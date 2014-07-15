Szorowarka BR 40/10 C Adv

BR 40/10 C – jest najbardziej ekonomiczną maszyną w swojej klasie. Kompaktowe i wydajne urządzenie ma szerokość roboczą 400 mm i zbiornik o pojemności 10 litrów. Wersja Advance zawiera dodatkowe kółka transportowe i funkcję regulacji docisku szczotki.

Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę zarówno podczas poruszania się do przodu jak i do tyłu pozostawiając podłogi czyste i niemal od razu gotowe do użytkowania. Doskonale sprawdza się w warsztatach i salonach samochodowych, zakładach rzemieślniczych, biurowcach, obiektach SPA i sklepach. Regulacja siły nacisku szczotek na podłoże pozwala na maksymalnie skuteczną pracę na różnych podłogach bez ryzyka uszkodzenia wrażliwszych powierzchni. Dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe w krótkim czasie mogą usunąć nawet bardzo uporczywe zabrudzenia. Na uchwycie szorowarki umieszczone są dwa koła. Na czas transportu urządzenia, wystarczy zdjąć koła z uchwytu i zamontować na urządzeniu bez używania narzędzi. Pomagają one w transportowaniu szorowarki po schodach i nierównym podłożu, dzięki czemu czynność ta nie wymaga dużego nakładu sił. Podczas czyszczenia koła ponownie można umieścić na uchwycie, dzięki czemu nie przeszkadzają w pracy.

Cechy i zalety
Mocna i szybka
  • Dwie szczotki walcowe zapewniają wysokie ciśnienie kontaktowe.
  • Dwie listwy ssące zbierają wodę z powrotem – zarówno podczas jazdy do przodu, jak i do tyłu.
  • Po posadzce można natychmiast ponownie chodzić.
Regulacja siły nacisku szczotek
  • Łatwo dociera w trudniej dostępne miejsca.
  • Uchwyt może być obracany w dwie strony.
  • Zbiornik na wodę można zdemontować.
Niski koszt obsługi
  • Łatwa, beznarzędziowa wymiana szczotek i listew ssących.
  • Belkę do podawania wody można łatwo wyjąć i wyczyścić w razie potrzeby.
  • Wszystkie elementy elektryczne są szybko i łatwo dostępne.
Ergonomiczny uchwyt
  • Większa wygoda użytkownika.
  • Zintegrowane sterowanie przepływem wody i szczotką.
  • Łatwość transportu i przechowywania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie sieciowe
Szerokość robocza szczotek (mm) 400
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 400
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 10 / 10
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 400
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 300
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 1100
Nacisk szczotki (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Zużycie wody (l/min) 1
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) maks. 75
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50
Moc znamionowa (W) maks. 2300
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 35,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 520 x 470 x 1150

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 2 szt.
  • Kółka transportowe
  • 2 proste belki ssące: 1 szt.

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
  • Zasilanie sieciowe
  • Zmienna siła nacisku szczotek
Szorowarka BR 40/10 C Adv
Szorowarka BR 40/10 C Adv

Wideo

Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.