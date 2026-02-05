Szorowarka BR 35/12 C Bp Pack Li
Wysoka skuteczność czyszczenia, zwrotność i niska waga: szorowarka akumulatorowa BR 35/12 C z technologią KART została wykonana z materiału w 30% pochodzącego z recyklingu, aby dbać o zasoby.
Czyści zarówno do przodu, jak i do tyłu. Dzięki niewielkiemu ciężarowi, znakomicie radzi sobie także na schodach oraz jest bardzo wygodna podczas transportu. Zasilana akumulatorem szorowarka BR 35/12 C, to idealne i skuteczne rozwiązanie przeznaczone dla małych, jak również ciasnych przestrzeni. Obrotowa głowica wyposażona w szczotkę walcową z technologią KART (Kärcher Advanced Response Technology), umożliwia pracę w wąskich narożnikach, przez co zapewnia dużą zwrotność i maksymalną możliwość manewrowania. Długi czas pracy urządzenia jest osiągalny dzięki litowo-jonowemu akumulatorowi o dużej pojemności. Posiada możliwość szybkiego doładowywania. Jest całkowicie bezobsługowy i działa do 3 razy dłużej niż standardowe akumulatory. Szorowarka może pracować w trybie eco!efficiency, który zmniejsza zużycie energii, wydłuża czas pracy akumulatora, a także sprawia, że o około 40 procent obniża się poziom ciśnienia akustycznego pracy urządzenia. To umożliwia użytkowanie urządzenia w miejscach, o wysokiej wrażliwości na hałas.
Cechy i zalety
Głowica szorująco - zbierająca z technologią KART obracająca się w zakresie +/ - 200°. Wygodna obsługa w narożnikach.
- Niezwykle zwrotny i skuteczny – idealny do mocno umeblowanych obszarów.
- Szczotka jest zawsze ustawiona prostopadle do kierunku jazdy. Belka ssąca niezawodnie pochłania wodę z każdego zakamarka.
- Umożliwia pracę do tyłu wraz z odsysaniem.
Zrównoważony rozwój: materiał pochodzący w 30% z recyklingu i tryb eco!efficiency
- Oszczędność zasobów i wydłużenie czasu pracy o nawet 50%.
- O 40% cichsza.
- Redukcja emisji CO2.
W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy
- Bezobsługowa praca dzięki baterii o wyjątkowo długiej żywotności (około 3-krotnie dłuższej od baterii tradycyjnej).
- Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
- Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).
Kompaktowe urządzenie
- Możliwość odsunięcia od ściany pod kątem 90°.
- Brak wystających elementów, łatwa obsługa urządzenia.
Bardzo niska waga
- 35% lżejsza niż konkurencyjne urządzenia podobnej klasy.
- Łatwiejsze manewrowanie na stopniach, progach lub schodach.
- Łatwiejszy transport w pojazdach.
Składana kierownica
- Zajmuje mało miejsca podczas przechowywania.
- Możliwość transportu także w małych pojazdach.
Kierownica regulowana na wysokość
- Ergonomiczna konstrukcja: możliwość dostosowania do różnych wzrostów użytkowników.
Wbudowana ładowarka
- Wbudowana ładowarka – zawsze z urządzeniem.
- Pełne ładowanie trwa 3 godziny, ładowanie do połowy pojemności baterii – 1 godzinę. Doładowywanie baterii możliwe jest w każdej chwili.
- Ładowarka wyłącza się automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.
Szczotki walcowe
- Wysokie ciśnienie kontaktowe ułatwia usuwanie opornych zanieczyszczeń.
- Znakomicie czyści również chropowate powierzchnie i szczeliny.
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Funkcja odsysania
- Efektywne zamiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.
- Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.
- Zapewnia optymalną pracę belki ssącej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|350
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|450
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|12 / 12
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1400
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1050
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,2 / 21
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 1,5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 2,7
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|700 - 1500
|Nacisk szczotki (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1050
|Zużycie wody (l/min)
|1
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|maks. 65
|Moc znamionowa (W)
|500
|Kolor
|antracyt
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|48
|Waga bez akcesoriów (kg)
|36
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|930 x 420 x 1100
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 1 szt.
- Baterie i ładowarka w zestawie
- Kółka transportowe
- Prosta belka ssąca: 1 szt.
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- Zmienna siła nacisku szczotek
Wideo
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.