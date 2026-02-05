Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack Li

Lekka, poręczna, zwrotna szorowarka prowadzona ręcznie dostępna w wersji bez trakcji jezdnej. Zasilana bateryjnie. Charakteryzuje się wysoką elastycznością zastosowań i prostą, intuicyjną obsługą.

Kierownica, obrotowa głowica walcowa, niewielki ciężar urządzenia oraz brak krępującego ruchy kabla gwarantuje wyjątkową zwrotność i pozwala na swobodne manewrowanie urządzeniem. Szerokość robocza 450 mm. Głowica szorowarki może obracać się o 200 stopni w obu kierunkach. Akumulatory litowo-jonowe o dużej mocy zapewniają żywotność do trzech razy dłuższą niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów ołowiowych i są całkowicie bezobsługowe. Zastosowanie innowacyjnego trybu eco!efficiency może jeszcze bardziej wydłużyć czas pracy i zmniejszyć hałas emitowany przez urządzenie o około 40%. Opcjonalny filtr HEPA filtruje wydmuchiwane powietrze umożliwiając pracę w obszarach wrażliwych na higienę.

Cechy i zalety
Głowica szorująco - zbierająca z technologią KART, obracająca się w zakresie +/- 200°
Zapewnia wyjątkową zwrotność maszyny, także w miejscach z dużą ilością mebli i podczas pokonywania zakrętów. Szczotka jest zawsze ustawiona prostopadle do kierunku jazdy. Belka ssąca niezawodnie pochłania wodę z każdego zakamarka. Czyszczenie i odsysanie możliwe również podczas jazdy do tyłu.
W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy
Bezobsługowe akumulatory, trzykrotnie trwalsze niż tradycyjne. Częściowe ładowanie możliwe. Bardzo krótki czas ładowania (pełne ładowanie w ciągu 3h / połowa pojemności akumulatora - 1h)
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency
Ograniczenie zużycia energii i wydłużenia czasu pracy nawet o 50%. Redukcja emitowanego hałasu o 40%. Oszczędność energii przekłada się na ograniczenie śladu węglowego.
Kompaktowa budowa urządzenia
  • Umożliwia odjechanie od ściany pod kątem 90°.
  • Łatwa obsługa.
Niska waga
  • Ok. 35% lżejsza od porównywalnych szorowarek.
  • Łatwiejsze przenoszenie.
  • Łatwy transport - także w małych pojazdach.
Składana kierownica
  • Oszczędność miejsca.
  • Nadaj się do również do przewożenia małymi pojazdami.
Kierownica regulowana na wysokość
  • Ergonomiczna konstrukcja: możliwość dostosowania do różnych wzrostów użytkowników.
Wbudowana ładowarka
  • Ładowanie akumulatora możliwe w każdej chwili.
  • Pełne ładowanie trwa 3 godziny, ładowanie do połowy pojemności baterii – 1 godzinę. Doładowywanie baterii możliwe jest w każdej chwili.
  • Ładowarka wyłącza się automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.
Szczotki walcowe
  • Wysokie ciśnienie kontaktowe ułatwia usuwanie opornych zanieczyszczeń.
  • Znakomicie czyści również chropowate powierzchnie i szczeliny.
  • Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Funkcja wstępnego podmiatania
  • Efektywne zamiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.
  • Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.
  • Optymalna praca listwy zbierającej.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek (mm) 450
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 500
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 22 / 22
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1800
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1260
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,2 / 42
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2
Czas ładowania akumulatora (h) maks. 5
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 750 - 1050
Nacisk szczotki (g/cm²) 100 - 150
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1118
Zużycie wody (l/min) 1
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 66,5
Napięcie (V) 25,2
Moc znamionowa (W) do 550
Kolor antracyt
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 70
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 866 x 530 x 1061

Zakres dostawy

  • Szczotka walcowa: 1 szt.
  • Baterie i ładowarka w zestawie
  • Kółka transportowe
  • Prosta belka ssąca: 1 szt.

Wyposażenie

  • System dwóch zbiorników
  • Zmienna siła nacisku szczotek
