnego powierzchni o powierzchni do 900 m². Dzięki swojej zwrotności i praktyczności idealnie nadaje się również do pomieszczeń umeblowanych. Zasilany jest akumulatorem 24 V o pojemności 76 Ah. W zestawie znajduje się oddzielna ładowarka. System EASY Operation z charakterystycznymi żółtymi elementami obsługi sprawia, że obsługa jest dziecinnie prosta i wymaga jedynie krótkiego przeszkolenia. Ponadto czyszczenie i konserwacja maszyny jest równie prosta.
Cechy i zalety
Wytrzymałe elementy sterowaniaZaprojektowana do codziennej eksploatacji. Wytrzymałe i niezawodne urządzenie.
Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASYCzytelne symbole i panel sterowania. Elektrozawór do automatycznego odcięcia wody po zwolnieniu wyłącznika. Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Małe, kompaktowe urządzenie czyszczące.Bardzo zwrotne i łatwe w użyciu. Bardzo dobry widok czyszczonej powierzchni.
Możliwość montowania różnych typów baterii.
- Łatwo dostępny akumulator ułatwia jego wymianę.
- Przystosowana do pracy wielozmianowej.
Wygodny system Home Base
- Uchwyty na mop itp. dostępne jako opcja.
- Wyposażenie do czyszczenia ręcznego może być transportowane na szorowarce.
Niedrogi model podstawowy w klasie od 25 do 35 litrów
- Doskonała relacja ceny do wydajności.
- Najważniejsze funkcje skupione w jednym urzadzeniu.
Żółte, dobrze widoczne elementy obsługowe
Akumulator 76 Ah i oddzielna ładowarka w zestawie
- Łatwe ładowanie z dowolnego standardowego gniazdka elektrycznego.
- Użytkowanie niezależne od sieci elektrycznej, bez ryzyka potknięcia o kabel.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|430
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|750
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|25 / 25
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1720
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|860
|Rodzaj baterii
|Bezobsługowe
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|24 / 76
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 8,7
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|66
|Moc znamionowa (W)
|1100
|Kolor
|antracyt
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|115
|Waga bez akcesoriów (kg)
|40
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- Zasilanie bateryjne
- Ładowarka
- Belka ssąca typ V
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.