Szorowarka BR 30/1 C Bp Pack 18/25

Urządzenie idealne do higienicznego czyszczenia i dezynfekcji posadzek na małych obszarach: Kompaktowa, bezprzewodowa szorowarka Kärcher BR 30/1 C Bp Pack z technologią szczotek walcowych z mikrofibry.

Wyjątkowo kompaktowa i bezprzewodowa szorowarka BR 30/1 C Bp Pack to doskonały wybór do higienicznego czyszczenia wszystkich rodzajów twardych posadzek, w tym gresu i posadzek antypoślizgowych. W porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek, technologia szczotek walcowych z mikrofibry, pozwala uzyskać do 20% lepsze efekty czyszczenia oraz do 60 procent szybsze suszenie. Zasilana bardzo wydajnym 18-woltowym litowo-jonowym akumulatorem Kärcher Battery Universe, szorowarka BR 30/1 C Bp Pack jest idealnym rozwiązaniem do czyszczenia małych obszarów takich jak: biura, sklepy, gabinety lekarskie, recepcje, hotele i restauracje, a nawet stołówki, szkoły czy też szpitale. Urządzenie używanie wraz ze środkiem czyszcząco-dezynfekującym RM 732 lub środkiem dezynfekcyjnym RM 735 doskonale sprawdzi się do dezynfekcji posadzek.

Cechy i zalety
Szorowarka BR 30/1 C Bp Pack 18/25: Doskonałe efekty czyszczenia
Doskonałe efekty czyszczenia
Do 20% lepsze rezultaty w porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek. Dokładne zasysanie brudnej wody, środków czyszczących, dużych zanieczyszczeń, włosów i sierści. Bardziej skuteczne czyszczenie i higiena na wysokim poziomie.
Szorowarka BR 30/1 C Bp Pack 18/25: Krótki czas suszenia
Krótki czas suszenia
Do 60% szybsze suszenie w porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek. Szybsze suszenie obniża ryzyko poślizgnięcia na mokrych posadzkach. Krótsze czyszczenie oznacza wyższą wydajności oraz niższe koszty.
Szorowarka BR 30/1 C Bp Pack 18/25: Higiena na wysokim poziomie
Higiena na wysokim poziomie
Dokładne zasysanie brudnej wody, środków czyszczących, dużych zanieczyszczeń, włosów i sierści. Higieniczne czyszczenie dla większego bezpieczeństwa podczas pracy. Niższe ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i rozprzestrzeniania się patogenów.
Pozycja parking z miejscami do odłożenia
  • W pozycji parking mokre szczotki walcowe nie dotykają posadzki.
  • Szybko schnące szczotki walcowe.
Akumulator litowo-jonowy
  • Kompatybilny z urządzeniami z platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery Universe.
  • Długa żywotność i czas pracy, szybkie ładowanie, jak również możliwość doładowywania.
  • Do 25% większa wydajność w porównaniu z urządzeniami przewodowymi.
Zintegrowana funkcja zamiatania wstępnego oraz grzebień do zbierania włosów i sierści
  • Zmniejsza a nawet wyklucza konieczność usuwania kurzu i odkurzania.
  • Do 50% skraca czas czyszczenia.
  • Do 50% zmniejsza całkowite koszty operacyjne oraz koszty czyszczenia.
Kompaktowy i wyjątkowo solidny design
  • Wysoka jakość, trwałe i metalowe części.
  • Wysoka wydajności i niskie koszty konserwacji.
Urządzenie umożliwia dezynfekcję posadzek przy pomocy środka czyszcząco-dezynfekującego RM 732
  • Obniża a nawet zapobiega rozprzestrzenianiu się patogenów, w tym wirusa SARS-CoV-2.
  • Zapewnia higieniczne czyste otoczenie.
  • Wysoki standard higieny w miejscu pracy zmniejsza liczbę straconych dni z powodu absencji chorobowych.
Specyfikacja

Dane techniczne

Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 300
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 1 / 0,7
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 200
Typ baterii Wymienna bateria litowo-jonowa
Napięcie (V) 18
Wydajność (Ah) 2,5
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²) maks. 150 (2,5 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 45
Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) 44 / 70
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 500 - 650
Nacisk szczotki (g/cm²) 40
Zużycie wody (ml/min) 30
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) maks. 55
Moc znamionowa (W) 70
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 11
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 6,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 340 x 305 x 1200

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Szczotka walcowa: 1 szt.

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
Wideo

Zastosowania
  • Idealne rozwiązanie do biur, gabinetów lekarskich, recepcji, hoteli oraz restauracji.
  • Urządzenie doskonale sprawdzi się do czyszczenia posadzek w stołówkach, szkołach i szpitalach.
  • Doskonale sprawdzi się w biurach, placówkach handlowych, hotelach, stołówkach, kancelariach prawnych, szpitalach oraz szkołach
