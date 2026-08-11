Urządzenie to jest tak łatwe w manewrowaniu jak odkurzacz szczotkowy. Wywiera dziesięciokrotnie większy nacisk niż mopowanie ręczne, zapewniając znacznie lepszą wydajność czyszczenia. A przy tym zapewnia prędkość wałka na poziomie około 1500 obrotów. Urządzenie utrzymuje ssanie podczas odkurzania do przodu i do tyłu. Belki ssące można również podnieść w przypadku uporczywych zanieczyszczeń. Zapewnia to dłuższy czas kontaktu elementów czyszczących.