Szorowarka BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
Szorowarka kompaktowa BD 43/25 C Classic Bp Pack o szerokości roboczej 43 cm i 25-litrowym zbiorniku, w standardzie z akumulatorem litowo-jonowym 90 Ah i szybką ładowarką.
Wydajna, kompaktowa, cicha: akumulatorowa szorowarka kompaktowa 43/25 C Classic Bp Pack firmy Kärcher. W standardzie wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 90 Ah – w połączeniu z bardzo energooszczędną i cichą głowicą szczotek dyskowych zapewnia do dwóch godzin czyszczenia. Bardzo wysoka stabilność cykliczna oznacza, że dostarczona szybka ładowarka może być używana do szybkiego podładowania lub pełnego naładowania akumulatora, w zależności od potrzeb. Dzięki kompaktowej konstrukcji o szerokości roboczej 43 cm i dwóm 25-litrowym zbiornikom na świeżą i zanieczyszczoną wodę, to niewielkie urządzenie do czyszczenia podłóg oferuje maksymalną zwrotność, dzięki czemu idealnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc. W związku z tym doskonale nadaje się do użytku przez wykonawców usług budowlanych, a także do czyszczenia konserwacyjnego w hotelach, restauracjach, małych sklepach lub klinikach.
Cechy i zalety
Trwała bateria litowo-jonowaDługi czas pracy i wysoka wydajność dzięki szybkiemu i okresowemu ładowaniu. Bezobsługowa technologia akumulatora.
Solidny designSolidne elementy sterujące przeznaczone do codziennego użytku. Wysoka niezawodność i trwałość.
Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASYŁatwy w nawigacji panel sterowania z intuicyjnymi piktogramami. Wyłącznik awaryjny i zawór elektromagnetyczny do automatycznego zatrzymywania wody. Łatwa obsługa dzięki elementom sterującym z kolorowym oznakowaniem.
Wydajność urządzenia 1-tarczowego
- Cicha i energooszczędna głowica szczotek dyskowych.
- Do czyszczenia w miejscach wrażliwych na hałas.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|430
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|750
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|25 / 25
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1720
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|860
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|24 / 90
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|230
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|180
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,7
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|66
|Moc znamionowa (W)
|1100
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|44
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- Zasilanie bateryjne
- Ładowarka
- Belka ssąca typ V
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
Wideo
Zastosowania
- Idealne rozwiązanie dla firm budowlanych, hoteli i restauracji
- Do czyszczenia konserwacyjnego w szpitalach i przychodniach
- Również do czyszczenia posadzek w mniejszych obiektach handlowych
Akcesoria
Środki czyszczące
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