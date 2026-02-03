Szorowarka BD 50/50 C Bp Classic

Najnowsza szorowarka kompaktowa charakteryzuje się prostą obsługą i atrakcyjnym stosunkiem cena / jakość.

Zasilana bateryjnie, mała, kompaktowa szorowarka przeznaczona do codziennego czyszczenia twardych i elastycznych wykładzin podłogowych. Wyposażona w panel sterowania EASY, co zapewnia łatwą obsługę oraz szybki czas nauki podstawowych funkcji urządzenia. Pojedynczy wyświetlacz obok panelu sterowania pokazuje poziom naładowania akumulatora i czas pracy. Duża pojemność zbiornika zapewnia długie okresy pracy bez przerw. Szorowarkę wyposażono w głowicę szorującą w popularnym rozmiarze D 51.

Cechy i zalety
Szorowarka BD 50/50 C Bp Classic: Elektrozawór i rolka transportowa ułatwiają przemieszczanie urządzenia
Elektrozawór i rolka transportowa ułatwiają przemieszczanie urządzenia
Elektrozawór do automatycznego odcięcia wody po zwolnieniu wyłącznika. Rozkładana rolka transportowa. Rozkładana rolka transportowa znacznie ułatwia transport maszyny.
Szorowarka BD 50/50 C Bp Classic: Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY
Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania EASY
Czytelne symbole i panel sterowania. Krótki czas zapoznania się z funkcjami urządzenia. Żółte elementy obsługowe ułatwiają pracę każdemu użytkownikowi.
Szorowarka BD 50/50 C Bp Classic: Atrakcyjny cenowo model szorowarki
Atrakcyjny cenowo model szorowarki
Doskonała relacja ceny do wydajności. Obsługa zredukowana do najważniejszych funkcji.
Duża pojemność zbiornika pomimo kompaktowych wymiarów szorowarki
  • Łatwa w manewrowaniu.
  • Bardzo dobra widoczność czyszczonej powierzchni.
Możliwość montowania różnych typów baterii.
  • Łatwy dostęp do akumulatorów zapewnia ich bezproblemową wymianę.
  • Przystosowana do pracy wielozmianowej.
Opcjonalny zestaw Home-Base
  • Opcjonalne zestawy umożliwiające łatwiejsze przewożenie wyposażenia.
  • Wyposażenie do czyszczenia ręcznego może być transportowane na szorowarce.
Panel sterowania EASY
  • Obsługa urządzenia za pomocą jednego przełącznika.
  • Łatwa i prosta obsługa.
Kod kolorów - wszystkie elementy obsługowe zaznaczono kolorem żółtym.
  • Szybki czas nauki funkcjonowania urządzenia.
Solidne i trwałe elementy sterowania
  • Doskonale nadaje się do codziennego czyszczenia.
  • Bardzo trwała.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 900
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 2040
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1200
Zasilanie bateryjne (V) 24
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 180
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1240
Zużycie wody (l/min) maks. 2,3
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 66 - 66
Moc znamionowa (W) maks. 1100
Waga bez akcesoriów (kg) 52
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1170 x 570 x 1025

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Belka ssąca typ V

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
Szorowarka BD 50/50 C Bp Classic

Wideo

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.