Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp to doskonałe urządzenie umożliwiające wydajne czyszczenie posadzek. Wyróżnia je wyjątkowo solidny design. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Jednodyskowa głowica szorująca D 51 zapewnia zachwycające efekty, umożliwia cichą pielęgnację oraz pośrednie czyszczenie posadzek - nawet w czasie czasie godzin pracy. Prowadzone ręcznie urządzenie jest zasilane 90 Ah litowo-jonowym akumulatorem, który pozwala na użytkowanie szorowarki przez długi czas. Uniwersalny wąż do napełniania ułatwia nalanie czystej wody do zbiornika urządzenia. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność. Napęd na koła ułatwia użytkowanie szorowarki, a także podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. Zaawansowane ustawienia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie.