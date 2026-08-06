Szorowarka B 50 W Bp+D60
Szorowarka B 50 W Bp z solidnymi komponentami wykonanymi z aluminium, głowicą szorującą D 60, wężem do napełniania, oraz możliwością połączenia urządzenia ze smartfonem.
Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp charakteryzuje się wyjątkowo wytrzymałą konstrukcją. Głowica szczotki i belka ssąca są wykonane z trwałego odlewu aluminiowego . Dwudyskowa głowica szorująca D 60 zapewnia optymalne efekty czyszczenia. Kompaktowa konstrukcja urządzenia zapewnia lepszą widoczność i możliwość manewrowania w wąskich miejscach. Trakcja ułatwia obsługę i zmniejsza obciążenie fizyczne operatora. Świeżą wodę można łatwo uzupełnić z dowolnego kranu za pomocą uniwersalnego węża do napełniania. Ponadto zaawansowane ustawienia i informacje można łatwo kontrolować za pomocą smartfona dzięki aplikacji „Machine connect”.
Cechy i zalety
Wyjątkowo kompaktowe urządzenieObserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność. Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.
Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonieWięcej funkcji oraz informacji. Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów. Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.
Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewaneSolidne i trwałe komponenty. Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.
Belka ssąca łukowa z listwami zbierającymi Linatex
- Perfekcyjne zasysanie nawet w przypadku strukturalnych posadzek oraz ciasnych zakrętów.
- Mniejsze ryzyko poślizgnięcia i mniej ręcznej pracy.
D 60 podwójna głowica szorująca dyskowa
- Duża szerokość robocza zapewnia skuteczne czyszczenie.
- Większa wydajność i szybsze czyszczenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|600
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|850
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|50 / 50
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 3600
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2160
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 6
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|150
|Nacisk szczotki (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1400
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,6
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|241
|Waga bez akcesoriów (kg)
|98,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 2 szt.
- Ładowarka
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- System dwóch zbiorników
- obsługa za pomocą aplikacji
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Idealne urządzenie do czyszczenia budynków, w sektorze detalicznym, a także budynków użyteczności publicznej
- Urządzenie doskonale sprawdzi się do czyszczenia posadzek w stołówkach, szkołach i szpitalach.
- Do konserwacji oraz pośredniego czyszczenia np.: w budynkach użyteczności publicznej
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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