B 50 W Bp to doskonałe urządzenie umożliwiające wydajne czyszczenie posadzek. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Dwudyskowa głowica szorująca D 60 zapewnia ciche i skutecznie efekty czyszczenia. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się dookoła urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność, zwłaszcza w przypadku wąskich obszarów. Trakcja ułatwia użytkowanie szorowarki, a podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. Nowy system dozowania „Dose” pozwala również precyzyjnie dozować środek czyszczący - co umożliwia oszczędność czasu i zasobów. System automatycznego płukania umożliwia czyszczenie zbiornika brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Uniwersalny wąż do napełniania ułatwia nalewanie czystej wody do zbiornika urządzenia. Z kolei system automatycznego napełniania zbiornika czystej wody umożliwia zatrzymanie uzupełniania w przypadku jego napełnienia. Ustawienia urządzenia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect”.