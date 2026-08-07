Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60

Szorowarka B 50 W Bp z solidnymi komponentami wykonanymi z aluminium, akumulatorem litowo-jonowym 90 Ah, głowicą szorującą D 60, wężem do napełniania.

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp charakteryzuje się wyjątkowo wytrzymałą konstrukcją. Głowica szczotki i belka ssąca są wykonane z trwałego odlewu aluminiowego . Dwudyskowa głowica szorująca D 60 zapewnia optymalne efekty czyszczenia. Kompaktowa konstrukcja urządzenia zapewnia lepszą widoczność i możliwość manewrowania w wąskich miejscach. Trakcja ułatwia obsługę i zmniejsza obciążenie fizyczne operatora. Świeżą wodę można łatwo uzupełnić z dowolnego kranu za pomocą uniwersalnego węża do napełniania. Ponadto zaawansowane ustawienia i informacje można łatwo kontrolować za pomocą smartfona dzięki aplikacji „Machine connect”. Długi czas pracy zapewnia akumulator litowo-jonowy 90 Ah .

Cechy i zalety
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60: Wyjątkowo kompaktowe urządzenie
Wyjątkowo kompaktowe urządzenie
Obserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność. Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60: Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie
Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie
Więcej funkcji oraz informacji. Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów. Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60: Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane
Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane
Solidne i trwałe komponenty. Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.
Belka ssąca łukowa z listwami zbierającymi Linatex
  • Perfekcyjne zasysanie nawet w przypadku strukturalnych posadzek oraz ciasnych zakrętów.
  • Mniejsze ryzyko poślizgnięcia i mniej ręcznej pracy.
D 60 podwójna głowica szorująca dyskowa
  • Duża szerokość robocza zapewnia skuteczne czyszczenie.
  • Większa wydajność i szybsze czyszczenie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 600
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 3600
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 2160
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,6 / 90
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Czas ładowania akumulatora (h) ok. 7
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość jazdy (km/h) maks. 6
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 150
Nacisk szczotki (kg/g/cm²) 25 / 25
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1400
Zużycie wody (l/min) maks. 2,6
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 241
Waga bez akcesoriów (kg) 154
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1280 x 636 x 1082

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 2 szt.
  • Zasilanie bateryjne
  • Ładowarka
  • Belka ssąca łukowa
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana

Wyposażenie

  • Napęd jezdny
  • System dwóch zbiorników
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60

Wideo

Zastosowania
  • Idealne urządzenie do czyszczenia budynków, w sektorze detalicznym, a także budynków użyteczności publicznej
  • Urządzenie doskonale sprawdzi się do czyszczenia posadzek w stołówkach, szkołach i szpitalach.
  • Do konserwacji oraz pośredniego czyszczenia np.: w budynkach użyteczności publicznej
Akcesoria
Środki czyszczące
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