Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp to doskonałe urządzenie umożliwiające wydajne czyszczenie posadzek. Wyróżnia je także wyjątkowo solidny design. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Jednodyskowa głowica szorująca D 51 cicho i skutecznie zapewnia optymalne efekty czyszczenia. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się dookoła urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność, zwłaszcza w przypadku wąskich obszarów. Napęd na koła ułatwia użytkowanie szorowarki, a podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. Nowy system dozowania „Dose” pozwala również precyzyjnie dozować środek czyszczący - co umożliwia oszczędność czasu i zasobów. System automatycznego płukania umożliwia czyszczenie zbiornika brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Z kolei system automatycznego napełniania zbiornika czystej wody umożliwia automatyczne zatrzymanie urządzenia. Uniwersalny wąż do napełniania ułatwia nalewanie czystej wody do zbiornika urządzenia. Zaawansowane ustawienia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie.