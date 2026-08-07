Wydajna, kompaktowa, cicha: akumulatorowa szorowarka kompaktowa 43/25 C Classic Bp Pack firmy Kärcher. W standardzie wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności 90 Ah – w połączeniu z bardzo energooszczędną i cichą głowicą szczotek dyskowych zapewnia do dwóch godzin czyszczenia. Bardzo wysoka stabilność cykliczna oznacza, że dostarczona szybka ładowarka może być używana do szybkiego podładowania lub pełnego naładowania akumulatora, w zależności od potrzeb. Dzięki kompaktowej konstrukcji o szerokości roboczej 43 cm i dwóm 25-litrowym zbiornikom na świeżą i zanieczyszczoną wodę, to niewielkie urządzenie do czyszczenia podłóg oferuje maksymalną zwrotność, dzięki czemu idealnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc. W związku z tym doskonale nadaje się do użytku przez wykonawców usług budowlanych, a także do czyszczenia konserwacyjnego w hotelach, restauracjach, małych sklepach lub klinikach.