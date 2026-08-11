Szorowarka BR 35/12 C Bp Pack Go!further

BR 35/12 C Bp Pack Go!Further to limitowana edycja czarnej szorowarki akumulatorowej, wykonanej w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonej w wyjątkowe akcesoria.

Czarna szorowarka akumulatorowa BR 35/12 C Bp Pack Go!Further z limitowanej edycji, wykonana w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażona w wyjątkowe akcesoria, to idealne rozwiązanie do skutecznego czyszczenia małych i obficie umeblowanych przestrzeni. Czyści do przodu i do tyłu, a dzięki niewielkiemu ciężarowi jest łatwa w transporcie i nadaje się do użytku na schodach. Obrotowa głowica szczotki walcowej z technologią KART (Kärcher Advanced Response Technology) umożliwia pracę na ciasnych zakrętach, zapewniając maksymalną zwrotność i zwinność. Wydajny, trwały akumulator litowo-jonowy zapewnia długi czas pracy, nie wymaga konserwacji, szybko się ładuje i jest do trzech razy trwalszy niż konwencjonalne akumulatory kwasowo-ołowiowe. Aby zwiększyć wydajność, tryb eco!efficiency można aktywować jednym naciśnięciem przycisku. Zmniejsza to zużycie energii, wydłuża czas pracy na akumulatorze i redukuje hałas o około 40 procent, umożliwiając pracę nawet w obszarach wrażliwych na hałas.

Cechy i zalety
W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy
  • Bezobsługowa praca dzięki baterii o wyjątkowo długiej żywotności (około 3-krotnie dłuższej od baterii tradycyjnej).
  • Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
  • Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).
Niezwykle zwrotna i skuteczna – idealna do intensywnie umeblowanych obszarów
  • Głowica szorująco - zbierająca z technologią KART obracająca się w zakresie +/ - 200°. Wygodna obsługa w narożnikach.
  • Szczotka jest zawsze ustawiona prostopadle do kierunku jazdy. Belka ssąca niezawodnie pochłania wodę z każdego zakamarka.
  • Umożliwia pracę do tyłu wraz z odsysaniem.
Zrównoważony rozwój
  • Konstrukcja w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
  • 40% ciszej.
  • Do 50% dłuższy czas pracy i mniejsza emisja CO₂ dzięki trybowi eco!Mode.
Kompaktowe urządzenie
  • Możliwość odsunięcia od ściany pod kątem 90°.
  • Brak wystających elementów, łatwa obsługa urządzenia.
Bardzo niska waga
  • 35% lżejsza niż konkurencyjne urządzenia podobnej klasy.
  • Łatwiejsze manewrowanie na stopniach, progach lub schodach.
  • Łatwiejszy transport w pojazdach.
Zbiera również grube zanieczyszczenia
  • Efektywne zamiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.
  • Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.
  • Zapewnia optymalną pracę belki ssącej.
Składana kierownica
  • Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
  • Możliwość transportu także w małych pojazdach.
Kierownica regulowana na wysokość
  • Ergonomiczna konstrukcja: możliwość dostosowania do różnych wzrostów użytkowników.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 350
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 450
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 12 / 12
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1400
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1050
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,2 / 21
Czas pracy akumulatora (h) maks. 1,5
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 2,7
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 220 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 700 - 1500
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1050
Zużycie wody (l/min) 1
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) maks. 65
Moc znamionowa (W) 500
Kolor antracyt
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 48
Waga bez akcesoriów (kg) 36
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 930 x 420 x 1100

¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 1 szt.
  • Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
  • Kółka transportowe
  • Prosta belka ssąca: 1 szt.

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
  • Zmienna siła nacisku szczotek
Szorowarka BR 35/12 C Bp Pack Go!further
Szorowarka BR 35/12 C Bp Pack Go!further
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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