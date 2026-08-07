Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp charakteryzuje się wyjątkowo wytrzymałą konstrukcją. Głowica szczotki i belka ssąca są wykonane z trwałego odlewu aluminiowego . Dwudyskowa głowica szorująca D 60 zapewnia optymalne efekty czyszczenia. Kompaktowa konstrukcja urządzenia zapewnia lepszą widoczność i możliwość manewrowania w wąskich miejscach. Trakcja ułatwia obsługę i zmniejsza obciążenie fizyczne operatora. Świeżą wodę można łatwo uzupełnić z dowolnego kranu za pomocą uniwersalnego węża do napełniania. Ponadto zaawansowane ustawienia i informacje można łatwo kontrolować za pomocą smartfona dzięki aplikacji „Machine connect”. Długi czas pracy zapewnia akumulator litowo-jonowy 90 Ah .