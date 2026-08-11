Czarna szorowarka akumulatorowa BR 35/12 C Bp Pack Go!Further z limitowanej edycji, wykonana w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażona w wyjątkowe akcesoria, to idealne rozwiązanie do skutecznego czyszczenia małych i obficie umeblowanych przestrzeni. Czyści do przodu i do tyłu, a dzięki niewielkiemu ciężarowi jest łatwa w transporcie i nadaje się do użytku na schodach. Obrotowa głowica szczotki walcowej z technologią KART (Kärcher Advanced Response Technology) umożliwia pracę na ciasnych zakrętach, zapewniając maksymalną zwrotność i zwinność. Wydajny, trwały akumulator litowo-jonowy zapewnia długi czas pracy, nie wymaga konserwacji, szybko się ładuje i jest do trzech razy trwalszy niż konwencjonalne akumulatory kwasowo-ołowiowe. Aby zwiększyć wydajność, tryb eco!efficiency można aktywować jednym naciśnięciem przycisku. Zmniejsza to zużycie energii, wydłuża czas pracy na akumulatorze i redukuje hałas o około 40 procent, umożliwiając pracę nawet w obszarach wrażliwych na hałas.