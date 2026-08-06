Szorowarka B 50 W Bp+D51

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp do czyszczenia posadzek na mokro z solidnymi komponentami wykonanymi z aluminium, jednodyskową głowicą szorującą D 51, uniwersalnym wężem do napełniania, jak również możliwość połączenia urządzenia ze smartfonem.

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp to doskonałe urządzenie umożliwiające wydajne czyszczenie posadzek. Wyróżnia je także wyjątkowo solidny design. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Jednodyskowa głowica szorująca D 51 zapewnia zachwycające efekty czyszczenia oraz umożliwia cichą pielęgnację oraz pośrednie czyszczenie posadzek nawet w czasie godzin pracy. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się dookoła urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność, nawet w przypadku trudno dostępnych obszarów. Napęd na koła ułatwia użytkowanie szorowarki, a także sprawia, że użytkowanie urządzenia nie powoduje zmęczenia operatora. Uniwersalny wąż do napełniania ułatwia nalewanie czystej wody do zbiornika urządzenia. Zaawansowane ustawienia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie.

Cechy i zalety
Szorowarka B 50 W Bp+D51: Wyjątkowo kompaktowe urządzenie
Wyjątkowo kompaktowe urządzenie
Obserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność. Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.
Szorowarka B 50 W Bp+D51: Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie
Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie
Więcej funkcji oraz informacji. Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów. Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.
Szorowarka B 50 W Bp+D51: Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane
Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane
Solidne i trwałe komponenty. Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.
Belka ssąca łukowa z listwami zbierającymi Linatex
  • Perfekcyjne zasysanie nawet w przypadku strukturalnych posadzek oraz ciasnych zakrętów.
  • Mniejsze ryzyko poślizgnięcia i mniej ręcznej pracy.
Jednodyskowa głowica szorująca D 51
  • Ciche i energooszczędne urządzenie.
  • Wytrzymały akumulator umożliwia czyszczenie w czasie godzin pracy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²) maks. 3060
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1840
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość jazdy (km/h) maks. 6
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 140
Nacisk szczotki (kg/g/cm²) 29 / 32
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1400
Zużycie wody (l/min) maks. 2,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 245
Waga bez akcesoriów (kg) 103,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1367 x 609 x 1082

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Ładowarka
  • Belka ssąca łukowa
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • System dwóch zbiorników
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 50 W Bp+D51
Szorowarka B 50 W Bp+D51
Szorowarka B 50 W Bp+D51
Szorowarka B 50 W Bp+D51

Wideo

Zastosowania
  • Idealne urządzenie do czyszczenia budynków, w sektorze detalicznym, a także budynków użyteczności publicznej
  • Urządzenie doskonale sprawdzi się do czyszczenia posadzek w stołówkach, szkołach i szpitalach.
  • Do konserwacji oraz pośredniego czyszczenia np.: w budynkach użyteczności publicznej
Akcesoria
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