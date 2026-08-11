Nawet w dużych przestrzeniach często występują ciasne miejsca ze względu na gęsto umeblowane strefy. W takich przypadkach idealnym rozwiązaniem jest nasza limitowana edycja czarnej szorowarki akumulatorowej BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, wykonanej w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonej w wyjątkowe akcesoria. Zawiera głowicę szczotki walcowej, którą można obracać o 200° w obu kierunkach dzięki technologii KART (Kärcher Advanced Response Technology) i dużej szerokości roboczej. Dzięki temu jest wyjątkowo zwrotna i idealnie nadaje się do mocno umeblowanych obszarów. Stałe poprzeczne położenie szczotki i belki ssącej względem kierunku ruchu zapewnia większą wydajność powierzchniową i spójne efekty czyszczenia. Zastosowane wysokowydajne akumulatory litowo-jonowe są bezobsługowe i do trzech razy trwalsze niż konwencjonalne akumulatory kwasowo-ołowiowe. Przełączany tryb eco!efficiency dodatkowo wydłuża czas pracy i redukuje hałas o około 40 procent. Zintegrowany filtr EPA oczyszcza powietrze wylotowe z zanieczyszczonej wody i pozwala na stosowanie urządzenia nawet w obszarach wrażliwych pod względem higieny.