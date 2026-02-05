Szorowarka BR 45/22 C Bp Pack Li
Lekka, poręczna, zwrotna szorowarka prowadzona ręcznie dostępna w wersji bez trakcji jezdnej. Zasilana bateryjnie. Charakteryzuje się wysoką elastycznością zastosowań i prostą, intuicyjną obsługą.
Kierownica, obrotowa głowica walcowa, niewielki ciężar urządzenia oraz brak krępującego ruchy kabla gwarantuje wyjątkową zwrotność i pozwala na swobodne manewrowanie urządzeniem. Szerokość robocza 450 mm. Głowica szorowarki może obracać się o 200 stopni w obu kierunkach. Akumulatory litowo-jonowe o dużej mocy zapewniają żywotność do trzech razy dłuższą niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów ołowiowych i są całkowicie bezobsługowe. Zastosowanie innowacyjnego trybu eco!efficiency może jeszcze bardziej wydłużyć czas pracy i zmniejszyć hałas emitowany przez urządzenie o około 40%. Opcjonalny filtr HEPA filtruje wydmuchiwane powietrze umożliwiając pracę w obszarach wrażliwych na higienę.
Cechy i zalety
Głowica szorująco - zbierająca z technologią KART, obracająca się w zakresie +/- 200°Zapewnia wyjątkową zwrotność maszyny, także w miejscach z dużą ilością mebli i podczas pokonywania zakrętów. Szczotka jest zawsze ustawiona prostopadle do kierunku jazdy. Belka ssąca niezawodnie pochłania wodę z każdego zakamarka. Czyszczenie i odsysanie możliwe również podczas jazdy do tyłu.
W wyposażeniu akumulator litowo-jonowyBezobsługowe akumulatory, trzykrotnie trwalsze niż tradycyjne. Częściowe ładowanie możliwe. Bardzo krótki czas ładowania (pełne ładowanie w ciągu 3h / połowa pojemności akumulatora - 1h)
Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiencyOgraniczenie zużycia energii i wydłużenia czasu pracy nawet o 50%. Redukcja emitowanego hałasu o 40%. Oszczędność energii przekłada się na ograniczenie śladu węglowego.
Kompaktowa budowa urządzenia
- Umożliwia odjechanie od ściany pod kątem 90°.
- Łatwa obsługa.
Niska waga
- Ok. 35% lżejsza od porównywalnych szorowarek.
- Łatwiejsze przenoszenie.
- Łatwy transport - także w małych pojazdach.
Składana kierownica
- Oszczędność miejsca.
- Nadaj się do również do przewożenia małymi pojazdami.
Kierownica regulowana na wysokość
- Ergonomiczna konstrukcja: możliwość dostosowania do różnych wzrostów użytkowników.
Wbudowana ładowarka
- Ładowanie akumulatora możliwe w każdej chwili.
- Pełne ładowanie trwa 3 godziny, ładowanie do połowy pojemności baterii – 1 godzinę. Doładowywanie baterii możliwe jest w każdej chwili.
- Ładowarka wyłącza się automatycznie i nie pobiera energii w trybie czuwania.
Szczotki walcowe
- Wysokie ciśnienie kontaktowe ułatwia usuwanie opornych zanieczyszczeń.
- Znakomicie czyści również chropowate powierzchnie i szczeliny.
- Doskonałe rezultaty czyszczenia.
Funkcja wstępnego podmiatania
- Efektywne zamiatanie, szorowanie i odsysanie w jednym przejściu.
- Zbiera małe kamienie, trociny i inne małe zanieczyszczenia.
- Optymalna praca listwy zbierającej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|450
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|500
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|22 / 22
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1800
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1260
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,2 / 42
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2
|Czas ładowania akumulatora (h)
|maks. 5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|750 - 1050
|Nacisk szczotki (g/cm²)
|100 - 150
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1118
|Zużycie wody (l/min)
|1
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|66,5
|Napięcie (V)
|25,2
|Moc znamionowa (W)
|do 550
|Kolor
|antracyt
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|70
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|866 x 530 x 1061
Zakres dostawy
- Szczotka walcowa: 1 szt.
- Baterie i ładowarka w zestawie
- Kółka transportowe
- Prosta belka ssąca: 1 szt.
Wyposażenie
- System dwóch zbiorników
- Zmienna siła nacisku szczotek
Wideo
