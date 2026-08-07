Szorowarka BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

Szorowarka kompaktowa BD 43/25 C Classic Bp Pack o szerokości roboczej 43 cm i 25-litrowym zbiorniku, w standardzie z akumulatorem litowo-jonowym 90 Ah i szybką ładowarką.

Wydajna, kompaktowa, cicha: akumulatorowa szorowarka kompaktowa 43/25 C Classic Bp Pack firmy Kärcher. W standardzie wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 90 Ah – w połączeniu z bardzo energooszczędną i cichą głowicą szczotek dyskowych zapewnia do dwóch godzin czyszczenia. Bardzo wysoka stabilność cykliczna oznacza, że dostarczona szybka ładowarka może być używana do szybkiego podładowania lub pełnego naładowania akumulatora, w zależności od potrzeb. Dzięki kompaktowej konstrukcji o szerokości roboczej 43 cm i dwóm 25-litrowym zbiornikom na świeżą i zanieczyszczoną wodę, to niewielkie urządzenie do czyszczenia podłóg oferuje maksymalną zwrotność, dzięki czemu idealnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc. W związku z tym doskonale nadaje się do użytku przez wykonawców usług budowlanych, a także do czyszczenia konserwacyjnego w hotelach, restauracjach, małych sklepach lub klinikach.

Cechy i zalety
Szorowarka BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Trwała bateria litowo-jonowa
Trwała bateria litowo-jonowa
Długi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu. Bezobsługowa technologia akumulatora.
Szorowarka BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Solidny design
Solidny design
Solidne elementy sterujące przeznaczone do codziennego użytku. Wysoka niezawodność i trwałość.
Szorowarka BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC: Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY
Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY
Łatwy w nawigacji panel sterowania z intuicyjnymi piktogramami. Wyłącznik awaryjny i zawór elektromagnetyczny do automatycznego zatrzymywania wody. Łatwa obsługa dzięki elementom sterującym z kolorowym oznakowaniem.
Wydajność urządzenia 1-tarczowego
  • Cicha i energooszczędna głowica szczotek dyskowych.
  • Do czyszczenia w miejscach wrażliwych na hałas.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 430
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 750
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 25 / 25
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1720
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 860
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 24 / 90
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 230
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Zużycie wody (l/min) maks. 2,7
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 66
Moc znamionowa (W) 1100
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 44
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1135 x 520 x 1025

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Zasilanie bateryjne
  • Ładowarka
  • Belka ssąca typ V

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
Szorowarka BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC

Wideo

Zastosowania
  • Idealne rozwiązanie dla firm budowlanych, hoteli i restauracji
  • Do czyszczenia konserwacyjnego w szpitalach i przychodniach
  • Również do czyszczenia posadzek w mniejszych obiektach handlowych
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