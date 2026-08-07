Szorowarka B 50 W Bp Pack 90 Ah Li+D51
Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp do czyszczenia na mokro posadzek. Z solidnymi i trwałymi komponentami wykonanymi z aluminium, 90 Ah Li-Ion akumulatorem oraz jednodyskową głowicą szorującą.
Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp to doskonałe urządzenie umożliwiające wydajne czyszczenie posadzek. Wyróżnia je wyjątkowo solidny design. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Jednodyskowa głowica szorująca D 51 zapewnia zachwycające efekty, umożliwia cichą pielęgnację oraz pośrednie czyszczenie posadzek - nawet w czasie czasie godzin pracy. Prowadzone ręcznie urządzenie jest zasilane 90 Ah litowo-jonowym akumulatorem, który pozwala na użytkowanie szorowarki przez długi czas. Uniwersalny wąż do napełniania ułatwia nalanie czystej wody do zbiornika urządzenia. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność. Napęd na koła ułatwia użytkowanie szorowarki, a także podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. Zaawansowane ustawienia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie.
Cechy i zalety
Wyjątkowo kompaktowe urządzenieObserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność. Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.
Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonieWięcej funkcji oraz informacji. Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów. Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.
Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewaneSolidne i trwałe komponenty. Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.
Belka ssąca łukowa z listwami zbierającymi Linatex
- Perfekcyjne zasysanie nawet w przypadku strukturalnych posadzek oraz ciasnych zakrętów.
- Mniejsze ryzyko poślizgnięcia i mniej ręcznej pracy.
Jednodyskowa głowica szorująca D 51
- Ciche i energooszczędne urządzenie.
- Wytrzymały akumulator umożliwia czyszczenie w czasie godzin pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|510
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|850
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|50 / 50
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 3060
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1840
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,6 / 90
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 7
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 6
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|140
|Nacisk szczotki (kg/g/cm²)
|29 / 32
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1400
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|245
|Waga bez akcesoriów (kg)
|158,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1367 x 609 x 1082
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 1 szt.
- Zasilanie bateryjne
- Ładowarka
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
Wyposażenie
- Napęd jezdny
- System dwóch zbiorników
- obsługa za pomocą aplikacji
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Idealne urządzenie do czyszczenia budynków, w sektorze detalicznym, a także budynków użyteczności publicznej
- Urządzenie doskonale sprawdzi się do czyszczenia posadzek w stołówkach, szkołach i szpitalach.
- Do konserwacji oraz pośredniego czyszczenia np.: w budynkach użyteczności publicznej
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
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Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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