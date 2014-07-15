Szorowarka BR 30/4 C

Kompaktowa szorowarka z odsysaniem wyposażona w szczotkę walcową. Zasilana sieciowo. Charakteryzuje się prostą obsługą i niską głowicą szczotkową.

Doskonale sprawdza się w małych pomieszczeniach, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. Urządzenie szczególnie polecane jest firmom sprzątającym oraz branży restauracyjnej i hotelarskiej. Elastyczne, gumowe listwy ssące skutecznie zbierają wodę zarówno podczas przemieszczenia się urządzenia do przodu jak i do tyłu, pozostawiając podłogę niemal całkowicie suchą. Szorowarka posiada możliwość wyłączenia odsysania i pracy w dwóch przejściach roboczych. Pozwala to na skuteczne czyszczenie szczególnie uporczywych zabrudzeń. Wyłączenie ssania odbywa się poprzez naciśnięcie pedału. Zbiorniki wody czystej i brudnej można zdjąć i w przypadku pierwszego wygodnie napełnić pod kranem, a w przypadku drugiego łatwo opróżnić. Zbiorniki można zdejmować razem lub osobno.

Cechy i zalety
Szybko obracająca się szczotka walcowa
  • Dziesięciokrotnie wyższa siła nacisku niż w przypadku czyszczenia ręcznego.
  • Szczotka walcowa czyści również teksturowane powierzchnie i szczeliny.
  • Rolka zapewnia automatyczny ruch do przodu, dzięki czemu urządzenia nie trzeba pchać.
Błyskawicznie suche
  • Miękkie listwy ssące zasysają wilgoć z posadzki, pozostawiając ją suchą – zarówno podczas jazdy do przodu, jak i do tyłu.
  • Po posadzce można natychmiast ponownie chodzić.
  • W przypadku intensywnego czyszczenia ssanie można wyłączyć za pomocą pedału nożnego.
Możliwość wyłączenia odsysania
  • Wyłączenie ssania odbywa się poprzez naciśnięcie pedału.
  • W przypadku dużych zabrudzeń w pierwszym przejściu roboczym nanosimy roztwór czyszczący, a w drugim go odsysamy.
Wyjmowane zbiorniki
  • Zbiornik wody czystej można zdjać i napełnić osobno.
  • Zbiornik wody brudnej również może być zdjęty osobno i opróżniony.
  • Zbiorniki można zdejmować razem lub osobno.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie sieciowe
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 300
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 300
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 4 / 4
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 200
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 130
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 1450
Nacisk szczotki (g/cm²) 100
Zużycie wody (l/min) 0,3
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) maks. 72
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Moc znamionowa (W) 820
Kolor antracyt
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 507 x 343 x 1145

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 1 szt.
  • Kółka transportowe
  • 2 proste belki ssące: 1 szt.

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
  • Zasilanie sieciowe
Szorowarka BR 30/4 C
Szorowarka BR 30/4 C

Wideo

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.