Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp do czyszczenia posadzek. Komponenty wykonane z aluminium, 90 Ah Li-Ion akumulator, funkcja szybkiego ładowania, systemem dozowania środka czyszczącego, dyskowa głowica szorującą D 51 i systemem automatycznego napełniania/płukania zbiornika.

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp wyróżnia się wyjątkowo solidnym designem. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Jednodyskowa głowica szorująca D 51 zapewnia zachwycające efekty czyszczenia oraz umożliwia cichą pielęgnację oraz pośrednie czyszczenie posadzek. 90 Ah litowo-jonowy akumulator umożliwia użytkowanie ręcznie prowadzonej szorowarki przez długi czas. Funkcja szybkiego ładowania skraca czas ładowania i przestojów. Kompaktowy design umożliwia lepszą obserwację obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność. Napęd na koła ułatwia użytkowanie szorowarki, a podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. Nowy system dozowania „Dose” pozwala również precyzyjnie dozować środek czyszczący - co umożliwia oszczędność czasu i zasobów. Funkcja automatycznego płukania umożliwia czyszczenie zbiornika brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Uniwersalny wąż oraz system automatycznego napełniania pozwalają na napełnianie zbiornika czystej wody przy pomocy dowolnego kranu. Urządzenie zostało również wyposażone w funkcję zatrzymania. Zaawansowane ustawienia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie.

Cechy i zalety
Szybka 50 A ładowarka litowo-jonowych akumulatorów
  • Pełne naładowanie w ciągu zaledwie dwóch godzin.
  • Urządzenie zawsze gotowe do pracy z maksymalną wydajnością i w pełni elastyczny sposób.
Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie
  • Więcej funkcji oraz informacji.
  • Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów.
  • Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.
Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane
  • Solidne i trwałe komponenty.
  • Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.
Belka ssąca łukowa z listwami zbierającymi Linatex
  • Perfekcyjne zasysanie nawet w przypadku strukturalnych posadzek oraz ciasnych zakrętów.
  • Mniejsze ryzyko poślizgnięcia i mniej ręcznej pracy.
Jednodyskowa głowica szorująca D 51
  • Ciche i energooszczędne urządzenie.
  • Wytrzymały akumulator umożliwia czyszczenie w czasie godzin pracy.
System Eco!Flow
  • Dozowanie wody uzależnione od prędkości, z jaką porusza się urządzenie.
  • Niezmiennie dobre efekty czyszczenia nawet w zakrętach.
Nowy, zintegrowany system dozowania środka czyszczącego „Dose”
  • Precyzyjne dozowanie środka czyszczącego.
  • Niezmiennie dobre efekty czyszczenia i wymierne oszczędności.
  • System zamkniętej pętli umożliwia wymianę środków czyszczących bez konieczności dotykania.
Automatyczny system płukania zbiornika
  • Czyszczenie zbiornika brudnej wody bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
  • Bez rozbryzgiwania.
Automatyczny system napełniania zbiornika czystej wody
  • Szybkie i łatwe napełnianie zbiornika czystej wody.
  • Szybkie czyszczenie, brak możliwości przepełnienia zbiornika, dzięki automatycznemu zatrzymaniu urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Rodzaj napędu Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek (mm) 510
Szerokość robocza / odkurzanie (mm) 850
Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 50 / 50
Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) maks. 3060
Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h) 1840
Rodzaj baterii Li-Ion
Zasilanie bateryjne (V/Ah) 25,6 / 90
Czas pracy akumulatora (h) maks. 2,5
Napięcie (zasilanie ładowarki) (V) 100 - 240
Częstotliwość (zasilanie ładowarki) (Hz) 50 - 60
Prędkość jazdy (km/h) maks. 6
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 140
Nacisk szczotki (kg/g/cm²) 29 / 32
Szerokość skrętu w alejce (mm) 1400
Zużycie wody (l/min) maks. 2,5
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 65
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 245
Waga bez akcesoriów (kg) 173
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1367 x 609 x 1082

Zakres dostawy

  • Szczotka tarczowa: 1 szt.
  • Zasilanie bateryjne
  • Akumulator i wbudowana ładowarka w zestawie
  • Szybka ładowarka
  • Belka ssąca łukowa
  • solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
  • Zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętym

Wyposażenie

  • DOSE
  • Napęd jezdny
  • System dwóch zbiorników
  • System automatycznego płukania zbiornika
  • Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • automatyczny system napełniający Auto Fill
  • Niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
  • Rodzaj listew zbierających: Linatex®
  • dozowanie wody zależne od prędkości
  • koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
  • Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
  • Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
  • Przełącznik Easy Operation
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
Szorowarka B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill

Wideo

Zastosowania
  • Idealne urządzenie do czyszczenia budynków, w sektorze detalicznym, a także budynków użyteczności publicznej
  • Urządzenie doskonale sprawdzi się do czyszczenia posadzek w stołówkach, szkołach i szpitalach.
  • Do konserwacji oraz pośredniego czyszczenia np.: w budynkach użyteczności publicznej
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