Szorowarka B 50 W Bp +O51+Rinse+AF

Cechy i zalety
Wyjątkowo kompaktowe urządzenie
  • Obserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność.
  • Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.
Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie
  • Więcej funkcji oraz informacji.
  • Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów.
  • Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.
Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane
  • Solidne i trwałe komponenty.
  • Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.
Belka ssąca łukowa z listwami zbierającymi Linatex
  • Perfekcyjne zasysanie nawet w przypadku strukturalnych posadzek oraz ciasnych zakrętów.
  • Mniejsze ryzyko poślizgnięcia i mniej ręcznej pracy.
Automatyczny system napełniania zbiornika czystej wody
  • Szybkie i łatwe napełnianie zbiornika czystej wody.
  • Szybkie czyszczenie, brak możliwości przepełnienia zbiornika, dzięki automatycznemu zatrzymaniu urządzenia.
Automatyczny system płukania zbiornika
  • Czyszczenie zbiornika brudnej wody bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
  • Bez rozbryzgiwania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 3060
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1840
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość jazdy (km/h) maks. 6
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 20
Nacisk szczotki (kg) 36
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1400
Zużycie wody (l/min) maks. 2,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 245
Waga bez akcesoriów (kg) 109
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1380 x 610 x 1082

Zakres dostawy

  • Ładowarka
  • Belka ssąca łukowa
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • System dwóch zbiorników
  • System automatycznego płukania zbiornika
  • Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
  • głowica orbitalna
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • automatyczny system napełniający Auto Fill
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Szorowarka B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Szorowarka B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Szorowarka B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Szorowarka B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Szorowarka B 50 W Bp +O51+Rinse+AF

Wideo

Zastosowania
  • Idealne urządzenie do czyszczenia budynków, w sektorze detalicznym, a także budynków użyteczności publicznej
  • Urządzenie doskonale sprawdzi się do czyszczenia posadzek w stołówkach, szkołach i szpitalach.
  • Do konserwacji oraz pośredniego czyszczenia np.: w budynkach użyteczności publicznej
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

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