Szorowarka BR 35/12 C Bp Pack Go!further
BR 35/12 C Bp Pack Go!Further to limitowana edycja czarnej szorowarki akumulatorowej, wykonanej w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonej w wyjątkowe akcesoria.
Czarna szorowarka akumulatorowa BR 35/12 C Bp Pack Go!Further z limitowanej edycji, wykonana w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażona w wyjątkowe akcesoria, to idealne rozwiązanie do skutecznego czyszczenia małych i obficie umeblowanych przestrzeni. Czyści do przodu i do tyłu, a dzięki niewielkiemu ciężarowi jest łatwa w transporcie i nadaje się do użytku na schodach. Obrotowa głowica szczotki walcowej z technologią KART (Kärcher Advanced Response Technology) umożliwia pracę na ciasnych zakrętach, zapewniając maksymalną zwrotność i zwinność. Wydajny, trwały akumulator litowo-jonowy zapewnia długi czas pracy, nie wymaga konserwacji, szybko się ładuje i jest do trzech razy trwalszy niż konwencjonalne akumulatory kwasowo-ołowiowe. Aby zwiększyć wydajność, tryb eco!efficiency można aktywować jednym naciśnięciem przycisku. Zmniejsza to zużycie energii, wydłuża czas pracy na akumulatorze i redukuje hałas o około 40 procent, umożliwiając pracę nawet w obszarach wrażliwych na hałas.
Cechy i zalety
W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy
- Bezobsługowa praca dzięki baterii o wyjątkowo długiej żywotności (około 3-krotnie dłuższej od baterii tradycyjnej).
- Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
- Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).
Niezwykle zwrotna i skuteczna – idealna do intensywnie umeblowanych obszarów
- Głowica szorująco - zbierająca z technologią KART obracająca się w zakresie +/ - 200°. Wygodna obsługa w narożnikach.
- Szczotka jest zawsze ustawiona prostopadle do kierunku jazdy. Belka ssąca niezawodnie pochłania wodę z każdego zakamarka.
- Umożliwia pracę do tyłu wraz z odsysaniem.
Zrównoważony rozwój
- Konstrukcja w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
- 40% ciszej.
- Do 50% dłuższy czas pracy i mniejsza emisja CO₂ dzięki trybowi eco!Mode.
Kompaktowe urządzenie
- Możliwość odsunięcia od ściany pod kątem 90°.
- Brak wystających elementów, łatwa obsługa urządzenia.
Bardzo niska waga
- 35% lżejsza niż konkurencyjne urządzenia podobnej klasy.
- Łatwiejsze manewrowanie na stopniach, progach lub schodach.
- Łatwiejszy transport w pojazdach.
Zbiera również grube zanieczyszczenia
- Efektywne zamiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.
- Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.
- Zapewnia optymalną pracę belki ssącej.
Składana kierownica
- Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
- Możliwość transportu także w małych pojazdach.
Kierownica regulowana na wysokość
- Ergonomiczna konstrukcja: możliwość dostosowania do różnych wzrostów użytkowników.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|350
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|450
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|12 / 12
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1400
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1050
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,2 / 21
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 1,5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 2,7
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|700 - 1500
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1050
|Zużycie wody (l/min)
|1
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|maks. 65
|Moc znamionowa (W)
|500
|Kolor
|antracyt
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|48
|Waga bez akcesoriów (kg)
|36
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|930 x 420 x 1100
¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 1 szt.
- Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
- Kółka transportowe
- Prosta belka ssąca: 1 szt.
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- Zmienna siła nacisku szczotek
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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