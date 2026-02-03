Wyjątkowo kompaktowa i bezprzewodowa szorowarka BR 30/1 C Bp Pack to doskonały wybór do higienicznego czyszczenia wszystkich rodzajów twardych posadzek, w tym gresu i posadzek antypoślizgowych. W porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek, technologia szczotek walcowych z mikrofibry, pozwala uzyskać do 20% lepsze efekty czyszczenia oraz do 60 procent szybsze suszenie. Zasilana bardzo wydajnym 18-woltowym litowo-jonowym akumulatorem Kärcher Battery Universe, szorowarka BR 30/1 C Bp Pack jest idealnym rozwiązaniem do czyszczenia małych obszarów takich jak: biura, sklepy, gabinety lekarskie, recepcje, hotele i restauracje, a nawet stołówki, szkoły czy też szpitale. Urządzenie używanie wraz ze środkiem czyszcząco-dezynfekującym RM 732 lub środkiem dezynfekcyjnym RM 735 doskonale sprawdzi się do dezynfekcji posadzek.