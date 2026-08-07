Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp wyróżnia się wyjątkowo solidnym designem. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Jednodyskowa głowica szorująca D 51 zapewnia zachwycające efekty czyszczenia oraz umożliwia cichą pielęgnację oraz pośrednie czyszczenie posadzek. 90 Ah litowo-jonowy akumulator umożliwia użytkowanie ręcznie prowadzonej szorowarki przez długi czas. Funkcja szybkiego ładowania skraca czas ładowania i przestojów. Kompaktowy design umożliwia lepszą obserwację obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność. Napęd na koła ułatwia użytkowanie szorowarki, a podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. Nowy system dozowania „Dose” pozwala również precyzyjnie dozować środek czyszczący - co umożliwia oszczędność czasu i zasobów. Funkcja automatycznego płukania umożliwia czyszczenie zbiornika brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Uniwersalny wąż oraz system automatycznego napełniania pozwalają na napełnianie zbiornika czystej wody przy pomocy dowolnego kranu. Urządzenie zostało również wyposażone w funkcję zatrzymania. Zaawansowane ustawienia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie.