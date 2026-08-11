Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack Go!further
BR 45/22 C Bp Pack Go!Further to limitowana edycja czarnej szorowarki akumulatorowej, wykonanej w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonej w wyjątkowe akcesoria.
Nawet w dużych przestrzeniach często występują ciasne miejsca ze względu na gęsto umeblowane strefy. W takich przypadkach idealnym rozwiązaniem jest nasza limitowana edycja czarnej szorowarki akumulatorowej BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, wykonanej w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ i wyposażonej w wyjątkowe akcesoria. Zawiera głowicę szczotki walcowej, którą można obracać o 200° w obu kierunkach dzięki technologii KART (Kärcher Advanced Response Technology) i dużej szerokości roboczej. Dzięki temu jest wyjątkowo zwrotna i idealnie nadaje się do mocno umeblowanych obszarów. Stałe poprzeczne położenie szczotki i belki ssącej względem kierunku ruchu zapewnia większą wydajność powierzchniową i spójne efekty czyszczenia. Zastosowane wysokowydajne akumulatory litowo-jonowe są bezobsługowe i do trzech razy trwalsze niż konwencjonalne akumulatory kwasowo-ołowiowe. Przełączany tryb eco!efficiency dodatkowo wydłuża czas pracy i redukuje hałas o około 40 procent. Zintegrowany filtr EPA oczyszcza powietrze wylotowe z zanieczyszczonej wody i pozwala na stosowanie urządzenia nawet w obszarach wrażliwych pod względem higieny.
Cechy i zalety
W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy
- Bezobsługowa praca dzięki baterii o wyjątkowo długiej żywotności (około 3-krotnie dłuższej od baterii tradycyjnej).
- Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
- Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).
Niezwykle zwrotna i skuteczna – idealna do intensywnie umeblowanych obszarów
- Głowica szczotki obracana o +/-200° z technologią KART, umożliwiającą sterowanie urządzeniem. Dla wygodnego pokonywania zakrętów.
- Szczotka jest zawsze ustawiona prostopadle do kierunku jazdy. Belka ssąca niezawodnie pochłania wodę z każdego zakamarka.
- Umożliwia pracę do tyłu wraz z odsysaniem.
Zrównoważony rozwój
- Konstrukcja w 38% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
- 40% ciszej.
- Do 50% dłuższy czas pracy i mniejsza emisja CO₂ dzięki trybowi eco!Mode.
Kompaktowe urządzenie
- Możliwość odsunięcia od ściany pod kątem 90°.
- Brak wystających elementów, łatwa obsługa urządzenia.
Bardzo niska waga
- 35% lżejsza niż konkurencyjne urządzenia podobnej klasy.
- Łatwiejsze manewrowanie na stopniach, progach lub schodach.
- Łatwiejszy transport w pojazdach.
Szczotki walcowe
- Wysokie ciśnienie kontaktowe ułatwia usuwanie opornych zanieczyszczeń.
- Znakomicie czyści również chropowate powierzchnie i szczeliny.
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Zbiera również grube zanieczyszczenia
- Efektywne zamiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.
- Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.
- Zapewnia optymalną pracę belki ssącej.
Kierownica regulowana na wysokość
- Ergonomiczna konstrukcja: możliwość dostosowania do różnych wzrostów użytkowników.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|450
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|500
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|22 / 22
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1800
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1260
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,2 / 30
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 3,5
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|750 - 1050
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|100 - 150
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1118
|Zużycie wody (l/min)
|1
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|63
|Napięcie (V)
|25,2
|Moc znamionowa (W)
|do 550
|Kolor
|antracyt
|Waga bez akcesoriów (kg)
|43
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|866 x 530 x 1061
¹⁾ Tylko urządzenie, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów.
Zakres dostawy
- Wersja: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Szczotka walcowa: 1 szt.
- Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
- Kółka transportowe
- Prosta belka ssąca: 1 szt.
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- Zmienna siła nacisku szczotek
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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