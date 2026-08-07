Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka z systemem dozowania, akumulatorem litowo-jonowym 90 Ah, głowicą szorującą D 60, funkcją automatycznego napełniania zbiornika wody czystej oraz płukania zbiornika wody brudnej,
B 50 W Bp to doskonałe urządzenie umożliwiające wydajne czyszczenie posadzek. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Dwudyskowa głowica szorująca D 60 zapewnia ciche i skutecznie efekty czyszczenia. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się dookoła urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność, zwłaszcza w przypadku wąskich obszarów. Trakcja ułatwia użytkowanie szorowarki, a podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. Nowy system dozowania „Dose” pozwala również precyzyjnie dozować środek czyszczący - co umożliwia oszczędność czasu i zasobów. System automatycznego płukania umożliwia czyszczenie zbiornika brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Uniwersalny wąż do napełniania ułatwia nalewanie czystej wody do zbiornika urządzenia. Z kolei system automatycznego napełniania zbiornika czystej wody umożliwia zatrzymanie uzupełniania w przypadku jego napełnienia. Ustawienia urządzenia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect”.
Cechy i zalety
Wyjątkowo kompaktowe urządzenieObserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność. Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.
Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonieWięcej funkcji oraz informacji. Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów. Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.
Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewaneSolidne i trwałe komponenty. Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.
Belka ssąca łukowa z listwami zbierającymi Linatex
- Perfekcyjne zasysanie nawet w przypadku strukturalnych posadzek oraz ciasnych zakrętów.
- Mniejsze ryzyko poślizgnięcia i mniej ręcznej pracy.
D 60 podwójna głowica szorująca dyskowa
- Duża szerokość robocza zapewnia skuteczne czyszczenie.
- Większa wydajność i szybsze czyszczenie.
System Eco!Flow
- Dozowanie wody uzależnione od prędkości, z jaką porusza się urządzenie.
- Niezmiennie dobre efekty czyszczenia nawet w zakrętach.
Nowy, zintegrowany system dozowania środka czyszczącego „Dose”
- Precyzyjne dozowanie środka czyszczącego.
- Niezmiennie dobre efekty czyszczenia i wymierne oszczędności.
- System zamkniętej pętli umożliwia wymianę środków czyszczących bez konieczności dotykania.
Automatyczny system płukania zbiornika
- Czyszczenie zbiornika brudnej wody bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
- Bez rozbryzgiwania.
Automatyczny system napełniania zbiornika czystej wody
- Szybkie i łatwe napełnianie zbiornika czystej wody.
- Szybkie czyszczenie, brak możliwości przepełnienia zbiornika, dzięki automatycznemu zatrzymaniu urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rodzaj napędu
|Zasilanie bateryjne
|Napęd trakcyjny
|Silnik trakcyjny
|Szerokość robocza szczotek (mm)
|600
|Szerokość robocza / odkurzanie (mm)
|850
|Zbiornik wody czystej / brudnej (l)
|50 / 50
|Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|maks. 3600
|Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2160
|Rodzaj baterii
|Li-Ion
|Zasilanie bateryjne (V/Ah)
|25,6 / 90
|Czas pracy akumulatora (h)
|maks. 2,5
|Czas ładowania akumulatora (h)
|ok. 7
|Napięcie (zasilanie ładowarki) (V)
|100 - 240
|Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz)
|50 - 60
|Prędkość jazdy (km/h)
|maks. 6
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|150
|Nacisk szczotki (kg/g/cm²)
|25 / 25
|Szerokość skrętu w alejce (mm)
|1400
|Zużycie wody (l/min)
|maks. 2,6
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|65
|Dopuszczalna masa całkowita (kg)
|241
|Waga bez akcesoriów (kg)
|167
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1280 x 636 x 1082
Zakres dostawy
- Szczotka tarczowa: 2 szt.
- Zasilanie bateryjne
- Ładowarka
- Belka ssąca łukowa
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
- Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym
Wyposażenie
- DOSE
- Napęd jezdny
- System dwóch zbiorników
- System automatycznego płukania zbiornika
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- obsługa za pomocą aplikacji
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- dozowanie wody zależne od prędkości
- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Przełącznik Easy Operation
Wideo
Zastosowania
- Idealne urządzenie do czyszczenia budynków, w sektorze detalicznym, a także budynków użyteczności publicznej
- Urządzenie doskonale sprawdzi się do czyszczenia posadzek w stołówkach, szkołach i szpitalach.
- Do konserwacji oraz pośredniego czyszczenia np.: w budynkach użyteczności publicznej
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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