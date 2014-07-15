Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę zarówno podczas poruszania się do przodu jak i do tyłu pozostawiając podłogi czyste i niemal od razu gotowe do użytkowania. Doskonale sprawdza się w warsztatach i salonach samochodowych, zakładach rzemieślniczych, biurowcach, obiektach SPA i sklepach. Regulacja siły nacisku szczotek na podłoże pozwala na maksymalnie skuteczną pracę na różnych podłogach bez ryzyka uszkodzenia wrażliwszych powierzchni. Dwie przeciwbieżnie obracające się szczotki walcowe w krótkim czasie mogą usunąć nawet bardzo uporczywe zabrudzenia. Na uchwycie szorowarki umieszczone są dwa koła. Na czas transportu urządzenia, wystarczy zdjąć koła z uchwytu i zamontować na urządzeniu bez używania narzędzi. Pomagają one w transportowaniu szorowarki po schodach i nierównym podłożu, dzięki czemu czynność ta nie wymaga dużego nakładu sił. Podczas czyszczenia koła ponownie można umieścić na uchwycie, dzięki czemu nie przeszkadzają w pracy.