Niezwykle kompaktowe proporcje, 43-centymetrowa szerokość robocza i dwa 25-litrowe zbiorniki na świeżą i zanieczyszczoną wodę sprawiają, że nasza akumulatorowa szorowarka kompaktowa 43/25 C Classic Bp Pack jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie brak miejsca utrudnia korzystanie z większych urządzeń do czyszczenia podłóg. Firmy świadczące usługi budowlane, hotele i restauracje lub mniejsze sklepy korzystają z jej zwrotności, dobrej widoczności czyszczonej powierzchni i cichej pracy głowicy szczotek dyskowych, dzięki czemu można jej używać nawet w godzinach otwarcia. Wydajny, bezobsługowy akumulator litowo-jonowy o pojemności 90 Ah zasila urządzenie przez maksymalnie dwie godziny pracy, a poziom naładowania można w każdej chwili uzupełnić za pomocą odpowiedniej ładowarki. Stabilność cykliczna akumulatora jest nawet czterokrotnie wyższa niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych, co oznacza, że całkowite koszty eksploatacji maszyny są niższe, a model 43/25 C Classic Bp Pack jest zawsze gotowy do pracy.