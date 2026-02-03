Szorowarka BR 30/1 C Bp Pack 18/30
Urządzenie idealne do higienicznego czyszczenia i dezynfekcji posadzek na małych obszarach: Kompaktowa, bezprzewodowa szorowarka Kärcher BR 30/1 C Bp Pack z technologią szczotek walcowych z mikrofibry.
Wyjątkowo kompaktowa i bezprzewodowa szorowarka BR 30/1 C Bp Pack to doskonały wybór do higienicznego czyszczenia wszystkich rodzajów twardych posadzek, w tym gresu i posadzek antypoślizgowych. W porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek, technologia szczotek walcowych z mikrofibry, pozwala uzyskać do 20% lepsze efekty czyszczenia oraz do 60 procent szybsze suszenie. Zasilana bardzo wydajnym 18-woltowym litowo-jonowym akumulatorem Kärcher Battery Universe, szorowarka BR 30/1 C Bp Pack jest idealnym rozwiązaniem do czyszczenia małych obszarów takich jak: biura, sklepy, gabinety lekarskie, recepcje, hotele i restauracje, a nawet stołówki, szkoły czy też szpitale. Urządzenie używanie wraz ze środkiem czyszcząco-dezynfekującym RM 732 lub środkiem dezynfekcyjnym RM 735 doskonale sprawdzi się do dezynfekcji posadzek.
Cechy i zalety
Doskonałe efekty czyszczeniaDo 20% lepsze rezultaty w porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek. Dokładne zasysanie brudnej wody, środków czyszczących, dużych zanieczyszczeń, włosów i sierści. Bardziej skuteczne czyszczenie i higiena na wysokim poziomie.
Krótki czas suszeniaDo 60% szybsze suszenie w porównaniu z ręcznym czyszczeniem posadzek. Szybsze suszenie obniża ryzyko poślizgnięcia na mokrych posadzkach. Krótsze czyszczenie oznacza wyższą wydajności oraz niższe koszty.
Higiena na wysokim poziomieDokładne zasysanie brudnej wody, środków czyszczących, dużych zanieczyszczeń, włosów i sierści. Higieniczne czyszczenie dla większego bezpieczeństwa podczas pracy. Niższe ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i rozprzestrzeniania się patogenów.
Pozycja parking z miejscami do odłożenia
- W pozycji parking mokre szczotki walcowe nie dotykają posadzki.
- Szybko schnące szczotki walcowe.
Akumulator litowo-jonowy
- Kompatybilny z urządzeniami z platformy bateryjnej 18 V Kärcher Battery Universe.
- Długa żywotność i czas pracy, szybkie ładowanie, jak również możliwość doładowywania.
- Do 25% większa wydajność w porównaniu z urządzeniami przewodowymi.
Zintegrowana funkcja zamiatania wstępnego oraz grzebień do zbierania włosów i sierści
- Zmniejsza a nawet wyklucza konieczność usuwania kurzu i odkurzania.
- Do 50% skraca czas czyszczenia.
- Do 50% zmniejsza całkowite koszty operacyjne oraz koszty czyszczenia.
Kompaktowy i wyjątkowo solidny design
- Wysoka jakość, trwałe i metalowe części.
- Wysoka wydajności i niskie koszty konserwacji.
Urządzenie umożliwia dezynfekcję posadzek przy pomocy środka czyszcząco-dezynfekującego RM 732
- Obniża a nawet zapobiega rozprzestrzenianiu się patogenów, w tym wirusa SARS-CoV-2.
- Zapewnia higieniczne czyste otoczenie.
- Wysoki standard higieny w miejscu pracy zmniejsza liczbę straconych dni z powodu absencji chorobowych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|300
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|1 / 0,7
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|200
|Typ baterii
|Wymienna bateria litowo-jonowa
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|3
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|maks. 200 (3,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 60
|Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min)
|39 / 65
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|500 - 650
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|40
|Zużycie wody (ml/min)
|30
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|maks. 55
|Moc znamionowa (W)
|70
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|12
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|340 x 305 x 1200
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Szczotka walcowa: 1 szt.
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
Wideo
Zastosowania
- Idealne rozwiązanie do biur, gabinetów lekarskich, recepcji, hoteli oraz restauracji.
- Urządzenie doskonale sprawdzi się do czyszczenia posadzek w stołówkach, szkołach i szpitalach.
- Doskonale sprawdzi się w biurach, placówkach handlowych, hotelach, stołówkach, kancelariach prawnych, szpitalach oraz szkołach
