Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp to doskonałe urządzenie umożliwiające wydajne czyszczenie posadzek. Wyróżnia je także wyjątkowo solidny design. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Jednodyskowa głowica szorująca D 51 ze zintegrowaną funkcją zamiatania skutecznie zapewnia optymalne i dokładne efekty czyszczenia. 90 Ah litowo-jonowy akumulator umożliwia użytkowanie szorowarki przez długi czas. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność nawet w przypadku wyjątkowo wąskich obszarów. Napęd na koła ułatwia użytkowanie szorowarki, a także podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. Nowy system dozowania „Dose” pozwala również precyzyjnie dozować środek czyszczący - co umożliwia oszczędność czasu i zasobów. Funkcja automatycznego płukania umożliwia czyszczenie zbiornika brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Uniwersalny wąż oraz system automatycznego napełniania umożliwiają napełnianie zbiornika czystej wody przy pomocy dowolnego kranu. Urządzenie zostało również wyposażone w funkcję zatrzymania. Zaawansowane ustawienia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie.