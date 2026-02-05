Czyści zarówno do przodu, jak i do tyłu. Dzięki niewielkiemu ciężarowi, znakomicie radzi sobie także na schodach oraz jest bardzo wygodna podczas transportu. Zasilana akumulatorem szorowarka BR 35/12 C, to idealne i skuteczne rozwiązanie przeznaczone dla małych, jak również ciasnych przestrzeni. Obrotowa głowica wyposażona w szczotkę walcową z technologią KART (Kärcher Advanced Response Technology), umożliwia pracę w wąskich narożnikach, przez co zapewnia dużą zwrotność i maksymalną możliwość manewrowania. Długi czas pracy urządzenia jest osiągalny dzięki litowo-jonowemu akumulatorowi o dużej pojemności. Posiada możliwość szybkiego doładowywania. Jest całkowicie bezobsługowy i działa do 3 razy dłużej niż standardowe akumulatory. Szorowarka może pracować w trybie eco!efficiency, który zmniejsza zużycie energii, wydłuża czas pracy akumulatora, a także sprawia, że o około 40 procent obniża się poziom ciśnienia akustycznego pracy urządzenia. To umożliwia użytkowanie urządzenia w miejscach, o wysokiej wrażliwości na hałas.