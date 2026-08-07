Głowica szorująca oraz belka ssąca w B 50 W Bp zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Dwudyskowa głowica szorująca D 60 zapewnia ciche i skutecznie efekty czyszczenia. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się dookoła urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność, zwłaszcza w przypadku wąskich obszarów. Trakcja ułatwia użytkowanie szorowarki, a podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. System automatycznego płukania umożliwia czyszczenie zbiornika brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Uniwersalny wąż do napełniania ułatwia nalewanie czystej wody do zbiornika urządzenia. Z kolei system automatycznego napełniania zbiornika czystej wody umożliwia zatrzymanie uzupełniania w przypadku jego napełnienia. Zaawansowane ustawienia urządzenia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie. Długi czas pracy zapewnia akumulator litowo-jonowy 90 Ah. Funkcja szybkiego ładowania skraca czas ładowania i przestojów urządzenia.