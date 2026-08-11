Szorowarka BR 30/4 C Retail
Lekka i kompaktowa, innowacyjna i wydajna, ważąca zaledwie 11,5 kg szorowarka BR 30/4 C doskonale sprawdza się w czyszczeniu twardych powierzchni od 20 do 200 m², co stanowi doskonałą alternatywę dla czyszczenia ręcznego. Po czyszczeniu posadzki są natychmiast suche i nie grożą poślizgnięciem. Idealna do czyszczenia mniejszych sklepów, restauracji, stacji benzynowych, supermarketów, pomieszczeń sanitarnych, hoteli i miejsc z przekąskami lub jako uzupełnienie istniejącej szorowarki.
Urządzenie to jest tak łatwe w manewrowaniu jak odkurzacz szczotkowy. Wywiera dziesięciokrotnie większy nacisk niż mopowanie ręczne, zapewniając znacznie lepszą wydajność czyszczenia. A przy tym zapewnia prędkość wałka na poziomie około 1500 obrotów. Urządzenie utrzymuje ssanie podczas odkurzania do przodu i do tyłu. Belki ssące można również podnieść w przypadku uporczywych zanieczyszczeń. Zapewnia to dłuższy czas kontaktu elementów czyszczących.
Cechy i zalety
Szybko obracająca się szczotka walcowa
- Dziesięciokrotnie wyższa siła nacisku niż w przypadku czyszczenia ręcznego.
- Szczotka walcowa czyści również teksturowane powierzchnie i szczeliny.
- Rolka zapewnia automatyczny ruch do przodu, dzięki czemu urządzenia nie trzeba pchać.
Błyskawicznie suche
- Miękkie listwy ssące zasysają wilgoć z posadzki, pozostawiając ją suchą – zarówno podczas jazdy do przodu, jak i do tyłu.
- Po posadzce można natychmiast ponownie chodzić.
- W przypadku intensywnego czyszczenia ssanie można wyłączyć za pomocą pedału nożnego.
Możliwość wyłączenia odsysania
- Wyłączenie ssania odbywa się poprzez naciśnięcie pedału.
- W przypadku dużych zabrudzeń w pierwszym przejściu roboczym nanosimy roztwór czyszczący, a w drugim go odsysamy.
Wyjmowane zbiorniki
- Zbiornik wody czystej można zdjać i napełnić osobno.
- Zbiornik wody brudnej również może być zdjęty osobno i opróżniony.
- Zbiorniki można zdejmować razem lub osobno.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie sieciowe
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|300
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|300
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|4 / 4
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|200
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|150
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|1450
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|100
|Zużycie wody (l/min)
|0,3
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|70,5
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Moc znamionowa (W)
|820
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|12
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|390 x 335 x 1180
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 1 szt.
- Prosta belka ssąca: 1 szt.
Wyposażenie
- Zasilanie sieciowe
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
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