Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp do czyszczenia na mokro posadzek. Z solidnymi i trwałymi komponentami wykonanymi z aluminium, 90 Ah Li-Ion akumulatorem oraz jednodyskową głowicą szorującą.

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp to doskonałe urządzenie umożliwiające wydajne czyszczenie posadzek. Wyróżnia je wyjątkowo solidny design. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Jednodyskowa głowica szorująca D 51 zapewnia zachwycające efekty, umożliwia cichą pielęgnację oraz pośrednie czyszczenie posadzek - nawet w czasie czasie godzin pracy. Prowadzone ręcznie urządzenie jest zasilane 90 Ah litowo-jonowym akumulatorem, który pozwala na użytkowanie szorowarki przez długi czas. Uniwersalny wąż do napełniania ułatwia nalanie czystej wody do zbiornika urządzenia. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność. Napęd na koła ułatwia użytkowanie szorowarki, a także podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. Zaawansowane ustawienia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie.

Cechy i zalety
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51: Wyjątkowo kompaktowe urządzenie
Wyjątkowo kompaktowe urządzenie
Obserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność. Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51: Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie
Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie
Więcej funkcji oraz informacji. Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów. Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51: Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane
Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane
Solidne i trwałe komponenty. Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.
Belka ssąca łukowa z listwami zbierającymi Linatex
  • Perfekcyjne zasysanie nawet w przypadku strukturalnych posadzek oraz ciasnych zakrętów.
  • Mniejsze ryzyko poślizgnięcia i mniej ręcznej pracy.
Jednodyskowa głowica szorująca D 51
  • Ciche i energooszczędne urządzenie.
  • Wytrzymały akumulator umożliwia czyszczenie w czasie godzin pracy.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 3060
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1840
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,6 / 90
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 7
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość jazdy (km/h) maks. 6
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 140
Nacisk szczotki (kg/g/cm²) 29 / 32
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1400
Zużycie wody (l/min) maks. 2,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 245
Waga bez akcesoriów (kg) 158,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1367 x 609 x 1082

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Zasilanie bateryjne
  • Ładowarka
  • Belka ssąca łukowa
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • System dwóch zbiorników
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51

Wideo

Zastosowania
  • Idealne urządzenie do czyszczenia budynków, w sektorze detalicznym, a także budynków użyteczności publicznej
  • Urządzenie doskonale sprawdzi się do czyszczenia posadzek w stołówkach, szkołach i szpitalach.
  • Do konserwacji oraz pośredniego czyszczenia np.: w budynkach użyteczności publicznej
Akcesoria
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