Szorowarka B 50 W Bp +O51+Rinse+AF
Cechy i zalety
Wyjątkowo kompaktowe urządzenie
- Obserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność.
- Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.
Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie
- Więcej funkcji oraz informacji.
- Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów.
- Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.
Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane
- Solidne i trwałe komponenty.
- Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.
Belka ssąca łukowa z listwami zbierającymi Linatex
- Perfekcyjne zasysanie nawet w przypadku strukturalnych posadzek oraz ciasnych zakrętów.
- Mniejsze ryzyko poślizgnięcia i mniej ręcznej pracy.
Automatyczny system napełniania zbiornika czystej wody
- Szybkie i łatwe napełnianie zbiornika czystej wody.
- Szybkie czyszczenie, brak możliwości przepełnienia zbiornika, dzięki automatycznemu zatrzymaniu urządzenia.
Automatyczny system płukania zbiornika
- Czyszczenie zbiornika brudnej wody bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
- Bez rozbryzgiwania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|510
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|850
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|50 / 50
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 3060
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1840
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 6
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|20
|Nacisk szczotki (kg)
|36
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1400
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|245
|Waga bez akcesoriów (kg)
|109
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1380 x 610 x 1082
Zakres dostawy
- Ładowarka
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- System dwóch zbiorników
- System automatycznego płukania zbiornika
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- głowica orbitalna
- obsługa za pomocą aplikacji
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Idealne urządzenie do czyszczenia budynków, w sektorze detalicznym, a także budynków użyteczności publicznej
- Urządzenie doskonale sprawdzi się do czyszczenia posadzek w stołówkach, szkołach i szpitalach.
- Do konserwacji oraz pośredniego czyszczenia np.: w budynkach użyteczności publicznej
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.