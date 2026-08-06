Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp to doskonałe urządzenie umożliwiające wydajne czyszczenie posadzek. Wyróżnia je także wyjątkowo solidny design. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Jednodyskowa głowica szorująca D 51 zapewnia zachwycające efekty czyszczenia oraz umożliwia cichą pielęgnację oraz pośrednie czyszczenie posadzek nawet w czasie godzin pracy. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się dookoła urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność, nawet w przypadku trudno dostępnych obszarów. Napęd na koła ułatwia użytkowanie szorowarki, a także sprawia, że użytkowanie urządzenia nie powoduje zmęczenia operatora. Uniwersalny wąż do napełniania ułatwia nalewanie czystej wody do zbiornika urządzenia. Zaawansowane ustawienia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie.