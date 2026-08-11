Szorowarka BR 30/4 C Retail

Lekka i kompaktowa, innowacyjna i wydajna, ważąca zaledwie 11,5 kg szorowarka BR 30/4 C doskonale sprawdza się w czyszczeniu twardych powierzchni od 20 do 200 m², co stanowi doskonałą alternatywę dla czyszczenia ręcznego. Po czyszczeniu posadzki są natychmiast suche i nie grożą poślizgnięciem. Idealna do czyszczenia mniejszych sklepów, restauracji, stacji benzynowych, supermarketów, pomieszczeń sanitarnych, hoteli i miejsc z przekąskami lub jako uzupełnienie istniejącej szorowarki.

Urządzenie to jest tak łatwe w manewrowaniu jak odkurzacz szczotkowy. Wywiera dziesięciokrotnie większy nacisk niż mopowanie ręczne, zapewniając znacznie lepszą wydajność czyszczenia. A przy tym zapewnia prędkość wałka na poziomie około 1500 obrotów. Urządzenie utrzymuje ssanie podczas odkurzania do przodu i do tyłu. Belki ssące można również podnieść w przypadku uporczywych zanieczyszczeń. Zapewnia to dłuższy czas kontaktu elementów czyszczących.

Cechy i zalety
Szybko obracająca się szczotka walcowa
  • Dziesięciokrotnie wyższa siła nacisku niż w przypadku czyszczenia ręcznego.
  • Szczotka walcowa czyści również teksturowane powierzchnie i szczeliny.
  • Rolka zapewnia automatyczny ruch do przodu, dzięki czemu urządzenia nie trzeba pchać.
Błyskawicznie suche
  • Miękkie listwy ssące zasysają wilgoć z posadzki, pozostawiając ją suchą – zarówno podczas jazdy do przodu, jak i do tyłu.
  • Po posadzce można natychmiast ponownie chodzić.
  • W przypadku intensywnego czyszczenia ssanie można wyłączyć za pomocą pedału nożnego.
Możliwość wyłączenia odsysania
  • Wyłączenie ssania odbywa się poprzez naciśnięcie pedału.
  • W przypadku dużych zabrudzeń w pierwszym przejściu roboczym nanosimy roztwór czyszczący, a w drugim go odsysamy.
Wyjmowane zbiorniki
  • Zbiornik wody czystej można zdjać i napełnić osobno.
  • Zbiornik wody brudnej również może być zdjęty osobno i opróżniony.
  • Zbiorniki można zdejmować razem lub osobno.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie sieciowe
Szerokość robocza szczotek (mm) 300
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 300
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 4 / 4
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 200
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 150
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 1450
Nacisk szczotki (g/cm²) 100
Zużycie wody (l/min) 0,3
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 70,5
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Moc znamionowa (W) 820
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 12
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 390 x 335 x 1180

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 1 szt.
  • Prosta belka ssąca: 1 szt.

Wyposażenie

  • Zasilanie sieciowe

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