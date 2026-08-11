Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack Go!further

BR 45/22 C Bp Pack Go!Further to limitowana edycja czarnej szorowarki akumulatorowej, wykonanej w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonej w wyjątkowe akcesoria.

Nawet w dużych przestrzeniach często występują ciasne miejsca ze względu na gęsto umeblowane strefy. W takich przypadkach idealnym rozwiązaniem jest nasza limitowana edycja czarnej szorowarki akumulatorowej BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, wykonanej w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonej w wyjątkowe akcesoria. Zawiera głowicę szczotki walcowej, którą można obracać o 200° w obu kierunkach dzięki technologii KART (Kärcher Advanced Response Technology) i dużej szerokości roboczej. Dzięki temu jest wyjątkowo zwrotna i idealnie nadaje się do mocno umeblowanych obszarów. Stałe poprzeczne położenie szczotki i belki ssącej względem kierunku ruchu zapewnia większą wydajność powierzchniową i spójne efekty czyszczenia. Zastosowane wysokowydajne akumulatory litowo-jonowe są bezobsługowe i do trzech razy trwalsze niż konwencjonalne akumulatory kwasowo-ołowiowe. Przełączany tryb eco!efficiency dodatkowo wydłuża czas pracy i redukuje hałas o około 40 procent. Zintegrowany filtr EPA oczyszcza powietrze wylotowe z zanieczyszczonej wody i pozwala na stosowanie urządzenia nawet w obszarach wrażliwych pod względem higieny.

Cechy i zalety
W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy
  • Bezobsługowa praca dzięki baterii o wyjątkowo długiej żywotności (około 3-krotnie dłuższej od baterii tradycyjnej).
  • Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
  • Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).
Niezwykle zwrotna i skuteczna – idealna do intensywnie umeblowanych obszarów
  • Głowica szczotki obracana o +/-200° z technologią KART, umożliwiającą sterowanie urządzeniem. Dla wygodnego pokonywania zakrętów.
  • Szczotka jest zawsze ustawiona prostopadle do kierunku jazdy. Belka ssąca niezawodnie pochłania wodę z każdego zakamarka.
  • Umożliwia pracę do tyłu wraz z odsysaniem.
Zrównoważony rozwój
  • Konstrukcja w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
  • 40% ciszej.
  • Do 50% dłuższy czas pracy i mniejsza emisja CO₂ dzięki trybowi eco!Mode.
Kompaktowe urządzenie
  • Możliwość odsunięcia od ściany pod kątem 90°.
  • Brak wystających elementów, łatwa obsługa urządzenia.
Bardzo niska waga
  • 35% lżejsza niż konkurencyjne urządzenia podobnej klasy.
  • Łatwiejsze manewrowanie na stopniach, progach lub schodach.
  • Łatwiejszy transport w pojazdach.
Szczotki walcowe
  • Wysokie ciśnienie kontaktowe ułatwia usuwanie opornych zanieczyszczeń.
  • Znakomicie czyści również chropowate powierzchnie i szczeliny.
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Zbiera również grube zanieczyszczenia
  • Efektywne zamiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.
  • Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.
  • Zapewnia optymalną pracę belki ssącej.
Kierownica regulowana na wysokość
  • Ergonomiczna konstrukcja: możliwość dostosowania do różnych wzrostów użytkowników.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 450
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 500
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 22 / 22
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1800
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1260
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,2 / 30
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 3,5
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 220 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 750 - 1050
Nacisk szczotki (g/cm²) 100 - 150
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1118
Zużycie wody (l/min) 1
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 63
Napięcie (V) 25,2
Moc znamionowa (W) do 550
Kolor antracyt
Waga bez akcesoriów (kg) 43
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 866 x 530 x 1061

¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.

Zakres dostawy

  • Wersja: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Szczotka walcowa: 1 szt.
  • Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
  • Kółka transportowe
  • Prosta belka ssąca: 1 szt.

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
  • Zmienna siła nacisku szczotek
Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack Go!further
Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack Go!further
Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack Go!further
Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack Go!further
Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack Go!further
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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