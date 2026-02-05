Kierownica, obrotowa głowica walcowa, niewielki ciężar urządzenia oraz brak krępującego ruchy kabla gwarantuje wyjątkową zwrotność i pozwala na swobodne manewrowanie urządzeniem. Szerokość robocza 450 mm. Głowica szorowarki może obracać się o 200 stopni w obu kierunkach. Akumulatory litowo-jonowe o dużej mocy zapewniają żywotność do trzech razy dłuższą niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów ołowiowych i są całkowicie bezobsługowe. Zastosowanie innowacyjnego trybu eco!efficiency może jeszcze bardziej wydłużyć czas pracy i zmniejszyć hałas emitowany przez urządzenie o około 40%. Opcjonalny filtr HEPA filtruje wydmuchiwane powietrze umożliwiając pracę w obszarach wrażliwych na higienę.